https://ukraina.ru/20230615/1047240706.html

Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard

Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard - 15.06.2023 Украина.ру

Основатель группы "Земляне" учредил премию за уничтожение танков Leopard

Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщили 14 июня в пресс-службе "Русской медиагруппы"

2023-06-15T10:18

2023-06-15T10:18

2023-06-15T10:18

танки

leopard-2 (танк)

новости

премия

продюсер

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"Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей", - говорится в материале.Об этом проекте Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. О решении со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская.Также инициативу Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа "Рондо") и многие другие.По мнению Киселева, практика поощрения героев СВО должна стать повсеместной и каждый артист должен помочь бойцам своей страны.Группа "Земляне" и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады "Русского Радио", в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных-участников спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.

https://ukraina.ru/20230614/1047235191.html

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танки, leopard-2 (танк), новости, премия, продюсер