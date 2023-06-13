https://ukraina.ru/20230613/1047152891.html

Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны

Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны - 13.06.2023 Украина.ру

Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Эти документы будут определять деятельность подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале

2023-06-13T07:44

2023-06-13T07:44

2023-06-13T07:44

новости

минобороны

контракт

спецподразделения

добровольцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fc4ee5af6b23101ff15f758508beb3.jpg

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них - 1 150 628 военнослужащих.Несколько дней назад министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды подписать контракты с Минобороны до 1 июля текущего года. В ведомстве объяснили это решение необходимостью придать добровольческим отрядам необходимый правовой статус, а также создать единые подходы к выполнению боевых задач.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что компания не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, но продолжит выполнять боевые задачи, согласовывая их с российским командованием.

https://ukraina.ru/20230613/1047152715.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны, контракт, спецподразделения, добровольцы