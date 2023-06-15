Песков оценил перспективы зерновой сделки
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Его слова приводит РИА Новости 15 июня
"Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим", – сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.
После отмены зерновой сделки Россия сможет заблокировать черноморское побережье в районе Одессы, куда сейчас поступает горючее для ВСУ в большом количестве, сказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру.
Это бы значительно усложнило ситуацию с топливом у украинских военных, отметил он.