WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН - 12.06.2023 Украина.ру
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WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН
WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН - 12.06.2023 Украина.ру
WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН
Администрация Байдена разрабатывает план по добавлению шести стран в Совет Безопасности ООН без предоставления им права вето , сообщило издание The Washington Post 12 июня
2023-06-12T21:23
2023-06-12T21:23
новости
сша
президент сша
джо байден
оон
совбез оон
совет безопасности оон
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В статье говорится, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает инициативу по расширению Совета Безопасности с дипломатами из 193 стран-участниц организации.Ожидается, что предложение США будет включать в себя добавление до шести постоянных мест в Совбезе ООН без предоставления этим странам права вето, уточнило издание.Автор статьи пишет, что данное предложение США отражает желание Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и устранить разочарование нынешними членами СБ ООН и их неспособностью остановить конфликты, в частности, украинский конфликт.Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.В Совете безопасности заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных.Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Остальные 10 временных членов избираются на два года.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, президент сша, джо байден, оон, совбез оон, совет безопасности оон
Новости, США, президент США, Джо Байден, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН

WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН

21:23 12.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Администрация Байдена разрабатывает план по добавлению шести стран в Совет Безопасности ООН без предоставления им права вето , сообщило издание The Washington Post 12 июня
В статье говорится, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже обсуждает инициативу по расширению Совета Безопасности с дипломатами из 193 стран-участниц организации.
„Ставки высоки, поскольку администрация Байдена стремится добиться того, чтобы ООН оставалась центральным инструментом предотвращения конфликтов, даже несмотря на растущие сомнения в ее способности это делать", — говорится в материале.
Ожидается, что предложение США будет включать в себя добавление до шести постоянных мест в Совбезе ООН без предоставления этим странам права вето, уточнило издание.
Автор статьи пишет, что данное предложение США отражает желание Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и устранить разочарование нынешними членами СБ ООН и их неспособностью остановить конфликты, в частности, украинский конфликт.
Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
В Совете безопасности заседают 15 стран: 5 постоянных членов и 10 временных.
Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. Остальные 10 временных членов избираются на два года.
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21:23WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН
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