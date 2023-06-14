В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте - 14.06.2023 Украина.ру
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В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте
В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте - 14.06.2023 Украина.ру
В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте
Начальник штаба добровольческого отряда "Барс-13" Семен Эдуардович Зотин 1985 года рождения погиб 9 июня во время штурмовых действий под Артемовском. Украина.ру, 14.06.2023
2023-06-14T12:59
2023-06-14T13:19
новости
добровольческий батальон "барс-3"
артемовск
штурм
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Начальник штаба добровольческого отряда "Барс-13" Семен Эдуардович Зотин 1985 года рождения погиб 9 июня во время штурмовых действий под Артемовском. По словам товарищей, он командовал артиллерией, получил повреждения лица и рук, но отказался эвакуироваться с места боя, несмотря на ранения и яростный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). По итогам горящее тело бойца нашел медик отряда "Барс-13".До начала спецоперации Семен попробовал себя в разных профессиях, в том числе преподавал в вузе. Он получил боевой опыт на службе в ЧВК "Вагнер", а в ноябре 2022 года с товарищами из родного Красноярска пошел на фронт и попал в подразделение "Барс-13". Свой позывной "Куст" боец получил за лохматый снайперский камуфляж, похожий на куст.Как начальник он умел найти баланс во взаимодействии с рядовым составом, четко разделяя дружеское общение и постановку задач в качестве командира. Бойцы отмечают, что штабная работа с его приходом наладилась, он умел грамотно скоординировать действия, владел всеми необходимыми навыками — ни одну просьбу, ни один вопрос за время службы не оставил без внимания. В то же время был надежным товарищем — за его спиной идти в бой было не страшно.В мае 2023 года Сергей дал интервью изданию Украина.ру.Фронтовые друзья запомнили Куста целеустремленным и веселым человеком, который всегда мог найти повод для юмора — ему даже прочили будущее в стендапе. Куст очень хорошо и красиво рисовал, увлекался фэнтези. "Куст был обычным солдатом, несмотря на высокую должность, и мы могли вечером посидеть, посмеяться с ним. Это большая потеря для всех нас", — говорят добровольцы "Барс-13".Светлая память защитнику нашей Родины.
https://ukraina.ru/20230528/1046636588.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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новости, добровольческий батальон "барс-3", артемовск, штурм
Новости, Добровольческий батальон "БАРС-3", Артемовск, штурм

В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте

12:59 14.06.2023 (обновлено: 13:19 14.06.2023)
 
© из личного архива"Куст" интервью
Куст интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Начальник штаба добровольческого отряда "Барс-13" Семен Эдуардович Зотин 1985 года рождения погиб 9 июня во время штурмовых действий под Артемовском.
По словам товарищей, он командовал артиллерией, получил повреждения лица и рук, но отказался эвакуироваться с места боя, несмотря на ранения и яростный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). По итогам горящее тело бойца нашел медик отряда "Барс-13".
До начала спецоперации Семен попробовал себя в разных профессиях, в том числе преподавал в вузе. Он получил боевой опыт на службе в ЧВК "Вагнер", а в ноябре 2022 года с товарищами из родного Красноярска пошел на фронт и попал в подразделение "Барс-13".
Свой позывной "Куст" боец получил за лохматый снайперский камуфляж, похожий на куст.
Как начальник он умел найти баланс во взаимодействии с рядовым составом, четко разделяя дружеское общение и постановку задач в качестве командира.
Бойцы отмечают, что штабная работа с его приходом наладилась, он умел грамотно скоординировать действия, владел всеми необходимыми навыками — ни одну просьбу, ни один вопрос за время службы не оставил без внимания. В то же время был надежным товарищем — за его спиной идти в бой было не страшно.
В мае 2023 года Сергей дал интервью изданию Украина.ру.
Куст интервью
28 мая, 07:11
Доброволец Куст: Пока враг не захрипит на земле, харкая кровью, никаких разговоров с ним не может бытьСамое главное — российским солдатам и офицерам важно знать, что они воюют не просто ради великой цели, что в каждом приказе начальства есть смысл, считает доброволец, начальник штаба отряда "Барс-13" с позывным Куст.
Фронтовые друзья запомнили Куста целеустремленным и веселым человеком, который всегда мог найти повод для юмора — ему даже прочили будущее в стендапе. Куст очень хорошо и красиво рисовал, увлекался фэнтези.
"Куст был обычным солдатом, несмотря на высокую должность, и мы могли вечером посидеть, посмеяться с ним. Это большая потеря для всех нас", — говорят добровольцы "Барс-13".
Светлая память защитнику нашей Родины.
 
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