ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо - 14.06.2023 Украина.ру
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ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо
ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо - 14.06.2023 Украина.ру
ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо
Херсонская область смогла пережить произошедшее на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены, заявил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 14 июня
2023-06-14T12:04
2023-06-14T12:04
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Благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. "Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!", - подчеркнул он.Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.Также сотрудники МЧС доставили в зону затопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды.
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гэс, новости, сальдо
ГЭС, Новости, Сальдо

ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо

12:04 14.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Херсонская область смогла пережить произошедшее на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены, заявил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 14 июня
Благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. "Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!", - подчеркнул он.
"После схода воды одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации. Президент сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены", - написал Сальдо.
Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.
Также сотрудники МЧС доставили в зону затопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды.
Затопленная дорога в Алешки. Город Алешки оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС. - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
05:43
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭСЕсли Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
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