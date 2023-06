https://ukraina.ru/20230614/1047195591.html

Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУ

Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУ

Американские и британские СМИ всю последнюю неделю озабочены контрнаступлением ВСУ и его дальнейшими планами. Эта тема не сходит с первых полос, затмевая даже внутреннюю политическую и экономическую повестку

О локальных боях за окраину села или продвижение на 200 метров западные СМИ пишут с пафосом, сравнивая с высадкой союзников в Нормандии или битвой в Арденнах.Обычно такого внимания удосуживаются лишь конфликты, в которых армии стран НАТО принимают непосредственное участие. Американские и британские авторы призывают свою публику болеть за ВСУ, словно в футбольном матче. «И вот уже во втором тайме они [ВСУ] выходят разгоряченными», — анонсирует The Wall Street Journal контрнаступление ВСУ.The New York Times сетует на скромные результаты украинского контрнаступа, требуя большего: «Несколько занятых сел — это совсем не то, чего ждали от ВСУ». CNN, сообщая о больших потерях ВСУ и подбитой западной технике, утверждает, что подобные «издержки» были прогнозируемы, учитывая размер фронта. И почти каждый месяц администрация США объявляет о новом пакете «беспрецедентной поддержки» для Украины, пусть даже большая часть этой суммы не покидает США, а идет на собственный военно-промышленный комплекс и восполнение предыдущих поставок.Американский ВПК борется за мировой рынок вооружений с более дешевыми аналогами, поэтому контрнаступление ВСУ — это еще и его рекламная кампания. Американская The Wall Street Journal 11 июня в своем материале назвала поставленную Киеву систему ПВО «Пэтриот» «героем украинской войны». Вероятно, материал заказан корпорацией Raytheon Technologies, производителем этой системы, после того, как комплекс был поражен 16 мая «Кинжалом». О том, что ВСУ подрабатывает рекламным агентом корпорации, на днях заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак. «Мы — лучший промоутер "Пэтриота"», — заявил Ермак.Особое внимание к контрнаступлению ВСУ в США обусловлено целым рядом фактом, но говорит оно о том, что ВСУ рассматривается, как некая часть структуры НАТО, стало быть, США и Великобритании, которые доминирует в этом альянсе. Известный американский режиссер Оливер Стоун на днях сказал, что фактически войну на Украине ведет руководство США. С другой стороны, администрация США очевидно многое поставила на карту в этом конфликте и поражение киевского режима может вызвать политический кризис в США, хотя американские СМИ любой исход смогут подать, как свою «победу». Даже в случае полного провала контрнаступления, американские СМИ постараются преподнести его, как успешное, мотивируя свои слова тем, что в ходе контрнаступления российским войскам не удалось занять Киев, Львов или Варшаву.Одна из главных задач для США касается даже не Украины и РФ, а третьих стран, которые последнее время многое себе позволяют. Одни отказываются присоединяться к американским санкциям, другие «сбрасывают» доллар и переходят на расчеты в валютах других стран, что подрывает финансовые возможности давления со стороны США. Особую опасность финансовой системе США может представлять новая альтернативная валюта для расчета между странами, вроде проектируемой валюты БРИКС. Такое непослушание должно быть демонстративно наказано, чтобы другим неповадно было. И таким наказанием должно стать поражение РФ, после чего Бразилия и Саудовская Аравия двести раз подумают, прежде чем посметь проводить политику в своих интересах. комментирует проблему США украинское издание Klymenko-Time. Провал же контрнаступления ВСУ, при всей финансовой, политической, военной и медийной помощи стран Запада очерчивает границы их влияния и возможностей.Еще один фактор – грядущие в следующем году выборы в США. Администрация Байдена и Демократическая партия США фактически ведут предвыборную кампанию за счет жизней украинцев, используя при этом для ее финансирования не партийные средства, а бюджет всей страны и ее союзников от Польши до Южной Кореи. И провал украинского контрнаступления усилит критику со стороны республиканцев по поводу неэффективного вложения средств. Не случайно и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на днях заявил, что мирные переговоры по Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США в следующем году.И хотя внешняя политика США веками не меняется от смены двух партий у руля, но украинские солдаты должны шагать по минным полям ради того, чтобы именно Джо Байден остался в Белом доме в следующем году. — комментирует ход контрнаступления ВСУ замминистра обороны Украины Анна Маляр.В принципе насильно мобилизованные солдаты ВСУ, украинские идейные националисты и польские наемники, не покривив душой, вполне могли бы идти в бой с воинственным кличем "За Байдена, против республиканцев!"

