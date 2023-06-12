Посол РФ в Китае оценил темпы развития экономического сотрудничества между странами
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
По словам Моргулова, взаимная торговля двух стран с начала года увеличилась более чем на 40 процентов.
„Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля: по итогам прошедших пяти месяцев этого года ее объем достиг 94 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40%", - сказал Моргулов, выступая на госприеме в посольстве по случаю Дня России.
По его мнению, при сохранении такой динамики странам удастся с опережением сроков выполнить ранее поставленную главами государств задачу увеличения ежегодного товарооборота до 200 миллиардов долларов.
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