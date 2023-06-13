https://ukraina.ru/20230613/1047171573.html
Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов
Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов - 13.06.2023 Украина.ру
Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов
Две награды Всемирного фестиваля анимационных фильмов в Загребе – Animafest Zagreb – получили работы российских режиссеров, что привело в ярость украинские СМИ и некоторых деятелей культуры, сообщает 13 июня "Украинская правда"
2023-06-13T14:21
2023-06-13T14:21
2023-06-13T14:21
культура
новости
фестиваль
анимации
хорватия
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Директор одного из украинских фестивалей актуальной анимации и медиаискусства Анастасия Верлинская написала пост в запрещенном Facebook*, после чего в комментариях развернулась дискуссия.Анимационный короткометражный фильм "Ванлав" режиссера Вари Яковлевой получил гран-при в секции короткого метра. Работа также принимала участие в Московском международном кинофестивале 2023 (ММКФ). Вторая картина, получившая награду – "Носки для звезды" Ольги Титовой.Верлинская возмутилась тем, что россияне получили награды, а также написала, что "Ванлав" Яковлевой якобы был профинансирован российским Министерством культуры. Режиссер этот факт не комментировала, а в титрах нет упоминания об этом.В свою очередь сербский историк анимации Андрияна Ружич написала, что не согласна с тем, что европейские фестивали должны игнорировать и "отменять" российских участников."Мы должны преодолеть политические проблемы на фестивалях анимации и оценивать искусство. Именно оно поможет нам победить демона войны", - написала она в комментариях.Еще одну точку зрения высказал один из членов жюри, нидерландский аниматор Хиско Хюслинг: он написал, что чувствует себя "обманутым", и не знал, что представленные картины – из России. По его словам, коллеги по жюри называли их "независимыми работами" вплоть до объявления победителей.* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
https://ukraina.ru/20230428/1045752693.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фестиваль, анимации, хорватия, украина
Культура, Новости, Фестиваль, анимации, Хорватия, Украина
Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов
Две награды Всемирного фестиваля анимационных фильмов в Загребе – Animafest Zagreb – получили работы российских режиссеров, что привело в ярость украинские СМИ и некоторых деятелей культуры, сообщает 13 июня "Украинская правда"
Директор одного из украинских фестивалей актуальной анимации и медиаискусства Анастасия Верлинская написала пост в запрещенном Facebook*, после чего в комментариях развернулась дискуссия.
Анимационный короткометражный фильм "Ванлав" режиссера Вари Яковлевой получил гран-при в секции короткого метра. Работа также принимала участие в Московском международном кинофестивале 2023 (ММКФ). Вторая картина, получившая награду – "Носки для звезды" Ольги Титовой.
Верлинская возмутилась тем, что россияне получили награды, а также написала, что "Ванлав" Яковлевой якобы был профинансирован российским Министерством культуры. Режиссер этот факт не комментировала, а в титрах нет упоминания об этом.
В свою очередь сербский историк анимации Андрияна Ружич написала, что не согласна с тем, что европейские фестивали должны игнорировать и "отменять" российских участников.
"Мы должны преодолеть политические проблемы на фестивалях анимации и оценивать искусство. Именно оно поможет нам победить демона войны", - написала она в комментариях.
Еще одну точку зрения высказал один из членов жюри, нидерландский аниматор Хиско Хюслинг: он написал, что чувствует себя "обманутым", и не знал, что представленные картины – из России. По его словам, коллеги по жюри называли их "независимыми работами" вплоть до объявления победителей.
* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.