Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT - 13.06.2023 Украина.ру
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Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT
Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT - 13.06.2023 Украина.ру
Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT
Вооруженные силы Украины, скорее всего, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то, что Киев не сообщает о погибших, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков 13 июня
2023-06-13T13:32
2023-06-13T13:39
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В материале статьи говорится о том, что несмотря на сообщения о начавшемся украинском контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.Некоторое время назад агентство CNN опубликовало данные, согласно которым, по состоянию на утро 12 июня, почти 15 процентов из 109 Bradley, отправленных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или брошены.10 июня Минобороны РФ сообщило, что при попытках наступления на южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. ВС РФ отразили атаки противника.
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новости, оружие, всу, танки
Новости, оружие, ВСУ, танки

Украинские войска несут тяжелые потери при наступлении - NYT

13:32 13.06.2023 (обновлено: 13:39 13.06.2023)
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
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Вооруженные силы Украины, скорее всего, несут тяжелые потери во время попыток контрнаступления, несмотря на то, что Киев не сообщает о погибших, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков 13 июня
В материале статьи говорится о том, что несмотря на сообщения о начавшемся украинском контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов.

"Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками", - написано в материале газеты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.
Некоторое время назад агентство CNN опубликовало данные, согласно которым, по состоянию на утро 12 июня, почти 15 процентов из 109 Bradley, отправленных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или брошены.
10 июня Минобороны РФ сообщило, что при попытках наступления на южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. ВС РФ отразили атаки противника.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Вчера, 17:25
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУВ Словакии заработал германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию оружия, поставленного киевскому режиму Западом. Об этом 12 июня сообщил представитель министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге ведомства
 
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