https://ukraina.ru/20230613/1047152891.html
Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны
Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны - 13.06.2023 Украина.ру
Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Эти документы будут определять деятельность подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале
2023-06-13T07:44
2023-06-13T07:44
2023-06-13T07:44
новости
минобороны
контракт
спецподразделения
добровольцы
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В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них - 1 150 628 военнослужащих.Несколько дней назад министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды подписать контракты с Минобороны до 1 июля текущего года. В ведомстве объяснили это решение необходимостью придать добровольческим отрядам необходимый правовой статус, а также создать единые подходы к выполнению боевых задач.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что компания не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, но продолжит выполнять боевые задачи, согласовывая их с российским командованием.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, контракт, спецподразделения, добровольцы
Новости, Минобороны, контракт, спецподразделения, добровольцы
Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Эти документы будут определять деятельность подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале
"Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в зоне специальной военной операции. Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт", - заявил подписавший договоры со стороны Минобороны договор генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них - 1 150 628 военнослужащих.
Несколько дней назад министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды подписать контракты с Минобороны до 1 июля текущего года. В ведомстве объяснили это решение необходимостью придать добровольческим отрядам необходимый правовой статус, а также создать единые подходы к выполнению боевых задач.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что компания не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, но продолжит выполнять боевые задачи, согласовывая их с российским командованием.