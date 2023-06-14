https://ukraina.ru/20230614/1047215202.html

Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления

Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления - 14.06.2023 Украина.ру

Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления

В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев. Об этом 14 июня заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко

2023-06-14T13:44

2023-06-14T13:44

2023-06-14T13:44

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контрнаступление

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гибель

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"Контрнаступ" 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки", - сказал белорусский лидер.Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.

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новости, украина, лукашенко, контрнаступление, украинцы, гибель