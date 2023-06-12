Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии - 12.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230612/1047138495.html
Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии - 12.06.2023 Украина.ру
Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
ВС РФ обладают термобарическими снарядами, чего стоит опасаться украинским военным, заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive 12 июня
2023-06-12T16:32
2023-06-12T16:32
новости
всу
вс рф
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046895429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832000c934057796ab8d9e9cdd2f928c.jpg.webp
По мнению автора статьи, термобарические снаряды способны нанести огромный урон противнику.В статье говорится, что ВС РФ используют против ВСУ смертоносные термобарические снаряды, которые запускаются из огнемётных систем ТОС-1А „Солнцепёк“.Автор статьи указал, что этот вид оружия способен уничтожить всё на своём пути за небольшой промежуток времени.Автор статьи приводит слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который выразил обеспокоенность тем, насколько широко тяжелые огнеметные системы (ТОС) могут распространиться.Как сообщалось, ранее командир позразделения ВС России заявил об уничтожении двух БМП Bradley с использованием термобарических снарядов.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
https://ukraina.ru/20230605/1046895131.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046895429_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d81c2fd3c07a415d42f02b429702047c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, вс рф, снаряды
Новости, ВСУ, ВС РФ, снаряды

Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии

16:32 12.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ обладают термобарическими снарядами, чего стоит опасаться украинским военным, заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive 12 июня
По мнению автора статьи, термобарические снаряды способны нанести огромный урон противнику.
"Украинские силы активно ищут смертоносные российские системы вооружения, которые они считают приоритетными целями. И на это есть веские причины", — говорится в материале.
В статье говорится, что ВС РФ используют против ВСУ смертоносные термобарические снаряды, которые запускаются из огнемётных систем ТОС-1А „Солнцепёк“.
Автор статьи указал, что этот вид оружия способен уничтожить всё на своём пути за небольшой промежуток времени.
"Механизированную атаку может остановить всего лишь одна система ТОС-1А с термобарическими снарядами", — подчеркнул Атламазоглу.
Автор статьи приводит слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который выразил обеспокоенность тем, насколько широко тяжелые огнеметные системы (ТОС) могут распространиться.
Как сообщалось, ранее командир позразделения ВС России заявил об уничтожении двух БМП Bradley с использованием термобарических снарядов.
Сейчас на Украина.ру читают:
Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию
Три загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителей
Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 11:30
Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"Войска РФ применяют против ВСУ "Солнцепеки", взрывная волна от удара которых длится дольше, чем при обычном взрыве. А это наносит противнику значительный урон, написал на днях обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive
 
НовостиВСУВС РФснаряды
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
16:27"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot
16:01"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
15:58Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении
15:50Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия
15:40Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал его
15:30Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ
15:02В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник
14:26Опрос показал, что поляки всё меньше хотят помогать украинцам
14:22"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении
14:02В одиночку шатающиеся люди: российский боец рассказал о проблеме ВСУ
13:37Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает Мельник
13:34В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки
13:11Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО
13:10Лето робких надежд: День России, "контрнаступ", праймериз в Донбассе и вода в кранах
12:58Рогов рассказал о тяжелых боях на Запорожском направлении
12:29Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
12:23Избравшийся в сенат Сильвио Берлускони умер в Милане
12:18США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ
12:14Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии
Лента новостейМолния