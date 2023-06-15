Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047240706.html
Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard
Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard - 15.06.2023 Украина.ру
Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard
Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщили 14 июня в пресс-службе "Русской медиагруппы"
2023-06-15T10:18
2023-06-15T10:18
танки
leopard-2 (танк)
новости
премия
продюсер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/94/1034289496_0:155:1920:1235_1920x0_80_0_0_6fd7a9f57627b5ddb6588361d6959a33.jpg
"Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей", - говорится в материале.Об этом проекте Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. О решении со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская.Также инициативу Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа "Рондо") и многие другие.По мнению Киселева, практика поощрения героев СВО должна стать повсеместной и каждый артист должен помочь бойцам своей страны.Группа "Земляне" и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады "Русского Радио", в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных-участников спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.
https://ukraina.ru/20230614/1047235191.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/94/1034289496_234:0:1914:1260_1920x0_80_0_0_fac963b400e05d51eef76c1384246924.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танки, leopard-2 (танк), новости, премия, продюсер
танки, Leopard-2 (танк), Новости, премия, продюсер

Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard

10:18 15.06.2023
 
© Фото : Public domainТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Public domain
Читать в
Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщили 14 июня в пресс-службе "Русской медиагруппы"
"Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей", - говорится в материале.
Об этом проекте Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. О решении со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская.
Также инициативу Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа "Рондо") и многие другие.
По мнению Киселева, практика поощрения героев СВО должна стать повсеместной и каждый артист должен помочь бойцам своей страны.

"Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV, "Золотой Граммофон" тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории - это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки - это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя", - отметил Киселев.

Группа "Земляне" и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады "Русского Радио", в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных-участников спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Вчера, 20:35
Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИВСУ лишились немецких танков при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста 14 июня
 
танкиLeopard-2 (танк)Новостипремияпродюсер
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
10:38В США признали неверным поддержку нацистского режима на Украине
10:29Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаются
10:18Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard
10:01Журналисты выяснили, когда и сколько украинских танкистов научатся управлять американскими "Абрамсами"
09:57Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июня
09:51Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле
09:25ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина
09:00Американский журналист вскрыл ложь Зеленского о России
08:31"Самоубийственная миссия": американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
08:18Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов
08:05Промышленные предприятия загорелись в Кривом Роге
08:01Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого
07:53Бывший советник главы Пентагона назвал контрнаступление ВСУ безрезультатным
07:34Киевских учителей заставляют ночами дежурить в укрытиях
07:22СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
07:11Экс-аналитик ЦРУ назвал потери ВСУ при контрнаступлении зашкаливающими
06:00"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
05:36Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"
05:30Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар
Лента новостейМолния