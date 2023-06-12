https://ukraina.ru/20230612/1047144345.html

WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН

WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН - 12.06.2023 Украина.ру

WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН

Администрация Байдена разрабатывает план по добавлению шести стран в Совет Безопасности ООН без предоставления им права вето , сообщило издание The Washington Post 12 июня

2023-06-12T21:23

2023-06-12T21:23

2023-06-12T21:23

новости

сша

президент сша

джо байден

оон

совбез оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/12/1040973141_0:71:2778:1634_1920x0_80_0_0_9edff3d662e935b6b0fc7fecce2e8966.jpg.webp

В статье говорится, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает инициативу по расширению Совета Безопасности с дипломатами из 193 стран-участниц организации.Ожидается, что предложение США будет включать в себя добавление до шести постоянных мест в Совбезе ООН без предоставления этим странам права вето, уточнило издание.Автор статьи пишет, что данное предложение США отражает желание Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и устранить разочарование нынешними членами СБ ООН и их неспособностью остановить конфликты, в частности, украинский конфликт.Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.В Совете безопасности заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных.Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Остальные 10 временных членов избираются на два года.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

https://ukraina.ru/20230607/1046990119.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, президент сша, джо байден, оон, совбез оон, совет безопасности оон