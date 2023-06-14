https://ukraina.ru/20230614/1047212551.html

Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня

Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня - 14.06.2023 Украина.ру

Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня

Украина.ру, 14.06.2023

2023-06-14T13:00

2023-06-14T13:00

2023-06-14T13:02

хроники

спецоперация

эксклюзив

лукашенко

всу

обстрелы

контрнаступление

украина

запад

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Газета Washington Post описала, как провал контрнаступления ВСУ скажется на отношениях Киева с Западом. Мирные жители и их дома пострадали в результате обстрелов украинских военных. Белорусский президент заговорил о завершении украинского конфликтаНеуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами. Об этом в среду сообщила газета "Вашингтон пост".По ее данным, ограниченные успехи контрнаступления ВСУ дадут новые аргументы критикам предоставления западной помощи Киеву и усилят дебаты в НАТО и Евросоюзе об их будущей позиции по отношению как к Украине, так и к России.Как отмечает издание, если Киев не достигнет "большого успеха", это также "усилит давление со стороны западных стран с тем, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам по территориальному урегулированию, которое ему может не понравиться".Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.Как следует из материалов агентства Блумберг, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета "Политико" со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.Обстрелы ВСУ и их последствияУкраинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за полчаса, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.55 – населенный пункт. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.В 10.20 мск было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.Немногим ранее националисты уже обстреливали Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также поселки Еленовка и Владимировка, выпустив 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра.Отмечается, что в 9.30 мск по Еленовке выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра и в 6.30 – восемь снарядов "натовского" калибра по Владимировке.В Донецке три частных жилых дома и газопровод получили повреждения из-за обстрела.Кроме того, мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 июня по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка - по улице Набережной, 10 ранен мужчина 1976 года рождения", - говорится в телеграм-канале представительства.Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.Также ВСУ в среду утром обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Поврежден жилой дом, есть пострадавший, сообщила в телеграм-канале администрация городского округа."Ранним утром сегодня, 14 июня, жилые кварталы Новой Каховки вновь были обстреляны артиллерией укронацистов. В результате прилета в жилой дом по улице Букина, 30 есть пострадавший. Скорая помощь выехала для оказания помощи", - говорится в сообщении.В результате обстрела нарушено электроснабжение в Плодовом. ""Аварийная служба Новокаховского РЭСа работает над устранением повреждений", - сообщается в канале.В оперштабе Новой Каховки уточнили, что пенсионер получил минно-взрывную осколочную травму левого плеча, когда выходил из подъезда в момент обстрела со стороны ВСУ. Его госпитализировали в больницу Каховки.Завершение украинского конфликтаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что видит предпосылки к окончанию конфликта на Украине, Запад, по его словам, не хочет новой масштабной войны."Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", - сказал Лукашенко.Запад, по словам Лукашенко, боится новой масштабной войны и применения ядерного оружия.Он заверил, что Белоруссия тоже не хочет катастрофы."Мы тоже не хотим, тоже боимся. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется", - сказал он.Однако белорусский лидер уточнил, что страна вступит в конфликт на Украине, "если против нее будет применена агрессия"."У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить… Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание. А Россия сколько здесь? Ещё миллиона три постоянно. Вот тринадцать миллионов, я за них отвечаю", - указал Лукашенко.В том же интервью он выразил уверенность, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР Михаила Горбачева."Они (коллективный Запад – ред.) Володе Зеленскому не дают договорится. Да и он сам хорош. Хотя я уверен, и имею такую информацию, что в Украине сегодня – сейчас тебе скажу, а они взорвутся там – подавляющее большинство людей хотят прекратить войну. В том числе подавляющее большинство военных, которые воюют и гибнут там", - заверил Лукашенко.При этом белорусский лидер с сожалением добавил, что есть "распиаренная верхушка" киевского режима, которая игнорирует волю народа."Он (Зеленский – ред.) – сейчас "герой". Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают и так далее… Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева – "Горби! Горби!..", целовали и что получили?.. Вот точно так же будет у него", - отметил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что на Украине люди хотят жить, а не умирать.

https://ukraina.ru/20230614/1047197767.html

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https://ukraina.ru/20230613/1047153450.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, лукашенко, всу, обстрелы, контрнаступление, украина, запад