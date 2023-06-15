https://ukraina.ru/20230615/1047240256.html

Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июня

Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июня - 15.06.2023 Украина.ру

Атака на Крым, планы на Мариуполь. Главное на Украине на утро 15 июня

Украина атаковала Крым беспилотниками. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах строительства в Мариуполе

2023-06-15T09:57

2023-06-15T09:57

2023-06-15T10:44

хроники

эксклюзив

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За ночь над полуостровом сбили шесть беспилотников, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в своём телеграм-канале.До этого Украина пыталась ударить по Крыму дальнобойными ракетами. 10 июня Аксёнов заявил о том, что силы ПВО сбили две украинские баллистические ракеты.«Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — сообщил тогда Аксёнов.В то же время, крымский общественник Александр Талипов отмечал, что били по Крыму ракеты С-200.«По моей информации сегодня по Крыму ВСУ выпустили две неуправляемые баллистические модернизированные ракеты С-200. Модернизация происходила с участием натовских специалистов. Дальность полёта такой ракеты 400+ км. Обе ракеты успешно сбиты нашими системами ПВО. Что касается системы "Гром-2", то у ВСУ всего две пусковые установки и несколько ракет к ним, этот просто пиар, чтоб показать наличие хоть какого-то собственного военного производства», — указал он.Этой же версии придерживался и бывший народный депутат Украины Олег Царёв.За месяц до этого, 7 мая, Украина направила десять беспилотников на Крым и Севастополь, о чём сообщал губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.«Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — отметил Развожаев.Он отметил, что никакие объекты в городе не пострадали.Днём ранее Украина попыталась атаковать Крым с помощью ОТРК «Гром-2».«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Разрушений и пострадавших нет», — сообщал 6 мая Аксёнов.Как позже сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, эту ракету выпустили из Запорожья.«Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК "Гром-2". Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Но я думаю, что рано или поздно мы его поймаем и туда прилетит вежливая ракета», — рассказал он.До этого, 1 мая, Украина также пыталась атаковать Севастополь и Крым.«При попытке подлёта к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит 1 беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Продолжается контроль обстановки», — сообщал тогда Развожаев.За неделю до этого Севастополь пытались атаковать при помощи надводных дронов.Кроме того, 3 мая Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании украинских агентов, планировавших теракт в отношении руководства Крыма — главы Республики Крым Аксёнова, главы местного парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко.Также Украина произвела ряд диверсий на железных дорогах Крыма. Так, 11 июня стало известно о взрыве на железнодорожных путях в Кировском районе. Ранее, 18 мая, на перегоне Симферополь — Севастополь произошёл сход грузового поезда. В «Крымской железной дороге» заявили, что инцидент произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В результате ЧП никто не пострадал.«18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — отмечалось в сообщении КЖД.Таким образом, в последние месяцы Украина усилила диверсионную активность в Крыму, а также увеличила количество ударов по полуострову.Планы на МариупольПетербургские специалисты построят в Мариуполе Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями, а также две пожарно-спасательные части, здание Пенсионного фонда ДНР, заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).«Взялись за Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями. Срок ввода — 2025 год. Строим две пожарно-спасательные части, две общественные бани, здание Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики, три многофункциональных центра. Их очень ждут мариупольцы, это важный фактор повышения качества жизни. В ближайших планах — возвращение людям Центра детского и юношеского творчества. Делаем его по современному петербургскому стандарту — с комплексом из двух бассейнов, 25 и 11 метров», — заявил он.Он заявил, что в Мариуполе работа ведётся по 60 адресам.«На 10 из 11 объектов, находящихся в стадии строительства, планируем завершить работы в 2023 году. На 22 из 35 вновь начинаемых — в 2024 году», — отметил Беглов.Он отметил, что Мариуполь восстанавливают полтора десятка регионов России.«По поручению нашего президента Петербург взял на себя один из самых важных участков — системы жизнеобеспечения. Прежде всего, заново отстраиваем ключевые объекты. Транспорт, инженерные сети, учреждения медицины и образования, культуры и спорта. В августе прошлого года ввели три школы и три детских сада. В апреле главе государства показали также две поликлиники — взрослую и детскую. Сдали четыре общежития и восемь многоквартирных жилых домов. Заканчиваем реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы», — отметил Беглов.Он также заявил, что везде, где петербуржцы работают в Мариуполе, они пытаются создать петербургскую атмосферу.«Представить себе культурную столицу без театра невозможно. Поэтому к восстановлению Донецкого академического ордена Почета областного русского драматического театра Мариуполя у нас особое отношение», — отметил Беглов.Также он заявил, что исторические элементы театра будут сохранены.«Будем бережно его восстанавливать, сохраняя исторические элементы. Мы разобрали завалы, провели обследование. До конца июня 2023 года намерены завершить проектирование. Строительство планируем закончить к концу следующего года. Возрожденный театр оснастим самым современным сценическим оборудованием. В 2025 году театр сможет открыть свои двери для посетителей», — подчеркнул губернатор.Тем временем идёт восстановление территории около театра.«Пока мы восстанавливаем городскую среду вокруг театра. Привели в порядок сквер, на проспекте Ленина оборудовали художественную подсветку, восстановили два фонтана. Один большой, городской, с подсветкой и музыкальным сопровождением. Другой — шутиху для детей, как у нас в Петергофе. Восстанавливаем третий фонтан, перед Домом детского творчества», — заявил Беглов.Санкт-Петербург активно помогает Мариуполю. Побратимские связи между городами были установлены 1 июня 2022 года.

https://ukraina.ru/20230614/1047233469.html

https://ukraina.ru/20230614/1047212551.html

https://ukraina.ru/20230614/1047197767.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив