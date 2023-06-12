Киев не достиг успехов на поле боя даже с поддержкой Запада, заявил европейский военный эксперт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"бойцы 47-й омбр ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"
Украина не смогла достичь успеха на поле боя даже с поддержкой Запада в сто миллиардов долларов, заявил бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.
При этом президент отметил, что наступательный потенциал ВСУ ещё сохранился, несмотря на то, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились.
"Я вижу, что после получения более 100 миллиардов военной помощи от США и ЕС Киев ничего не достиг на поле боя", - сказал военный эксперт Анро.
Россия, в свою очередь, уже способна объявить об уничтожении множества бронированных машин, добавил он.
Анро прокомментировал потери западной техники, которую понесла Украина.
"Не менее четырех танков Leopard-2, судя по тому, что я видел. Еще Bradley, HMMWV, французские VAB и другие бронетранспортеры… Как минимум две французские пушки Cezar и система Patriot были нейтрализованы", - добавил он.
По его мнению, российская артиллерия доминирует на поле боя, а поставляемых Западом танков и бронетранспортёров Киеву недостаточно.
Анро указал на наличие у обеих сторон дронов, приборов ночного видения и более „классических“ средств военной разведки, что не позволяет организовать неожиданное контрнаступление.
"Этот конфликт характеризуется тем, что уже практически невозможно организовать неожиданное контрнаступление", - заявил европейский эксперт.
Он отметил, что западные СМИ признают, что „недооценивали“ способности российской армии к обороне, а решительный прорыв украинских войск называют „завышенным ожиданием“.
"Если украинское контрнаступление окажется провалом, чего можно ожидать, западная поддержка войны, которой хочет Вашингтон, будет ослабевать", - заключил он.
Ранее агентство CNN опубликовало данные, согласно которым, по состоянию на утро 12 июня, почти 15 процентов из 109 Bradley, отправленных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или брошены.
Ранее 10 июня Минобороны РФ сообщило, что при попытках наступления на южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. ВС РФ отразили атаки противника.
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