https://ukraina.ru/20230612/1047138495.html

Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии

Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии - 12.06.2023 Украина.ру

Отставной офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии

ВС РФ обладают термобарическими снарядами, чего стоит опасаться украинским военным, заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive 12 июня

2023-06-12T16:32

2023-06-12T16:32

2023-06-12T16:32

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По мнению автора статьи, термобарические снаряды способны нанести огромный урон противнику.В статье говорится, что ВС РФ используют против ВСУ смертоносные термобарические снаряды, которые запускаются из огнемётных систем ТОС-1А „Солнцепёк“.Автор статьи указал, что этот вид оружия способен уничтожить всё на своём пути за небольшой промежуток времени.Автор статьи приводит слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который выразил обеспокоенность тем, насколько широко тяжелые огнеметные системы (ТОС) могут распространиться.Как сообщалось, ранее командир позразделения ВС России заявил об уничтожении двух БМП Bradley с использованием термобарических снарядов.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, всу, вс рф, снаряды