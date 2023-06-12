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Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия

Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия - 12.06.2023 Украина.ру

Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия

Донецк впервые вместе со всей страной отмечает День России, однако массовые мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены. Зато на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, а в центре города появилось граффити с изображением России и ее возвращенных регионов. Об этом 12 июня сообщило агентство РИА Новости

2023-06-12T15:50

2023-06-12T15:50

2023-06-12T15:50

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День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России в 1994 году. А вот официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, регулирующий праздничные дни.В октябре 2022 года в состав Российской Федерации вернулись Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Таким было решение местных жителей, проголосовавших на референдумах.

https://ukraina.ru/20230612/1047137666.html

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новости, донецк, празднование, праздники, россия