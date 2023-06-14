https://ukraina.ru/20230614/1047197767.html

Провальные атаки ВСУ, причастность Залужного к взрывам на "СП". Главное на Украине на утро 14 июня

Провальные атаки ВСУ, причастность Залужного к взрывам на "СП". Главное на Украине на утро 14 июня - 14.06.2023 Украина.ру

Провальные атаки ВСУ, причастность Залужного к взрывам на "СП". Главное на Украине на утро 14 июня

Украина.ру, 14.06.2023

2023-06-14T09:00

2023-06-14T09:00

2023-06-14T10:29

хроники

спецоперация

эксклюзив

валерий залужный

всу

атаки

запорожская область

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Попытки продвижения Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении терпят поражение. Украинские войска за сутки десятки раз обстреляли территорию ДНР. Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках»Российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться на Запорожском направлении, противник несет огромные потери. Об этом сообщили в Минобороны России.«Все попытки ВСУ продвинуться на Запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм. Подойти ближе, чем на пушечный выстрел, им не дают наши бойцы», — говорится в материале оборонного ведомства.Минобороны РФ в среду опубликовало кадры работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Восточного военного округа, уничтожающих боевую технику и замаскированные позиции ВСУ на Времевском выступе.Исполняющий обязанности командира артиллерийской батареи с позывным «Ставрополь» рассказал, что на этом участке линии соприкосновения ВСУ ведут бой предпочтительно западным вооружением.«Западное вооружение представлено гаубицами М777, также присутствуют реактивные системы залпового огня HIMARS», — сказал российский военнослужащий.По его словам, российские артиллерийские системы имеют преимущество перед западными образцами вооружения. В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ ограничили наступательные действия на ряде участков в Запорожской области из-за проливных дождей.«На васильевском, ореховском и гуляйпольско-пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал он в своем телеграм-канале.При этом Рогов отметил, что основная активность ВСУ на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам позиций первой, второй и третьей линии обороны РФ.Ранее Рогов заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках атаковать на Васильевском и Ореховско-пологовском направлениях, теперь они зализывают раны и подтягивают резервы. Атаки ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 168 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). На Донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в материале представительства.Отмечается, что противник выпустил 168 единиц различных боеприпасов.Под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка, Урожайное.Также в 4:40 националисты выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Спустя пару часов ВСУ еще раз обстреляли Донецк и Михайловку, всего за 20 минут выпустили 12 снарядов.В среду утром ВСУ также обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Поврежден жилой дом, есть пострадавший, сообщила в телеграм-канале администрация городского округа.«Ранним утром сегодня, 14 июня, жилые кварталы Новой Каховки вновь были обстреляны артиллерией укронацистов. В результате прилета в жилой дом по улице Букина, 30 есть пострадавший. Скорая помощь выехала для оказания помощи», — говорится в материале.При этом утром в нескольких областях Украины (в том числе в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской) несколько раз объявляли воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. А в Одессе ночью прогремели взрывы, после чего в одном из районов города произошел пожар.Кроме того, капитан первого ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин рассказал, что каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на немецких танках Leopard.«Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада. Но ведь и людские ресурсы не безграничны», — подчеркнул Дандыкин.По его словам, украинская сторона «уже людей требует, просит, чтобы им дали поляков или еще кого». Также Дандыкин отметил, что при контрнаступлении противник должен иметь трехкратное превосходство. Ветеран боевых действий отметил, что это «альфа и омега любой войны».«Потери в контрнаступлении несоизмеримы по отношению к нашим, это даже не один к семи», — резюмировал он.Причастность Залужного к взрывам на «СП»Издание Politico уличило главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».Как пишет газета, подготовкой операции с участием группы водолазов руководил Залужный. Диверсанты передвигались на парусном судне.Накануне стало известно, что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток». По предварительным данным, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и другие политики были проинформированы об этом Службой военной разведки.Вашингтон, в свою очередь, в июне 2022 года пытался уговорить Киев не совершать диверсии.О причастности Украины к подрыву «Северных потоков» ранее также сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, ЦРУ располагало сведениями о планах Украины по подрыву «Северных потоков». Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена знала об этом за три месяца до диверсии. План Киева предполагал использование небольшой группы дайверов, которые подчинялись непосредственно командующему ВСУ.При этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк опроверг причастность Киева к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что руководство США не делает заявления по диверсия на «Северных потоках», так как любые слова могут сыграть против Вашингтона.Комментируя отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отвечать на вопрос о подрыве газопроводов, Захарова напомнила, что в 2022 году президент США Джо Байден публично пообещал уничтожить «Северные потоки».Она отметила, что власти США регулярно рассуждают на темы, «где есть возможность обвинить Россию, причем ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются». Представитель МИД предположила, что в Белом доме «что-то сломалось».Теракты на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование, в ходе которого обвинил США, в частности ЦРУ, в подрыве газопроводов. В США в свою очередь обвинили в подрыве Киев. Президент Украины Владимир Зеленский опровергал данные заявления.Весной президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил о выгоде Европы от подрыва газопроводов «Северный поток». По его мнению, Европа должна избавляться от зависимости от российских энергоносителей. Польский президент заявил, что с этой точки зрения теракт на газопроводах выгоден ЕС.

https://ukraina.ru/20230613/1047168264.html

https://ukraina.ru/20230613/1047153450.html

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хроники, спецоперация, эксклюзив, валерий залужный, всу, атаки, запорожская область