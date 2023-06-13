https://ukraina.ru/20230613/1047151377.html

Саммит "Веймарского треугольника": Хорошая мина в Париже при плохом контрнаступлении Киева

Саммит "Веймарского треугольника": Хорошая мина в Париже при плохом контрнаступлении Киева - 13.06.2023 Украина.ру

Саммит "Веймарского треугольника": Хорошая мина в Париже при плохом контрнаступлении Киева

Вечером 12 июня в Париже прошла встреча лидеров стран "Веймарского треугольника" – Франции, Германии и Польши. На ней обсуждалась военная помощь Украине, а также предоставление ей гарантий безопасности.

2023-06-13T05:25

2023-06-13T05:25

2023-06-13T05:26

эксклюзив

польша

украина

франция

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

анджей дуда

россия

ес

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Формат сотрудничества Франции, Германии и Польши "Веймарский треугольник" был создан в августе 1991 года по инициативе министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, который хотел использовать послевоенный опыт франко-немецкого сближения для укрепления связей с Польшей. Кроме того, "треугольник" был призван активно поддерживать сближение Польши с НАТО и лучше подготовиться тогда к ее будущему членству в Евросоюзе. Эти цели увенчались успехом: Польша вступила в НАТО в 1999 году и в ЕС в 2004-м.Предыдущая встреча лидеров стран "Веймарского треугольника" состоялась 19 февраля 2023-го "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. А в преддверии переговоров 12 июня в Елисейском дворце перед ее началом объявили о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда "обсудят необходимость европейской координации военной помощи Украине, чтобы позволить ей провести контрнаступление, а также гуманитарной помощи, особенно после атаки на Каховскую ГЭС".Кроме того, лидеры трех европейских стран "обсудят гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность". "Наконец, этот обмен мнениями позволит им совместно подготовиться к предстоящим европейским и международным мероприятиям: заседанию Европейского Совета (пройдет 29 и 30 июня) и саммиту НАТО в Вильнюсе (11 и 12 июля)", – сообщили в пресс-службе французского президента.Макрон ранее призывал к тому, чтобы в ходе этого саммита НАТО Украине были предоставлены "надёжные гарантии безопасности". Что касается вступления в Альянс, то ожидать анонсов на этот счет в Вильнюсе, безусловно, не стоит. Такова, в частности, позиция президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца: пока на Украине продолжаются боевые действия, дорога в НАТО для страны закрыта, отметило Radio France internationale (RFI).Анджей Дуда прибыл в Елисейский дворец первым, и провёл короткую двустороннюю встречу с Эммануэлем Макроном. А после приезда Олафа Шольца три лидера вышли на пресс-конференцию, которая предваряла их переговоры. Хотя все они подчёркивали своё единство, однако тональность их заявлений существенно отличалась.Эммануэль Макрон констатировал, что политики планируют поговорить о "поддержке Украины со стороны НАТО", – чтобы открыть для Киева все перспективы, "на которые он имеет право". Глава французского государства выразил надежду, что предстоящий саммит Альянса позволит разработать четкое видение будущего коллективной безопасности.Поскольку на стадии обсуждения находится вопрос о повышении статуса комиссии НАТО – Украина до Совета НАТО – Украина, то, по словам президента Франции, такой совместный консультативный форум стал бы важным шагом к обсуждению с Украиной ключевых вопросов безопасности на равных.Макрон также отметил, что Франция сделала всё, чтобы помочь Киеву. "Мы активизировали доставку боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств. Мы продолжим делать это в ближайшие дни и недели. Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Оно должно длиться несколько недель или даже несколько месяцев. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях", – сказал президент Франции.Макрон также заявил о европейском "единстве" на фоне российской агрессии на Украине, и подтвердил "безоговорочную поддержку Украины" со стороны Франции и объединенных стран Европы. По его словам, "мы позаботимся о том, чтобы Россия не только не одержала победу в этой печальной затее, но и не смогла её повторить".Олаф Шольц о поставках немецкого оружия прямо не упоминал, что и неудивительно после кадров с горящими на юге Украины "Леопардами". При этом немецкий канцлер ничтоже сумняшеся заявил: президент РФ Владимир Путин "должен наконец осознать, что его план провалился, и немедленно прекратить войну на Украине".Встреча в Париже стала "сигналом того, насколько тесно и с каким доверием Франция, Польша и Германия работают вместе в Европе", указал Шольц. По его словам, Берлин, Париж и Варшава стоят на стороне Украины, и готовы поддерживать Киев политически, гуманитарно, финансово, а также оружием. "Мы будем делать это столько, сколько будет необходимо. Мы втроем независимо друг от друга заверили в этом Украину и украинского президента Владимира Зеленского", – добавил канцлер ФРГ.