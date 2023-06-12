https://ukraina.ru/20230612/1047141230.html

Киев не достиг успехов на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил европейский военный эксперт

Киев не достиг успехов на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил европейский военный эксперт - 12.06.2023 Украина.ру

Киев не достиг успехов на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил европейский военный эксперт

Украина не смогла достичь успеха на поле боя даже с поддержкой Запада в сто миллиардов долларов, заявил бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня

2023-06-12T19:03

2023-06-12T19:03

2023-06-12T19:03

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leopard-2 (танк)

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.При этом президент отметил, что наступательный потенциал ВСУ ещё сохранился, несмотря на то, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились.Россия, в свою очередь, уже способна объявить об уничтожении множества бронированных машин, добавил он.Анро прокомментировал потери западной техники, которую понесла Украина.По его мнению, российская артиллерия доминирует на поле боя, а поставляемых Западом танков и бронетранспортёров Киеву недостаточно.Анро указал на наличие у обеих сторон дронов, приборов ночного видения и более „классических“ средств военной разведки, что не позволяет организовать неожиданное контрнаступление.Он отметил, что западные СМИ признают, что „недооценивали“ способности российской армии к обороне, а решительный прорыв украинских войск называют „завышенным ожиданием“.Ранее агентство CNN опубликовало данные, согласно которым, по состоянию на утро 12 июня, почти 15 процентов из 109 Bradley, отправленных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или брошены.Ранее 10 июня Минобороны РФ сообщило, что при попытках наступления на южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. ВС РФ отразили атаки противника.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, всу, потери всу, украина, россия, владимир путин, вс рф, запад, вооружение, leopard-2 (танк), m2 bradley