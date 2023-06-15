https://ukraina.ru/20230615/1047238238.html

СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника

СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника - 15.06.2023 Украина.ру

СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника

Воевавший на Украине финский наемник оставил перед смертью загадочное послание. Об этом написал на днях обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен

2023-06-15T07:22

2023-06-15T07:22

2023-06-15T07:22

иностранные наемники

зарубежье

финляндия

новости

украина

всу

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Он напомнил, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист также рассказал, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ."Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.В начале недели газета Helsingin Sanomat сообщила о ликвидации на Украине первого иностранного наемника ВСУ из Финляндии. Известно, что еще в самом начале СВО 30-летний мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии, на ее стороне принимал участие в боях за Артемовск, а также занимался оказанием медицинской помощи.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.

https://ukraina.ru/20230613/1047152715.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иностранные наемники, зарубежье, финляндия, новости, украина, всу