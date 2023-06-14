Членство Украины в НАТО тормозит Байден: что говорили об Украине в мире 14 июня - 14.06.2023 Украина.ру
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Членство Украины в НАТО тормозит Байден: что говорили об Украине в мире 14 июня
Членство Украины в НАТО тормозит Байден: что говорили об Украине в мире 14 июня - 14.06.2023 Украина.ру
Членство Украины в НАТО тормозит Байден: что говорили об Украине в мире 14 июня
Украина.ру, 14.06.2023
2023-06-14T17:22
2023-06-14T18:15
эксклюзив
украина
лукашенко
белоруссия
нато
джо байден
зарубежье
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Зеленский станет Горбачёвым 2.0Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, как его украинский коллега Владимир Зеленский предпринимал попытку наладить дипломатический контакт с Минском.«Он мне предлагает: давай поговорим, присылает (начальника военной разведки Украины. — Ред.) Кирилла Буданова на переговоры. Мы поехали через их границу, министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз. Сели во Львове, ведём переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. "Хотите разговаривать — давайте разговаривать"», — вспоминает он.Лукашенко сказал, что не общается с Зеленским, но не испытывает к нему никакой озлобленности.«Они (Запад. — Ред.) Володе Зеленскому не дают договориться. Да и он сам хорош. Хотя я уверен, и имею такую информацию, что на Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе подавляющее большинство военных, которые воюют и гибнут там. &lt;...&gt; Он сейчас "герой". Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают. Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачёва: "Горби! Горби!..", целовали и что получили?.. Вот точно так же будет у него», — уверен белорусский лидер.Американцам стоит бояться желаний Украины, которую сами же и взрастилиОбсуждение вопроса о предоставлении Украине членства в НАТО превратилось во всепоглощающую дискуссию как в Европе, так и в стенах Белого дома, пишет американская газета The New York Times.«Среди союзников разгорелись дебаты, которые оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и надёжный путь к членству Украины», — говорится в статье.Президент США Джо Байден подходит к этому вопросу с осторожностью из-за нежелания спровоцировать прямой военный конфликт между НАТО и Россией.Американский лидер «оказался несколько изолированным внутри Альянса» по этому вопросу, поскольку хочет дать Украине «расплывчатое обещание» без конкретных сроков, опасаясь Третьей мировой войны.Самое сильное давление на Вашингтон по поводу приёма Украины в НАТО оказывают приграничные с РФ государства, которые хотят дать не просто чёткий сигнал украинской стороне на июльском саммите Альянса в Вильнюсе, но и конкретный план вступления в военно-политический блок, но только после окончания вооружённого конфликта.Сторону США заняла только Германия.«Помощники Байдена говорят членам конгресса, что они хотят перейти к чему-то сродни того, что они называют "израильской моделью", которая основана на 10-летних обязательствах по безопасности со стороны США. [При этом обязательства перед Украиной] будут практически наверняка менее долгосрочными», — добавляет The New York Times.Развязка украинского конфликта близкаВ ходе визита в Австрию премьер-министр Словении Роберт Голоб прокомментировал возможность мирного урегулирования украинского конфликта.«Осенью обстоятельства сложатся так, что нам всем нужно будет серьёзно обсудить, какой мир может быть достигнут», — заявил он.На вопрос, поддерживает ли Словения вхождение Украины в состав НАТО, глава правительства ответил, что страна будет следовать консенсусу внутри Североатлантического альянса на этот счёт, а также призвал подчинить все усилия достижению мира.
https://ukraina.ru/20230613/1047142994.html
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, лукашенко, белоруссия, нато, джо байден, зарубежье
Эксклюзив, Украина, Лукашенко, Белоруссия, НАТО, Джо Байден, Зарубежье

Членство Украины в НАТО тормозит Байден: что говорили об Украине в мире 14 июня

17:22 14.06.2023 (обновлено: 18:15 14.06.2023)
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP / Niall Carson
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский станет Горбачёвым 2.0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, как его украинский коллега Владимир Зеленский предпринимал попытку наладить дипломатический контакт с Минском.
«Он мне предлагает: давай поговорим, присылает (начальника военной разведки Украины. — Ред.) Кирилла Буданова на переговоры. Мы поехали через их границу, министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз.
Сели во Львове, ведём переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давайте следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Что мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. "Хотите разговаривать — давайте разговаривать"», — вспоминает он.
Лукашенко сказал, что не общается с Зеленским, но не испытывает к нему никакой озлобленности.
«Они (Запад. — Ред.) Володе Зеленскому не дают договориться. Да и он сам хорош. Хотя я уверен, и имею такую информацию, что на Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе подавляющее большинство военных, которые воюют и гибнут там.
<...> Он сейчас "герой". Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают. Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачёва: "Горби! Горби!..", целовали и что получили?.. Вот точно так же будет у него», — уверен белорусский лидер.
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Американцам стоит бояться желаний Украины, которую сами же и взрастили
Обсуждение вопроса о предоставлении Украине членства в НАТО превратилось во всепоглощающую дискуссию как в Европе, так и в стенах Белого дома, пишет американская газета The New York Times.
«Среди союзников разгорелись дебаты, которые оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и надёжный путь к членству Украины», — говорится в статье.
Президент США Джо Байден подходит к этому вопросу с осторожностью из-за нежелания спровоцировать прямой военный конфликт между НАТО и Россией.
Американский лидер «оказался несколько изолированным внутри Альянса» по этому вопросу, поскольку хочет дать Украине «расплывчатое обещание» без конкретных сроков, опасаясь Третьей мировой войны.
Самое сильное давление на Вашингтон по поводу приёма Украины в НАТО оказывают приграничные с РФ государства, которые хотят дать не просто чёткий сигнал украинской стороне на июльском саммите Альянса в Вильнюсе, но и конкретный план вступления в военно-политический блок, но только после окончания вооружённого конфликта.
Сторону США заняла только Германия.
«Помощники Байдена говорят членам конгресса, что они хотят перейти к чему-то сродни того, что они называют "израильской моделью", которая основана на 10-летних обязательствах по безопасности со стороны США. [При этом обязательства перед Украиной] будут практически наверняка менее долгосрочными», — добавляет The New York Times.
Развязка украинского конфликта близка
В ходе визита в Австрию премьер-министр Словении Роберт Голоб прокомментировал возможность мирного урегулирования украинского конфликта.
«Осенью обстоятельства сложатся так, что нам всем нужно будет серьёзно обсудить, какой мир может быть достигнут», — заявил он.
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