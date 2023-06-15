Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов - 15.06.2023 Украина.ру
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Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов
Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов - 15.06.2023 Украина.ру
Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов
Минувшей ночью украинские военные предприняли очередную попытку атаковать Крым беспилотниками. Об этом 15 июня сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
2023-06-15T08:18
2023-06-15T08:18
крым
аксенов
дроны
беспилотник
новости
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По состоянию на утро четверга были сбиты шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, один БПЛА взорвался.Сдетонировавший дрон пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево, уточнил глава Крыма.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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452
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крым, аксенов, дроны, беспилотник, новости
Крым, Аксенов, дроны, беспилотник, Новости

Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов

08:18 15.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкIII Международный Ливадийский форум в Ялте
III Международный Ливадийский форум в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Минувшей ночью украинские военные предприняли очередную попытку атаковать Крым беспилотниками. Об этом 15 июня сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
По состоянию на утро четверга были сбиты шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, один БПЛА взорвался.

"Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла", – написал Аксенов.

Сдетонировавший дрон пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево, уточнил глава Крыма.
На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 13:00
Ракетный удар по Крыму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июняУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. По Крыму ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты, которые перехватила российская ПВО
 
КрымАксеновдроныбеспилотникНовости
 
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08:18Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов
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