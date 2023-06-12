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Посол РФ в Китае оценил темпы развития экономического сотрудничества между странами

Посол РФ в Китае оценил темпы развития экономического сотрудничества между странами - 12.06.2023 Украина.ру

Посол РФ в Китае оценил темпы развития экономического сотрудничества между странами

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня

2023-06-12T17:58

2023-06-12T17:58

2023-06-12T17:58

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По словам Моргулова, взаимная торговля двух стран с начала года увеличилась более чем на 40 процентов.По его мнению, при сохранении такой динамики странам удастся с опережением сроков выполнить ранее поставленную главами государств задачу увеличения ежегодного товарооборота до 200 миллиардов долларов.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, китай, россия, торговля, торговля