https://ukraina.ru/20230614/1047210771.html

В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте

В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте - 14.06.2023 Украина.ру

В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте

Начальник штаба добровольческого отряда "Барс-13" Семен Эдуардович Зотин 1985 года рождения погиб 9 июня во время штурмовых действий под Артемовском. Украина.ру, 14.06.2023

2023-06-14T12:59

2023-06-14T12:59

2023-06-14T13:19

новости

добровольческий батальон "барс-3"

артемовск

штурм

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Начальник штаба добровольческого отряда "Барс-13" Семен Эдуардович Зотин 1985 года рождения погиб 9 июня во время штурмовых действий под Артемовском. По словам товарищей, он командовал артиллерией, получил повреждения лица и рук, но отказался эвакуироваться с места боя, несмотря на ранения и яростный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). По итогам горящее тело бойца нашел медик отряда "Барс-13".До начала спецоперации Семен попробовал себя в разных профессиях, в том числе преподавал в вузе. Он получил боевой опыт на службе в ЧВК "Вагнер", а в ноябре 2022 года с товарищами из родного Красноярска пошел на фронт и попал в подразделение "Барс-13". Свой позывной "Куст" боец получил за лохматый снайперский камуфляж, похожий на куст.Как начальник он умел найти баланс во взаимодействии с рядовым составом, четко разделяя дружеское общение и постановку задач в качестве командира. Бойцы отмечают, что штабная работа с его приходом наладилась, он умел грамотно скоординировать действия, владел всеми необходимыми навыками — ни одну просьбу, ни один вопрос за время службы не оставил без внимания. В то же время был надежным товарищем — за его спиной идти в бой было не страшно.В мае 2023 года Сергей дал интервью изданию Украина.ру.Фронтовые друзья запомнили Куста целеустремленным и веселым человеком, который всегда мог найти повод для юмора — ему даже прочили будущее в стендапе. Куст очень хорошо и красиво рисовал, увлекался фэнтези. "Куст был обычным солдатом, несмотря на высокую должность, и мы могли вечером посидеть, посмеяться с ним. Это большая потеря для всех нас", — говорят добровольцы "Барс-13".Светлая память защитнику нашей Родины.

https://ukraina.ru/20230528/1046636588.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, добровольческий батальон "барс-3", артемовск, штурм