Единство, с которым свои усилия координируют государства "Веймарского треугольника", а также ЕС и партнёры по НАТО, "является нашей силой", подчеркнул глава правительства Германии. Президент Путин не рассчитывал, что столкнется с подобным единством Запада, когда принимал решение о фатальном нападении на Украину, отметил Шольц, добавив, что политикам удастся создать "ещё более единую, ещё более сильную и ещё более суверенную Европу".Последние слова прозвучали весьма многозначительно, ведь как раз 12 июня министры иностранных дел Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании призвали отойти от принципа единогласия в принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС, и шире использовать голосование квалифицированным большинством. Известно, что Польша выступает против отказа от принципа единогласия в принятии решений в ЕС, но Анджей Дуда решил на эту тему не дискутировать, остановившись на противостоянии России.Президент Польши выразил уверенность, что для безопасности Европы очень важно, чтобы "российский империализм был уничтожен, чтобы у России больше никогда не было потенциала и возможности напасть на другую страну, расширить сферу своего влияния". Польский лидер рассказал о состоявшемся у него в воскресенье разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским, в ходе которого тот проинформировал его о ходе контрнаступления. Дуда также подчеркнул важность вытеснения ВС РФ с "международно признанной территории Украины", постоянной гуманитарной поддержки Киева и работы "авиационной коалиции".Президент Польши заявил, что главной задачей НАТО является достижение мира в Европе – "не временного прекращения огня, но устойчивых мирных договоренностей". По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Польский лидер добавил, что необходимо усиление присутствия Альянса на восточном фланге – как в плане количества солдат, так и в плане усиления стратегической инфраструктуры.Расходы на оборону во всех странах НАТО должны составлять минимум 2% от их валового внутреннего продукта, констатировал он. Это уже была шпилька в адрес канцлера Германии, которая так и не достигла подобных показателей, тогда как Польша в 2023-м планирует увеличить свои военные расходы до 4% ВВП страны.Хотя Макрон, Шольц и Дуда акцентировали внимание на том, что главная тема их встречи – это Украина, однако среди запланированных к обсуждению вопросов значилась и миграция. Первый же вопрос журналистов по этому поводу продемонстрировал, что никакого "европейского единства" не существует.Напомню, 8 июня, министры внутренних дел стран Евросоюза договорились о так называемой "гибкой солидарности" внутри ЕС по вопросу затрат на беженцев. Государства-члены должны будут принять у себя определенное число просителей из другой страны ЕС, подверженной миграционному давлению, или, в противном случае, оказать финансовую поддержку этой стране – из расчета 20 тысяч евро за каждого не переселенного просителя убежища.Макрон и Шольц на пресс-конференции в Париже полностью поддержали такой подход, а вот Дуда сказал, что правительство Польши по-прежнему "скептически" относится к соглашению, которое, как надеется ЕС, может быть реализовано в следующем году."Мы принимали тех, кто нуждался в помощи в Польше… мы помогали, и, если честно, особой помощи от институтов ЕС мы не получали, – сказал он. – Надеюсь, что ни одному учреждению в ЕС не придет в голову наказать нас за то, что, в условиях перспективы прибытия новых украинских беженцев, мы скептически относимся к приему мигрантов ещё и с других направлений".Судя по всему, польский президент искренне не понимает связи между числом беженцев с Украины в Польше и отправкой польского оружия на Украину. А вот простые поляки становятся всё более адекватными. Это показало исследование общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая – начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академией в Варшаве.За пять последних месяцев группа тех, кто считает, что Польша должна помогать Украине во время войны, уменьшилась с 62% до 42%. Ещё меньше поляков – сейчас 35% – имеют однозначно положительное отношение к помощи, которую предоставляет Польша, а в январе таких людей было 47%.Четверть поляков говорит однозначное "нет" дополнительной помощи Украине. Кроме того, процент тех, кто решительно поддерживает помощь украинским беженцам в Польше, упал с 49% до 28%. Растет также группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны – такое мнение высказывают уже около 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).То есть правящая ныне в Польше партия "Право и Справедливость" (именно её выдвиженцем является Анджей Дуда), которая в 2015 году пришла к власти на анти-иммигрантских лозунгах, ныне может потерять эту власть благодаря бездумной поддержке Украины и украинцев.

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, анджей дуда, россия, ес, нато