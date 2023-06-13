https://ukraina.ru/20230613/1047171573.html

Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов

Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов - 13.06.2023 Украина.ру

Украинские СМИ в ярости: хорватский фестиваль отказался "отменить" российских мультипликаторов

Две награды Всемирного фестиваля анимационных фильмов в Загребе – Animafest Zagreb – получили работы российских режиссеров, что привело в ярость украинские СМИ и некоторых деятелей культуры, сообщает 13 июня "Украинская правда"

2023-06-13T14:21

2023-06-13T14:21

2023-06-13T14:21

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Директор одного из украинских фестивалей актуальной анимации и медиаискусства Анастасия Верлинская написала пост в запрещенном Facebook*, после чего в комментариях развернулась дискуссия.Анимационный короткометражный фильм "Ванлав" режиссера Вари Яковлевой получил гран-при в секции короткого метра. Работа также принимала участие в Московском международном кинофестивале 2023 (ММКФ). Вторая картина, получившая награду – "Носки для звезды" Ольги Титовой.Верлинская возмутилась тем, что россияне получили награды, а также написала, что "Ванлав" Яковлевой якобы был профинансирован российским Министерством культуры. Режиссер этот факт не комментировала, а в титрах нет упоминания об этом.В свою очередь сербский историк анимации Андрияна Ружич написала, что не согласна с тем, что европейские фестивали должны игнорировать и "отменять" российских участников."Мы должны преодолеть политические проблемы на фестивалях анимации и оценивать искусство. Именно оно поможет нам победить демона войны", - написала она в комментариях.Еще одну точку зрения высказал один из членов жюри, нидерландский аниматор Хиско Хюслинг: он написал, что чувствует себя "обманутым", и не знал, что представленные картины – из России. По его словам, коллеги по жюри называли их "независимыми работами" вплоть до объявления победителей.* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

https://ukraina.ru/20230428/1045752693.html

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новости, фестиваль, анимации, хорватия, украина