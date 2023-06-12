https://ukraina.ru/20230612/1047142134.html

США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт

США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт - 12.06.2023 Украина.ру

США не станут передавать Украине ядерное оружие, считает эксперт

США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, учитывая её коррумпированность, заявил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня

2023-06-12T19:35

2023-06-12T19:35

2023-06-12T19:35

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Ранее старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для 19FortyFive призвал Джо Байдена „сдержать Россию от применения ядерного оружия на Украине“ путём передачи Киеву тактического ядерного оружия.По мнению Рубина, США должны показать России, что любое применение ядерного оружия против Украины приведёт к передаче Киеву такого же оружия, которое не будет контролироваться впоследствии.Ознобищев убежден, что администрация Байдена не пойдёт на это, хотя не исключает обсуждений этого вопроса.Эксперт отметил, что оружейный вал, идущий на крайне коррумпированную Украину, иной раз появляется в других странах, и передача оружия не контролируется.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, сша, джо байден, вашингтон, киев, украина, россия, ядерное оружие