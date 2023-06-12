https://ukraina.ru/20230612/1047137971.html

Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении

Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении - 12.06.2023 Украина.ру

Китайские эксперты рассказали, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении

Владимир Зеленский объявил о контрнаступлении из-за давления западных союзников, заявил автор китайской газеты Global Times Чжао Юша 11 июня

2023-06-12T15:58

2023-06-12T15:58

2023-06-12T15:58

новости

владимир зеленский

украина

контрнаступление

запад

китай

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По данным издания, которое провело опрос экспертов, киевский режим пошёл на этот шаг из страха перед ослаблением иностранной поддержки.Издание приводит слова профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.Эксперты призвали Запад прекратить раздувать пламя конфликта и давить на Украину на поле боя, так как продолжение боёв обернётся для Украины лишь потерей жизней солдат ВСУ.Ранее 10 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина ведёт контрнаступление, однако отказался уточнять, на какой стадии оно находится.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, владимир зеленский, украина, контрнаступление, запад, китай