Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047215202.html
Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления
Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления - 14.06.2023 Украина.ру
Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления
В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев. Об этом 14 июня заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко
2023-06-14T13:44
2023-06-14T13:44
новости
украина
лукашенко
контрнаступление
украинцы
гибель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092805_0:65:3011:1760_1920x0_80_0_0_8cf300c2303a6ec37b55b73c7e74e64a.jpg
"Контрнаступ" 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки", - сказал белорусский лидер.Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
https://ukraina.ru/20230614/1047212551.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092805_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ccc36437aced3f69dd7ce49e9b6bb1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, лукашенко, контрнаступление, украинцы, гибель
Новости, Украина, Лукашенко, контрнаступление, украинцы, гибель

Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления

13:44 14.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев. Об этом 14 июня заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Контрнаступ" 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.
Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
13:00
Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
 
НовостиУкраинаЛукашенкоконтрнаступлениеукраинцыгибель
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт
15:08Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия
14:56Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении
14:55Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов
14:44Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео
14:39Контролируемая нелюбовь. Зачем в США распространяют фейки о шпионской станции Китая на Кубе
14:38Севастополю – 240 лет
14:28Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
14:01Внук де Голля может приехать в Крым
13:57Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского
13:52Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
13:49Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танков
13:47На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви
13:45В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова
13:44Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления
13:43"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
13:40Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия
13:32"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали
13:20Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
13:00Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
Лента новостейМолния