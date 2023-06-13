https://ukraina.ru/20230613/1047168921.html

Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT

Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT - 13.06.2023 Украина.ру

Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT

Вооруженные силы Украины, скорее всего, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то, что Киев не сообщает о погибших, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков 13 июня

2023-06-13T13:32

2023-06-13T13:32

2023-06-13T13:39

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В материале статьи говорится о том, что несмотря на сообщения о начавшемся украинском контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.Некоторое время назад агентство CNN опубликовало данные, согласно которым, по состоянию на утро 12 июня, почти 15 процентов из 109 Bradley, отправленных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или брошены.10 июня Минобороны РФ сообщило, что при попытках наступления на южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. ВС РФ отразили атаки противника.

https://ukraina.ru/20230612/1047139803.html

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