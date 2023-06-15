СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника - 15.06.2023 Украина.ру
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СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника - 15.06.2023 Украина.ру
СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника
Воевавший на Украине финский наемник оставил перед смертью загадочное послание. Об этом написал на днях обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен
2023-06-15T07:22
2023-06-15T07:22
иностранные наемники
зарубежье
финляндия
новости
украина
всу
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Он напомнил, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист также рассказал, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ."Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.В начале недели газета Helsingin Sanomat сообщила о ликвидации на Украине первого иностранного наемника ВСУ из Финляндии. Известно, что еще в самом начале СВО 30-летний мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии, на ее стороне принимал участие в боях за Артемовск, а также занимался оказанием медицинской помощи.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
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иностранные наемники, зарубежье, финляндия, новости, украина, всу
иностранные наемники, Зарубежье, Финляндия, Новости, Украина, ВСУ

СМИ написали о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника

07:22 15.06.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Воевавший на Украине финский наемник оставил перед смертью загадочное послание. Об этом написал на днях обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен
Он напомнил, что финский боец погиб в минувшие выходные. Журналист также рассказал, что в течение практически всего периода военных действий наемник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.

"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — написал ему наемник незадолго до гибели.

Автор статьи уточнил, что финн рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ.
"Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал он.
В начале недели газета Helsingin Sanomat сообщила о ликвидации на Украине первого иностранного наемника ВСУ из Финляндии. Известно, что еще в самом начале СВО 30-летний мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии, на ее стороне принимал участие в боях за Артемовск, а также занимался оказанием медицинской помощи.
В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.
В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 07:32
Стали известны подробности гибели первого наемника ВСУ из ФинляндииНа Украине ликвидирован первый иностранный наемник ВСУ из Финляндии. Об этом 12 июня сообщила газета Helsingin Sanomat
 
иностранные наемникиЗарубежьеФинляндияНовостиУкраинаВСУ
 
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