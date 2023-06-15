Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047254610.html
Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня
Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру
Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня
ВСУ попытались высадиться у Алёшек и готовят ещё одну десантную операцию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-06-15T13:15
2023-06-15T14:36
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047254378_0:81:720:486_1920x0_80_0_0_73c7d457a9d3446d61cc9b94e8f005ac.jpg
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 34 удара по территории этого региона России.На Донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 220 единиц различных боеприпасов, отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Михайловка, Пантелеймоновка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Еленовка, Владимировка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ленинском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню, по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 27 снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО, по Александровке — 6 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов 122 мм.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, ВСУ обстреляли посёлок Днепряны в Херсонской области. Под ударом оказалась улица Межевича. Позже стало известно, что от украинского обстрела погиб ребёнок.«В Днепрянах в результате миномётного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома», — сообщила администрация.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал утром 15 июня об обстрелах своего региона за предыдущие сутки.По его словам, ВСУ обстреляли Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский районы области.«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 24 артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и 5 гранат. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своём телеграм-канале.Также в селе Соболевка, расположенном в Валуйском городском округе, были зафиксированы 9 прилетов снарядов «Града», что привело к различным повреждениям 7 частных домовладений, здания сельхозпредприятия, а также 4 автомобилей и 4 единиц сельскохозяйственной техники. Село Новопетровка и хутор Жердевка получили 4 и 3 выстрела «Града» соответственно, однако обошлось без пострадавших и разрушений. Также, по данным губернатора, в Грайворонском городском округе был зафиксирован сброс противником 4 взрывных устройств с помощью беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Вязовое была обстреляна артиллерией 2 раза. Пострадавших и разрушений во всех случаях не было.«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 миномётных снарядов. По хутору Марьино 7 раз стреляли из миномёта. 2 артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Попытка форсирования Днепра и подготовка к высадке десантаКак сообщил днём 15 июня военкор Евгений Поддубный, ВСУ попытались высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области.«Противник предпринял попытку высадки ДРГ возле наших позиций в районе Голой Пристани и Алешек Херсонской области. По сообщениям с мест, ВСУ задействовали четыре катера и около 40 человек личного состава. Передвижения ВСУ были выявлены нашей аэроразведкой. Один из катеров уничтожен», — написал Поддубный в своём телеграм-канале.Он сослался на заметку в канале «Архангел спецназа».«Сегодня утром противник в районе Голой Пристани Херсонской области предпринял попытку высадки своих ДРГ на наш берег. ВСУ задействовали аж четыре катера, общая численность личного состава врага составляла не менее сорока человек. Одна из лодок, по замыслу, должна была отвлечь нас, пока три другие выполняют десантирование. В итоге лишь у отвлекающей лодки получилось десантироваться, но не на берег, а на дно Днепра. Остальные три умчались восвояси зализывать раны», — указывалось в публикации.Некоторые расценили это как отвлекающий манёвр.«Разведка и отвлекающие действия. Ниже Новой Каховки противник будет наступать только в случае, если наши войска оголят участок», — указал первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков.Украинские источники сообщают о сосредоточении подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.«Запрет для жителей выходить к водохранилищу, замечены лодки с личным составом ВСУ на берегах Херсона. Десантная операция намечается?» — написал у себя в телеграм-канале украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.О том, что украинские военные попытаются форсировать Днепр, сообщил и популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».«Наш источник сообщает, что не стоит ожидать дальнейшего активного наступления ВСУ на нынешнем приазовском направлении в Запорожской области. Сейчас Офис президента дал указание удержать любыми силами то, что уже добыли при наступлении (4 села). По данным нашего источника, на ставке было решено переходить ко второму этапу наступления. Форсирование остатков Днепра и Каховского водохранилища. Для этого ночью сняли несколько бригад с зоны укомплектования в Кривом Роге. Направлены все ближе к берегу в "посадки" для получения дальнейших указаний и рассредоточения. Скорее всего, будет атака через Днепр (для этого ГЭС и подрывали). Это даст ВСУ новую горячую точку, а может, не одну. Растянет внимание ВС РФ. Захват плацдарма на другом берегу, будет трактоваться и разгоняться в СМИ как величайшее достижение наступления», — указывалось в сообщении канала от 15 июня.Авторы канала не завидуют бойцам ВСУ.«При этом мы не завидуем тем, кто будет идти в первой волне наступления. 90% от личного состава бригады или умирает, или становятся инвалидами после данной "волны"», — сообщил «Легитимный».Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20230615/1047240256.html
https://ukraina.ru/20230614/1047233469.html
https://ukraina.ru/20230614/1047212551.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047254378_0:13:720:553_1920x0_80_0_0_37e38995410aa32e29a0f485ae3da7ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня

13:15 15.06.2023 (обновлено: 14:36 15.06.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ попытались высадиться у Алёшек и готовят ещё одну десантную операцию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 34 удара по территории этого региона России.
На Донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на Волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 220 единиц различных боеприпасов, отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Михайловка, Пантелеймоновка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Еленовка, Владимировка.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ленинском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню, по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 27 снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО, по Александровке — 6 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов 122 мм.
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
09:57
Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июняУкраина атаковала Крым беспилотниками. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах строительства в Мариуполе
Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, ВСУ обстреляли посёлок Днепряны в Херсонской области. Под ударом оказалась улица Межевича. Позже стало известно, что от украинского обстрела погиб ребёнок.
