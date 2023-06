https://ukraina.ru/20230612/1047141550.html

Голые и гордые с флагом. СВО спасает Украину от извращений

Голые и гордые с флагом. СВО спасает Украину от извращений

Если в Украине и в России в зоомагазинах вы не можете купить ЛГБТ-корм для собак, как в американских и европейских лавках, то знайте: виновата спецвоенная операция (СВО). Она притормозила на время нравственно-эстетическую деградацию если и не Украины с Россией, то уж точно торговли "для котиков".

Все заняты войной, даже боевые гомосексуалисты и те только гламурят бронежилеты блестками и крепят жабо на глянцевые каски. И уж, конечно, вряд ли в Москве и Киеве вы увидите скоро то, что возможно лицезреть совсем рядом, на постсоветском пространтстве. Например, уже 13 июня 2023 года, в Риге, где в Театральном музее Эдуарда Смильгиса вам на спектакле будет поддувать холодком, извините, в задницу или по ногам. Но удивляться не надо. Там художники. Они так видят. И так теперь надо. Это предложение воспринять театральное искусство "с другого ракурса".А если вы при этом еще и снимете штаны с исподним, то тогда слияние с гениальным и новым, модерновым и ретро на стенах этого театрального музея вообще будет полным. Через голый зад оно, очевидно, сильнее и совсем по-европейски заходит. Кроме того, вас там могут еще и, еще раз извините, поиметь. Не только в мозг, но и в прямом смысле.Многие, конечно, хотели бы узнать, что подумал бы и что сказал бы по этому поводу сам Эдуард Смильгис (1886—1966), латвийский и советский актер, театральный режиссер, народный артист Латвийской ССР (1947) и СССР (1948), лауреат Сталинской премии второй степени (1947), офицер и командор ордена Трех звезд (высшая государственная награда Латвии), ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена "Знак Почета".Очень достойным и знаменитым для Латвии человеком был этот самый Смильгис. Начинал как один из буржуазных основателей национального латышского театрального искусства в Новом Рижском и Новом Латышском театрах в Петрограде, а закончил, как коммунистический. Вошел в состав 6-го красного Латышского стрелкового полка, где принимал участие в создании театра, именовавшегося Коммунистическим. В 1920 году организовал, рижский театра "Дайлес", с 1940 года — Художественный театр Латвийской ССР имени Яниса Райниса, где был актером и 44 года, до 1964 года, главный режиссером и художественным руководителем.И – это главное! – он не был девиантным сексуально. Почти всю жизнь его гражданской женой была народная артистка Латвийской ССР, латышский и советский театральный режиссер и педагог Фелицита Эртнере (1891—1975). Женщина не только талантливая, но и крутая, властная, всю жизнь гоняющая по театру "Дайлес" других красивых актрис -- то Вию Артмане, то недавно почившую в Бозе Лилиту Озолиню (Марту из "Долгой дороги в дюнах").Боялась, значит, Фелицита, что ее Эдуард положит глаз то на Вию, то Лилиту. Следовательно, был Смильгис не по мальчикам ориентированным и голым по театру не разгуливал.Именем Смильгиса в Риге названа улица, на которой и находится упомянутый Музей Театра его имени, занимающий весь красивый трехэтажный дом, в котором есть также и зал с театральной сценой. Экспозиция музея театра посвящена истории латышского театра, начиная с его истоков и заканчивая сегодняшним днем.Как утверждают справочники, для большинства его постановок характерны монументальность, героико-романтическая направленность, ясность сценической интерпретации, яркая театральность. И вдруг – на тебе: жизнь, как говорится, не стоит на месте, и сегодняшний день принес сплошную обнаженную натуру. И актеров и -- не удивляйтесь! – зрителей.Да-да, все должны быть голяком! Известная (кому?!) венгерская танцовщица и хореограф Марта Ладжански 13 июня сего года представит танцевальное шоу под названием "Let MeC_natur". В рамках фестиваля современного танца "Laiks dejot 2023".