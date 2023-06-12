Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении - 12.06.2023 Украина.ру
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Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении
Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении - 12.06.2023 Украина.ру
Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении
Владимир Зеленский объявил о контрнаступлении из-за давления западных союзников, заявил автор китайской газеты Global Times Чжао Юша 11 июня
2023-06-12T15:58
2023-06-12T15:58
новости
владимир зеленский
украина
контрнаступление
запад
китай
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По данным издания, которое провело опрос экспертов, киевский режим пошёл на этот шаг из страха перед ослаблением иностранной поддержки.Издание приводит слова профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.Эксперты призвали Запад прекратить раздувать пламя конфликта и давить на Украину на поле боя, так как продолжение боёв обернётся для Украины лишь потерей жизней солдат ВСУ.Ранее 10 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина ведёт контрнаступление, однако отказался уточнять, на какой стадии оно находится.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, контрнаступление, запад, китай
Новости, Владимир Зеленский, Украина, контрнаступление, Запад, Китай

Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении

15:58 12.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский объявил о контрнаступлении из-за давления западных союзников, заявил автор китайской газеты Global Times Чжао Юша 11 июня
По данным издания, которое провело опрос экспертов, киевский режим пошёл на этот шаг из страха перед ослаблением иностранной поддержки.
Издание приводит слова профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.
"Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь разумна, правильна и необходима“, - сказал он.
Эксперты призвали Запад прекратить раздувать пламя конфликта и давить на Украину на поле боя, так как продолжение боёв обернётся для Украины лишь потерей жизней солдат ВСУ.
Ранее 10 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина ведёт контрнаступление, однако отказался уточнять, на какой стадии оно находится.
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НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаконтрнаступлениеЗападКитай
 
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