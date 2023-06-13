Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны - 13.06.2023 Украина.ру
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Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны
Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны - 13.06.2023 Украина.ру
Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны
Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Эти документы будут определять деятельность подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале
2023-06-13T07:44
2023-06-13T07:44
новости
минобороны
контракт
спецподразделения
добровольцы
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В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них - 1 150 628 военнослужащих.Несколько дней назад министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды подписать контракты с Минобороны до 1 июля текущего года. В ведомстве объяснили это решение необходимостью придать добровольческим отрядам необходимый правовой статус, а также создать единые подходы к выполнению боевых задач.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что компания не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, но продолжит выполнять боевые задачи, согласовывая их с российским командованием.
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новости, минобороны, контракт, спецподразделения, добровольцы
Новости, Минобороны, контракт, спецподразделения, добровольцы

Есть ли в списке "Вагнер"? Несколько добровольческих подразделений подписали контракт с Минобороны

07:44 13.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Эти документы будут определять деятельность подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале

"Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в зоне специальной военной операции. Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт", - заявил подписавший договоры со стороны Минобороны договор генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них - 1 150 628 военнослужащих.
Несколько дней назад министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды подписать контракты с Минобороны до 1 июля текущего года. В ведомстве объяснили это решение необходимостью придать добровольческим отрядам необходимый правовой статус, а также создать единые подходы к выполнению боевых задач.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что компания не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, но продолжит выполнять боевые задачи, согласовывая их с российским командованием.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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