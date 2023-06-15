https://ukraina.ru/20230615/1047238988.html

Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов

Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов - 15.06.2023 Украина.ру

Крым атаковали украинские беспилотники — Аксенов

Минувшей ночью украинские военные предприняли очередную попытку атаковать Крым беспилотниками. Об этом 15 июня сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале

2023-06-15T08:18

2023-06-15T08:18

2023-06-15T08:18

крым

аксенов

дроны

беспилотник

новости

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По состоянию на утро четверга были сбиты шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, один БПЛА взорвался.Сдетонировавший дрон пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево, уточнил глава Крыма.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html

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крым, аксенов, дроны, беспилотник, новости