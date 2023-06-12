США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт - 12.06.2023 Украина.ру
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США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт
США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт - 12.06.2023 Украина.ру
США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт
США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, учитывая её коррумпированность, заявил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
2023-06-12T19:35
2023-06-12T19:35
новости
сша
джо байден
вашингтон
киев
украина
россия
ядерное оружие
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Ранее старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для 19FortyFive призвал Джо Байдена „сдержать Россию от применения ядерного оружия на Украине“ путём передачи Киеву тактического ядерного оружия.По мнению Рубина, США должны показать России, что любое применение ядерного оружия против Украины приведёт к передаче Киеву такого же оружия, которое не будет контролироваться впоследствии.Ознобищев убежден, что администрация Байдена не пойдёт на это, хотя не исключает обсуждений этого вопроса.Эксперт отметил, что оружейный вал, идущий на крайне коррумпированную Украину, иной раз появляется в других странах, и передача оружия не контролируется.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, сша, джо байден, вашингтон, киев, украина, россия, ядерное оружие
Новости, США, Джо Байден, Вашингтон, Киев, Украина, Россия, Ядерное оружие

США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт

19:35 12.06.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, учитывая её коррумпированность, заявил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
Ранее старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для 19FortyFive призвал Джо Байдена „сдержать Россию от применения ядерного оружия на Украине“ путём передачи Киеву тактического ядерного оружия.
По мнению Рубина, США должны показать России, что любое применение ядерного оружия против Украины приведёт к передаче Киеву такого же оружия, которое не будет контролироваться впоследствии.
"Заявления совершенно безответственные, поскольку тем самым мы не то что повысим градус противостояния, а сделаем качественный скачок, не понимать этого нельзя“. - сказал Ознобищев.
Ознобищев убежден, что администрация Байдена не пойдёт на это, хотя не исключает обсуждений этого вопроса.
„Оно не будет подхвачено администрацией Джо Байдена, и я готов поспорить, что Вашингтон на это не пойдет, хотя небольшое обсуждение со стороны крайне левых или крайне правых возможно", - считает Ознобищев.
Эксперт отметил, что оружейный вал, идущий на крайне коррумпированную Украину, иной раз появляется в других странах, и передача оружия не контролируется.
"Конечно, оружие всплывает, и поэтому поставки ядерного оружия особенно опасны. Угроза катастрофического терроризма буквально висит в воздухе, и похищение ядерного заряда не является настолько невыполнимой задачей. Я уверен, что в Америке это прекрасно понимают", - добавил Ознобищев.
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