«В Днепрянах в результате миномётного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома», — сообщила администрация.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал утром 15 июня об обстрелах своего региона за предыдущие сутки.
По его словам, ВСУ обстреляли Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский районы области.
«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 24 артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и 5 гранат. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Также в селе Соболевка, расположенном в Валуйском городском округе, были зафиксированы 9 прилетов снарядов «Града», что привело к различным повреждениям 7 частных домовладений, здания сельхозпредприятия, а также 4 автомобилей и 4 единиц сельскохозяйственной техники. Село Новопетровка и хутор Жердевка получили 4 и 3 выстрела «Града» соответственно, однако обошлось без пострадавших и разрушений. Также, по данным губернатора, в Грайворонском городском округе был зафиксирован сброс противником 4 взрывных устройств с помощью беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Вязовое была обстреляна артиллерией 2 раза. Пострадавших и разрушений во всех случаях не было.
«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 миномётных снарядов. По хутору Марьино 7 раз стреляли из миномёта. 2 артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Вчера, 18:57
Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июняПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Украиной в марте 2022 года; в сети распространился фейк о гибели депутата Госдумы Адама Делимханова; в Херсонской области продолжается эвакуация жителей подтопленных населенных пунктов
Попытка форсирования Днепра и подготовка к высадке десанта
Как сообщил днём 15 июня военкор Евгений Поддубный, ВСУ попытались высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области.
«Противник предпринял попытку высадки ДРГ возле наших позиций в районе Голой Пристани и Алешек Херсонской области. По сообщениям с мест, ВСУ задействовали четыре катера и около 40 человек личного состава. Передвижения ВСУ были выявлены нашей аэроразведкой. Один из катеров уничтожен», — написал Поддубный в своём телеграм-канале.
Он сослался на заметку в канале «Архангел спецназа».
«Сегодня утром противник в районе Голой Пристани Херсонской области предпринял попытку высадки своих ДРГ на наш берег. ВСУ задействовали аж четыре катера, общая численность личного состава врага составляла не менее сорока человек. Одна из лодок, по замыслу, должна была отвлечь нас, пока три другие выполняют десантирование. В итоге лишь у отвлекающей лодки получилось десантироваться, но не на берег, а на дно Днепра. Остальные три умчались восвояси зализывать раны», — указывалось в публикации.
Некоторые расценили это как отвлекающий манёвр.
«Разведка и отвлекающие действия. Ниже Новой Каховки противник будет наступать только в случае, если наши войска оголят участок», — указал первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Украинские источники сообщают о сосредоточении подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
«Запрет для жителей выходить к водохранилищу, замечены лодки с личным составом ВСУ на берегах Херсона. Десантная операция намечается?» — написал у себя в телеграм-канале украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Вчера, 13:00
Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
О том, что украинские военные попытаются форсировать Днепр, сообщил и популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».
«Наш источник сообщает, что не стоит ожидать дальнейшего активного наступления ВСУ на нынешнем приазовском направлении в Запорожской области. Сейчас Офис президента дал указание удержать любыми силами то, что уже добыли при наступлении (4 села). По данным нашего источника, на ставке было решено переходить ко второму этапу наступления. Форсирование остатков Днепра и Каховского водохранилища. Для этого ночью сняли несколько бригад с зоны укомплектования в Кривом Роге. Направлены все ближе к берегу в "посадки" для получения дальнейших указаний и рассредоточения. Скорее всего, будет атака через Днепр (для этого ГЭС и подрывали). Это даст ВСУ новую горячую точку, а может, не одну. Растянет внимание ВС РФ. Захват плацдарма на другом берегу, будет трактоваться и разгоняться в СМИ как величайшее достижение наступления», — указывалось в сообщении канала от 15 июня.
Авторы канала не завидуют бойцам ВСУ.
«При этом мы не завидуем тем, кто будет идти в первой волне наступления. 90% от личного состава бригады или умирает, или становятся инвалидами после данной "волны"», — сообщил «Легитимный».
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59Президент Алжира хочет ускорить вступление страны в БРИКС
14:59Белый дом хочет успехов от Украины на поле боя, чтобы продолжать её поддерживать - Politico
14:59Сийярто: сотрудничество России и Венгрии сузилось до не затронутых санкциями областей
14:52В России рассказали, каких мигрантов нужно поставить на воинский учёт
14:50Известный волонтер "Крипто-Каджит" о том, как эффективно помогать фронту и не попасть на мошенников
14:33Леонид Хазанов: Металлургия Украины усыхает, как гладь Каховского водохранилища
14:31Нейросеть "Жириновский" рассказала об окончании спецоперации
14:30Виктор Баранец: ВСУ хорошо научили воевать Россию, и теперь она бьет их "бутербродом" и "сырыми флангами"
13:49Песков оценил перспективы зерновой сделки
13:47"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане Украины
13:44Суд жестко наказал Гребенщикова за дискредитацию российской армии
13:42"Если вы не согласны, мы летим к вам": Дугин объяснил, почему Запад начинает войны
13:17Александр Гронский: кто он
13:15Подготовка к десанту под Херсоном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня
13:11Как готовят украинских диверсантов: шокирующие откровения бывшего сотрудника СБУ. ВИДЕО
13:01Президенты африканских стран направляются на Украину — СМИ
12:55Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступления
12:52Верховный суд России разрешил использовать свастику - но при одном условии
12:44КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе
12:42Залужный и взрыв "Северных потоков". Зачем Запад вбросил новую версию
Лента новостейМолния