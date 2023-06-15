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Нейросеть "Жириновский" рассказала об окончании спецоперации

Нейросеть "Жириновский" рассказала об окончании спецоперации - 15.06.2023 Украина.ру

Нейросеть "Жириновский" рассказала об окончании спецоперации

Нейросеть "Жириновский", которую на Санкт-Петербургском экономическом форуме презентовала ЛДПР, ответила на вопрос, когда закончится специальная военная операция

2023-06-15T14:31

2023-06-15T14:31

2023-06-15T14:31

владимир жириновский

новости

спецоперация

санкт-петербург

лдпр

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"Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", - сообщила нейросеть.Куратор проекта, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев в свою очередь рассказал, что "киберЖириновский" раздражается так же, как его прообраз.Сама нейросеть говорит, что она не Жириновский, а первый цифровой ученик Жириновского и пытается повторить его стиль.Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал начало работ над нейросетью еще в апреле 2023 года. Алгоритм уже успешно прошел первичное обучение на массиве научных публикаций, интервью и телевизионных выступлений Владимира Жириновского. Суммарно за 2 месяца обработано более 10 терабайтов видео, текстов, аудиозаписей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.

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владимир жириновский, новости, спецоперация, санкт-петербург, лдпр