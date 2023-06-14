Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении - 14.06.2023 Украина.ру
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Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении
Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении - 14.06.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении
Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 14 июня временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума
2023-06-14T14:56
2023-06-14T14:56
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"Здесь трудно строить прогнозы. Зависит от ряда факторов, и я говорю не про действия или желание украинского режима, я говорю про отправку техники и другой помощи от стран Запада. Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас возникли, — от этого будут зависеть и масштабы всего происходящего", — сказал он.В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска в течение трех суток предприняли давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркивал, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, киевская армия использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям, но "ни на одном из участков противник успеха не имел".По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Западом боевых машин.
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новые регионы рф, всу, новые регионы, новости, денис пушилин
Новые регионы РФ, ВСУ, Новые регионы, Новости, Денис Пушилин

Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении

14:56 14.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украинские войска уже столкнулись со сложностями при контрнаступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 14 июня временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума
"Здесь трудно строить прогнозы. Зависит от ряда факторов, и я говорю не про действия или желание украинского режима, я говорю про отправку техники и другой помощи от стран Запада. Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас возникли, — от этого будут зависеть и масштабы всего происходящего", — сказал он.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.
Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска в течение трех суток предприняли давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, киевская армия использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям, но "ни на одном из участков противник успеха не имел".
По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30% от общего объема переданных Западом боевых машин.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступленияВ ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев. Об этом 14 июня заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко
 
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