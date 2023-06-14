https://ukraina.ru/20230614/1047218914.html

Севастополю – 240 лет

Севастополю – 240 лет - 14.06.2023 Украина.ру

Севастополю – 240 лет

Нынешний, 2023 год – год множества юбилеев. Тут и 230 лет с момента присоединения к Российской империи Правобережной Украины, и 240 лет с создания Черноморского Украина.ру, 14.06.2023

2023-06-14T14:38

2023-06-14T14:38

2023-06-14T14:38

история

история

история новороссии

крым

севастополь

xviii век

григорий потемкин

екатерина ii

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Нынешний, 2023 год – год множества юбилеев. Тут и 230 лет с момента присоединения к Российской империи Правобережной Украины, и 240 лет с создания Черноморского флота и 240 лет с основания его главной базы – города-героя Севастополя.Справедливости ради надо сказать, что городу на этом месте лет намного больше. Поселение Телапил существовало тут с VI в. до н.э., а греческая колония Херсонес (в русских летописях – Корсунь) была основана чуть менее чем 2450 лет назад и просуществовала до XIV века. Роль Корсуня в истории России трудно преувеличить – ведь именно здесь крестился Св. равноапостольный князь Владимир (даже если это было в другом месте, роль Корсуня это не умаляет), однако считать его прародителем Севастополя всё же нельзя.Причина состоит в том, что Севастополь, в отличие от Херсонеса, построенного на Гераклейском мысе, был изначально основан в Ахтиарской бухте – именно как база российского флота на Чёрном море. Бухта была названа по татарскому посёлку, название которого переводится как "белый овраг" – место окружено меловыми скалами, которые в районе Инкермана превращаются в вертикальную стену.Русские военные появились в окрестностях Ахтиара ещё летом 1778 года. Тогда к берегу вышли российские войска под командованием генерал-аншефа Александра Суворова. Он оказывал помощь пророссийски настроенному хану Шагин Гераю и должен был предпринять меры против высадки турецкого десанта. Бухту он оценил как удобную для захода и разгрузки кораблей и по его приказу у входа в неё были построены первые укрепления.В ноябре 1782 года на зимовку в бухту зашли фрегаты "Храбрый" и "Осторожный" под командованием капитана 1-го ранга Ивана Одинцова. В Сухарной балке моряки построили деревянную казарму, которую можно было бы смело считать первым зданием городе, если знать, где именно она находилась.Российские корабли под командованием контр-адмирала Фомы Мекензи (его имя отражено в местной географии – Мекензиевы горы) зашли в бухту в мае 1783, а 14 июня началось строительство каменных зданий – часовни Св. Николая Чудотворца, дома Мекензи, кузницы при адмиралтействе и будущей Графской пристани.Светлейший князь Григорий Потёмкин назвал этот город "Херсон Ахтиярский" (до того он уже основал один Херсон – на Днепре).23 февраля 1784 года императрица Екатерина II своим указом повелела Потёмкину устроить в бухте большую крепость и назвать Севастополем. Слово многозначное – это и "город славы", и "священный город" и "императорский город". Административно Севастополь вошёл в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества.В июне 1787 года город посетила сама Екатерина с австрийским императором Иосифом в ходе своего знаменитого Таврического вояжа. Для приёма императоров был отстроен специальный павильон где-то в современном Инкермане. Потёмкин устроил специальное представление. Когда гости подняли бокалы, императрица поинтересовалась у князя, нельзя ли раздвинуть занавеси на окнах. Заиграла музыка занавесь поднялась и изумлённым гостям предстала колонна кораблей Черноморского флота, залпом орудий приветствовавших свою императрицу.Иосиф и иностранные дипломаты были в шоке – они не думали, что на Чёрном море уже есть российский флот… Впрочем, дипломаты в накладе не остались – они распространили до сих пор имеющие хождение слухи о "потёмкинских деревнях", несмотря на то, что все посещённые императрицей населённые пункты были настоящими, хотя и потёмкинскими в самом прямом, непосредственном смысле этого слова.

https://ukraina.ru/20230513/1046186206.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, история новороссии, крым, севастополь, xviii век, григорий потемкин, екатерина ii