https://ukraina.ru/20230615/1047238238.html
СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника - 15.06.2023 Украина.ру
СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
Воевавший на Украине финский наемник оставил перед смертью загадочное послание. Об этом написал на днях обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен
2023-06-15T07:22
2023-06-15T07:22
2023-06-15T07:22
иностранные наемники
зарубежье
финляндия
новости
украина
всу
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Он напомнил, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист также рассказал, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ."Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.В начале недели газета Helsingin Sanomat сообщила о ликвидации на Украине первого иностранного наемника ВСУ из Финляндии. Известно, что еще в самом начале СВО 30-летний мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии, на ее стороне принимал участие в боях за Артемовск, а также занимался оказанием медицинской помощи.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
https://ukraina.ru/20230613/1047152715.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иностранные наемники, зарубежье, финляндия, новости, украина, всу
иностранные наемники, Зарубежье, Финляндия, Новости, Украина, ВСУ
СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
Воевавший на Украине финский наемник оставил перед смертью загадочное послание. Об этом написал на днях обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен
Он напомнил, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист также рассказал, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.
"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — написал ему наемник незадолго до гибели.
Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ.
"Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.
В начале недели газета Helsingin Sanomat сообщила о ликвидации на Украине первого иностранного наемника ВСУ из Финляндии. Известно, что еще в самом начале СВО 30-летний мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии, на ее стороне принимал участие в боях за Артемовск, а также занимался оказанием медицинской помощи.
В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.
В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.