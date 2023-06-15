https://ukraina.ru/20230615/1047255683.html

Песков оценил перспективы зерновой сделки

Песков оценил перспективы зерновой сделки - 15.06.2023 Украина.ру

Песков оценил перспективы зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Его слова приводит РИА Новости 15 июня

2023-06-15T13:49

2023-06-15T13:49

2023-06-15T13:49

новости

зерновая сделка

дмитрий песков

россия

всу

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Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.После отмены зерновой сделки Россия сможет заблокировать черноморское побережье в районе Одессы, куда сейчас поступает горючее для ВСУ в большом количестве, сказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру.Это бы значительно усложнило ситуацию с топливом у украинских военных, отметил он.

https://ukraina.ru/20230518/1046328213.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зерновая сделка, дмитрий песков, россия, всу