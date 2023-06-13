Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО - 13.06.2023 Украина.ру
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Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО
Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО - 13.06.2023 Украина.ру
Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО
Съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру, находясь в Донецке, посетила Донецкий государственный академический театр оперы и балета.
2023-06-13T13:59
2023-06-13T13:59
видео
спецоперация
сво
донецк
санкт-петербург
театр
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Из нашего репортажа вы узнаете, с какой миссией профессор Санкт-Петербургской консерватории Юрий Лаптев находится в донецком театре, а также как проходят репетиции спектаклей в условиях боевых действий и в чём вековая схожесть театра и нашей действительности.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, спецоперация, сво, донецк, санкт-петербург, театр, видео
Видео, Спецоперация, СВО, Донецк, Санкт-Петербург, театр

Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО

13:59 13.06.2023
 
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Съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру, находясь в Донецке, посетила Донецкий государственный академический театр оперы и балета.
Из нашего репортажа вы узнаете, с какой миссией профессор Санкт-Петербургской консерватории Юрий Лаптев находится в донецком театре, а также как проходят репетиции спектаклей в условиях боевых действий и в чём вековая схожесть театра и нашей действительности.
 
ВидеоСпецоперацияСВОДонецкСанкт-Петербургтеатр
 
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