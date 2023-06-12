Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия - 12.06.2023 Украина.ру
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Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия
Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия - 12.06.2023 Украина.ру
Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия
Донецк впервые вместе со всей страной отмечает День России, однако массовые мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены. Зато на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, а в центре города появилось граффити с изображением России и ее возвращенных регионов. Об этом 12 июня сообщило агентство РИА Новости
2023-06-12T15:50
2023-06-12T15:50
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донецк
празднование
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День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России в 1994 году. А вот официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, регулирующий праздничные дни.В октябре 2022 года в состав Российской Федерации вернулись Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Таким было решение местных жителей, проголосовавших на референдумах.
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новости, донецк, празднование, праздники, россия
Новости, Донецк, празднование, праздники, Россия

Первый День России в ее составе: в Донецке отменили праздничные мероприятия

15:50 12.06.2023
 
© Алексей ТумановДонецк
Донецк
© Алексей Туманов
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Донецк впервые вместе со всей страной отмечает День России, однако массовые мероприятия в связи с высокой опасностью обстрелов ВСУ отменены. Зато на улицы города вышел тематически украшенный общественный транспорт, а в центре города появилось граффити с изображением России и ее возвращенных регионов. Об этом 12 июня сообщило агентство РИА Новости
"Впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе великой родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что Россия была, есть и будет всегда. Любовь к России, верность к ней - это наш духовный огонь, он горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу, кто готов жертвовать всем ради ее интересов. Он есть в каждом нашем солдате, враче, учителе, шахтере, металлурге… быть частью великой страны, принадлежать к ней - это честь, счастье и гордость", - такими словами врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем России.
День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России в 1994 году. А вот официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, регулирующий праздничные дни.
В октябре 2022 года в состав Российской Федерации вернулись Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Таким было решение местных жителей, проголосовавших на референдумах.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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