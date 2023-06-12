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ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в странах Европы
ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в странах Европы - 12.06.2023 Украина.ру
ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в странах Европы
США разместили около 150 ядерных боеголовок на территории Европы без официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
2023-06-12T21:53
2023-06-12T21:53
2023-06-12T21:53
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По словам Сандерс-Закре, боеприпасы находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии в Турции.Сандерс-Закре подчеркнула, что ICAN очень обеспокоена размещением данного вида вооружений в любой европейской стране.Она напомнила о Кубинском ракетном кризисе, отметив, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.В сложившейся ситуации европейские страны, которые призывают весь мир к прозрачности в отношении ядерного оружия, откровенно лицемерят, заявила Сандерс-Закре.ICAN — международная общественная организация, созданная в 2007 году. Целью организации является содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.Ранее в марте Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.Владимир Путин пояснил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.Президент России отметил, что эти действия не нарушают международных обязательств, так как Россия не передаёт Белоруссии свой арсенал, а "делает то, что США делали десятилетиями“.Запад раскритиковал данную инициативу, однако не упоминает о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, сша, европа, германия, ican, ядерное
ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в странах Европы
США разместили около 150 ядерных боеголовок на территории Европы без официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
По словам Сандерс-Закре, боеприпасы находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии в Турции.
"По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок", — сказала она на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Сандерс-Закре подчеркнула, что ICAN очень обеспокоена размещением данного вида вооружений в любой европейской стране.
Она напомнила о Кубинском ракетном кризисе, отметив, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.
В сложившейся ситуации европейские страны, которые призывают весь мир к прозрачности в отношении ядерного оружия, откровенно лицемерят, заявила Сандерс-Закре.
"Вот почему так важно обратить внимание на инструменты, которыми мы располагаем для повышения этой прозрачности, и задать вопросы: что это за бомбы и где они находятся?" — подчеркнула она.
ICAN — международная общественная организация, созданная в 2007 году. Целью организации является содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.
Ранее в марте Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Владимир Путин пояснил, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Президент России отметил, что эти действия не нарушают международных обязательств, так как Россия не передаёт Белоруссии свой арсенал, а "делает то, что США делали десятилетиями“.
Запад раскритиковал данную инициативу, однако не упоминает о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.
В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.
Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.
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