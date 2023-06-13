https://ukraina.ru/20230613/1047142994.html

Холодное лето 2023-го - катастрофа для Украины и Зеленского. Кого готовят ему на смену

Холодное лето 2023-го - катастрофа для Украины и Зеленского. Кого готовят ему на смену - 13.06.2023 Украина.ру

Холодное лето 2023-го - катастрофа для Украины и Зеленского. Кого готовят ему на смену

После ужасного появления Зеленского на встрече "лидеров Европы" в Молдавии, проблема стала очевидной: президента Украины придётся менять. Это может произойти очень быстро, и не так, как ранее планировалось его глобалистскими "хозяевами".

2023-06-13T04:37

2023-06-13T04:37

2023-06-13T04:37

эксклюзив

украина

владимир зеленский

петр порошенко

джастин трюдо

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Молдавское фиаскоЧто было в Молдавии? Внешний вид и поведение Зеленского поразили не только телезрителей, но видимо, и тех, кто реально управляет местной властью Украины.Это была катастрофа.Сначала Зеленский не смог постоять даже две минуты вместе с Майей Санду. Он вздыхал, морщился, пытался вырвать свою руку из руки президента Молдавии. Майя Санду продолжала безмятежно улыбаться. Её внешний вид "с иголочки" резко контрастировал с президентом Украины.Зеленский, как обычно, приехал в майке цвета хаки, имитируя внешний вид "я только что из окопов". Но он уже не только одеждой, а всем своим психологическим обликом демонстрирует неадекватность.Потом появилось видео, где он вместе с премьером Англии Риши Сунаком не мог спокойно сидеть за столом. Опять неконтролируемые движения телом и головой, вздохи, мучительные гримасы на лице.Третье видео, где Зеленскому предлагает жестами "закрыть рот" премьер Люксембурга Ксавье Беттель. Что говорил Зеленский? Этого никто из политиков не сообщил, а президент Сербии Вучич, к которому Зеленский обращался, дипломатично сказал, что вовсе не было никакого инцидента.Скорее всего, Зеленский что-то начал говорить бессвязное и такое, что соответствовало его странному психическому состоянию. Иначе как объяснить неуважительный и резкий жест премьера Люксембурга?То, что это сделал глава одного из самых закрытых государств Европы, элита которого входит в пул реальных "властителей Европы и мира", открытый гей Ксавье Беттель, только добавляет пикантности происходящему.Раздражение. Открытое недовольство. Вот что демонстрирует "старая Европа" в отношении Зеленского. Ни один жест у этих людей не является случайным.Зеленский - это человек-катастрофаЧто с Зеленским? Наркотики? Алкоголь? Не могут подобрать правильные дозы препаратов?Вряд ли у него наступило прозрение от совершенного или произошло психологическое опустошение. Вряд ли он переживает хоть немного за разорённую, проданную и разрушенную им и его режимом Украину.Конечно, нет. Он если и может переживать, то только за себя и свою семью. Зеленский не глубокий человек, он не склонен к "интеллигентским рефлексиям".Он просто физически уже "не вывозит". Человеческий организм имеет свои пределы. При всей мощи фармацевтических препаратов, которые используются для поддержания Зеленского "в форме".Говорят, что с Зеленским работают фармацевты Британии. Но даже у "агентов 007" есть запас прочности. Что уж говорить про человека, который в своей жизни ничего тяжелее тренажёра в спортзале не видел.Надвигается катастрофа. Мало того, что генерала Залужного показывают теперь только по три секунды с детской улыбкой на лице.Так теперь и "Верховный главнокомандующий" Украины Зеленский уходит в "страну неадеквата".С этим, видимо, связано последнее интервью Зеленского немецкому журналисту, заместителю редактора "Бильд", которого срочно прислали в Киев. Надо объяснить хотя бы западному зрителю, что происходит с президентом Украины."Зеленский очень устал, спит по два часа, я его таким никогда не видел. То совершенно изможденный, то опять активный". Немецкий журналист начал готовить почву для объяснений читателям и зрителям на Западе.Отважный президент якобы не выдерживает невероятной нагрузки. Какая у него нагрузка? Позировать перед камерами? Говорить написанные за него кем-то другим речи?Елена Зеленская не так давно проговорилась: свои речи Зеленский даже не всегда успевает увидеть и прочитать перед выступлением.Конечно, за него пишут. Всеми армейскими делами управляют офицеры НАТО, а экономикой - глобалистские структуры.Его фотографируют. Ему вкладывают простые мысли и слова в голову.Только произнеси. Постой две минуты перед камерами на "встрече лидеров". Но он уже даже на это не способен.Кто сменщик?В Киев с незапланированным визитом примчался премьер Канады Джастин Трюдо, вместе со своим заместителем и министром финансов Христей Фриланд.Канадцы были возмущены и поражены: зачем ехать в Киев, да ещё и с министром финансов?Канада терпит национальное бедствие: страшные лесные пожары, смог от которых дошел уже до Нью-Йорка. Почему премьер летит так срочно на другой конец света?Официальное объяснение: опять военная и финансовая помощь Украине. Но разве это нельзя сделать по другим средствам связи или через посольство, например? Неужели обязательно надо лететь?Джастин Трюдо, как и премьер Люксембурга, входит в элиту особо доверенных "менеджеров-управленцев" мирового глобалистского капитала.Христя Фриланд, этническая украинка, внучка нациста Михаила Хомяка, редактора газеты в Польше времён войны, которая прославляла Гитлера - возможная в близком будущем глава НАТО. Тоже доверенный человек элиты.Они приехали посмотреть на Зеленского лично. И самое главное - лично встретиться кое с кем ещё.Встреча Трюдо с Петром Порошенко в Раде была похожа на встречу старых друзей. Объятия! Улыбки! Невозможно было скрыть радость на лицах обоих."Гетьман" дождался. Вот он, его шанс.А Ирина Геращенко, глава фракции партии Петра Порошенко в Раде, не могла удержаться от тесных объятий с Христей. И ей, возможно, удастся вернуться в кресло зам главы Рады.Держим кулачки! - как бы говорит Ирина Петру.Конечно, не всё так просто. Есть и другие кандидаты на пост президента Украины.На скамейке запасных достаточно опытных игроков: кроме Порошенко, Юлия Тимошенко и Кличко, например.Есть и новички: шоумен Сергей Притула, которого активно раскручивает олигарх Пинчук (тесно связан с Соросом и британскими спецслужбами).Генерал Залужный. Его тоже пытались выдвигать в лидеры и спасители Украины, но после известных событий что-то пошло очень сильно не так.Елена Зеленская. В мае её включили в "топ 100" самых влиятельных людей в мире, по версии журнала "Таймс", да и вообще неоднократно пытались ввести в мировую элиту.И всё-таки - знаковой была встреча Трюдо и Порошенко. Демонстративно, под камеры. Это наводит на размышления. Неужели Трюдо специально прилетел, забыв про пожары, для встречи с "гетманом Петром"?Это лето будет решающим для Зеленского.Тем более, что скоро ожидается провал великого украинского "контрнаступа". Уже уничтожено, по сведениям украинских источников, около 30 процентов западного тяжёлого вооружения. То ли будет дальше! И кто-то должен будет за это ответить.А в Украине, судя по всему, начинается новый раунд борьбы за власть. Впрочем, эта борьба там никогда не прекращается.

https://ukraina.ru/20230603/1046863410.html

https://ukraina.ru/20230612/1047139933.html

https://ukraina.ru/20220331/1033652895.html

https://ukraina.ru/20230610/1047101292.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, петр порошенко, джастин трюдо