https://ukraina.ru/20230615/1047254610.html

Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня

Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру

Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня

ВСУ попытались высадиться у Алёшек и готовят ещё одну десантную операцию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-06-15T13:15

2023-06-15T13:15

2023-06-15T14:36

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 34 удара по территории этого региона России.На Донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 220 единиц различных боеприпасов, отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Михайловка, Пантелеймоновка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Еленовка, Владимировка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ленинском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню, по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 27 снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО, по Александровке — 6 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов 122 мм.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, ВСУ обстреляли посёлок Днепряны в Херсонской области. Под ударом оказалась улица Межевича. Позже стало известно, что от украинского обстрела погиб ребёнок.«В Днепрянах в результате миномётного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома», — сообщила администрация.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал утром 15 июня об обстрелах своего региона за предыдущие сутки.По его словам, ВСУ обстреляли Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский районы области.«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 24 артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и 5 гранат. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своём телеграм-канале.Также в селе Соболевка, расположенном в Валуйском городском округе, были зафиксированы 9 прилетов снарядов «Града», что привело к различным повреждениям 7 частных домовладений, здания сельхозпредприятия, а также 4 автомобилей и 4 единиц сельскохозяйственной техники. Село Новопетровка и хутор Жердевка получили 4 и 3 выстрела «Града» соответственно, однако обошлось без пострадавших и разрушений. Также, по данным губернатора, в Грайворонском городском округе был зафиксирован сброс противником 4 взрывных устройств с помощью беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Вязовое была обстреляна артиллерией 2 раза. Пострадавших и разрушений во всех случаях не было.«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 миномётных снарядов. По хутору Марьино 7 раз стреляли из миномёта. 2 артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Попытка форсирования Днепра и подготовка к высадке десантаКак сообщил днём 15 июня военкор Евгений Поддубный, ВСУ попытались высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области.«Противник предпринял попытку высадки ДРГ возле наших позиций в районе Голой Пристани и Алешек Херсонской области. По сообщениям с мест, ВСУ задействовали четыре катера и около 40 человек личного состава. Передвижения ВСУ были выявлены нашей аэроразведкой. Один из катеров уничтожен», — написал Поддубный в своём телеграм-канале.Он сослался на заметку в канале «Архангел спецназа».«Сегодня утром противник в районе Голой Пристани Херсонской области предпринял попытку высадки своих ДРГ на наш берег. ВСУ задействовали аж четыре катера, общая численность личного состава врага составляла не менее сорока человек. Одна из лодок, по замыслу, должна была отвлечь нас, пока три другие выполняют десантирование. В итоге лишь у отвлекающей лодки получилось десантироваться, но не на берег, а на дно Днепра. Остальные три умчались восвояси зализывать раны», — указывалось в публикации.Некоторые расценили это как отвлекающий манёвр.«Разведка и отвлекающие действия. Ниже Новой Каховки противник будет наступать только в случае, если наши войска оголят участок», — указал первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков.Украинские источники сообщают о сосредоточении подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.«Запрет для жителей выходить к водохранилищу, замечены лодки с личным составом ВСУ на берегах Херсона. Десантная операция намечается?» — написал у себя в телеграм-канале украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.О том, что украинские военные попытаются форсировать Днепр, сообщил и популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».«Наш источник сообщает, что не стоит ожидать дальнейшего активного наступления ВСУ на нынешнем приазовском направлении в Запорожской области. Сейчас Офис президента дал указание удержать любыми силами то, что уже добыли при наступлении (4 села). По данным нашего источника, на ставке было решено переходить ко второму этапу наступления. Форсирование остатков Днепра и Каховского водохранилища. Для этого ночью сняли несколько бригад с зоны укомплектования в Кривом Роге. Направлены все ближе к берегу в "посадки" для получения дальнейших указаний и рассредоточения. Скорее всего, будет атака через Днепр (для этого ГЭС и подрывали). Это даст ВСУ новую горячую точку, а может, не одну. Растянет внимание ВС РФ. Захват плацдарма на другом берегу, будет трактоваться и разгоняться в СМИ как величайшее достижение наступления», — указывалось в сообщении канала от 15 июня.Авторы канала не завидуют бойцам ВСУ.«При этом мы не завидуем тем, кто будет идти в первой волне наступления. 90% от личного состава бригады или умирает, или становятся инвалидами после данной "волны"», — сообщил «Легитимный».Обстановка в регионе остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20230615/1047240256.html

https://ukraina.ru/20230614/1047233469.html

https://ukraina.ru/20230614/1047212551.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники