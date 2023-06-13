https://ukraina.ru/20230613/1047171417.html

Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО

Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО - 13.06.2023 Украина.ру

Меняют оружие на реквизит: как дончане ставят спектакли под пулями. ВИДЕО

Съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру, находясь в Донецке, посетила Донецкий государственный академический театр оперы и балета.

2023-06-13T13:59

2023-06-13T13:59

2023-06-13T13:59

видео

спецоперация

сво

донецк

санкт-петербург

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047171295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7158a6dca4f9f2bcb8f87f7b0d71c9a5.jpg

Из нашего репортажа вы узнаете, с какой миссией профессор Санкт-Петербургской консерватории Юрий Лаптев находится в донецком театре, а также как проходят репетиции спектаклей в условиях боевых действий и в чём вековая схожесть театра и нашей действительности.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, спецоперация, сво, донецк, санкт-петербург, театр, видео