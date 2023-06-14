ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо

Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС Если Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин