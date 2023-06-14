ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо
Херсонская область смогла пережить произошедшее на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены, заявил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 14 июня
Благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. "Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!", - подчеркнул он.
"После схода воды одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации. Президент сообщил, что для этого будут привлечены войска химической защиты, которые оснащены необходимым оборудованием. Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены", - написал Сальдо.
Сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.
Также сотрудники МЧС доставили в зону затопления порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды.
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