По словам Ладжански, участие зрителей в шоу является неотъемлемой частью новой концепции, поэтому перед началом представления они должны снять свою одежду. Полностью. Такой подход позволяет зрителям рассмотреть и почувствовать шоу с новой перспективы. Тот самый "новый ракурс".Перед покупкой билетов на шоу людей призывают ознакомиться с правилами (цитирую без изменений):— покупая билет, вы соглашаетесь посмотреть спектакль голышом;-- в мероприятии могут участвовать только обнаженные зрители (все участники шоу также будут голыми);— после проверки билетов вас проводят в зал, где вы разденетесь, а затем проводят дальше;— возьмите с собой полотенце, чтобы сидеть на нем во время представления.Во как! А интернет-ресурс "Срочная новость" в сети "Одноклассники" дополняет: в любой момент вы должны быть готовы к тому, что с вами займутся сексом.Последний пункт вызвал живейшее обсуждение пользователей: "ОбХультурились конкретно", "Какой же это спектакль... -- это обычная оргия. И это называется культурой???", "Полотенце для подтирания, что бы не забрызгать всю театральную площадь, совсем охренела эта Европа", "Не понимаю, зачем ждать, начните прямо с вешалки. А там и артисты подтянутся", "Я так поняла - что цель - не спектакль. А последний абзац!", "Чтобы не сидеть на стуле голой попой, возьмите с собой полотенце, мда, может бабушке билетик подарить?", "Супер, сносим памятники поэтам, а потом голой ж…ой в театр. Новые устои общества".Да, интересный народ у нас, его ничем не проймешь, а плюрализм мнений так просто зашкаливает. Но и ничего удивительного в этом, увы, нет.Во всем так называемом прогрессивном западном мире июнь -- месяц ЛГБТ-гордости, когда все воспринимающие женитьбу мексиканского тушканчика-трангендера на американском бобре-трансвестите за высшее проявление свободы духа должны всячески, как могут, поддерживать извращенцев. И на Западе поддерживают-таки. Причем, как вы понимаете, гордиться должны все, даже те, кто поддерживает традиционные отношения и ценности.В Сан-Франциско, например, шериф, полицейские и пожарные водрузили на флагшток свого участка знамя ЛГБТ. Наряду с госфлагом США. И одинаково им салютуют и отдают честь. В США уже шутят: вот и думают реднеки (консервативные селюки-американцы, приверженцы семейных традиций): не дай Бог случится пожар – звонить таким или, черт с ним, пусть уже само догорает?!А посольство США в Ватикане в честь месяца ЛГБТ-гордости вывесило радужный флаг на своем здании. И официально заявило: "Посольство США в Святом Престоле поддерживает сообщество ЛГБТ против дискриминации и других форм преследования из-за того, кем они являются и кого любят". Забыв, кстати, что сказано о педиках в Священном писании…Но не суть. Не обошлось и без конфузов. Например, полицейские Нью-Йорка наклеили на свои машины различные радужные наклейки, на которых, среди прочего, было написано "All Colors are Beautiful" (Все цвета прекрасны). И как у американцев водится, сократили все до абревиатуры – АСАВ, изготовили соответствующие наклейки и обклеили ими свои автомобили.Красиво? Бесспорно. Но только потом до копов и до всей Америки дошло: АСАВ еще расшифровывается и как устоявшееся "All Cops are Bastards". То есть "Все полицейские -- ублюдки!". Такой аббревиатурой все привычно пользуются в Штатах, чтобы ругать полицейских. И вот что теперь делать нью-йоркским полицейским, если над ними ржет вся консервативная часть Америки?…А возвращаясь в Ригу на предстоящий спектакль голых в Музее Тетра Эдуарда Смильгиса, хочется напомнить, что сам этот режиссер получил Сталинскую премию в 1947 году за постановку спектакля народного поэта Латвийской ССР Яниса Райниса "Огонь и ночь", написанного по мотивам латышского народного эпоса о Лечплесисе. Постановка - о народном герое, который боролся за латышей и свободу их духа со всякими захватчиками и поработителями.Вот узнал бы Лачплесис, за кого он боролся и до чего доборолся. Гордый, он в лифляндских болотах и представить не мог, что кто-то и за что-то может бороться с голым тылом. При таких комарах-то! Но толерантность с плюрализмом требуют жертв, хотя везде и чешется, конечно, если переусердствовать с обнаженной натурой…

