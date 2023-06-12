https://ukraina.ru/20230612/1047137666.html
Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал его
Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал его - 12.06.2023 Украина.ру
Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал его
Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому День Победы на Украине будет праздноваться 8 мая, а сам праздник теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Соответствующая информация была опубликована 12 июня на сайте Верховной Рады Украины
2023-06-12T15:40
2023-06-12T15:40
2023-06-12T15:40
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новости украины
украина
владимир зеленский
день победы
9 мая
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Сам законопроект был зарегистрирован 8 мая 2023 года, тогда же Зеленский объявил, что 9 мая станет в стране Днем Европы."Осознавая европейскую идентичность украинского народа постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза", — говорилось в документе, где также уточнялось, что такое решение принято "с целью укрепления единства народов Европы" и для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте".С 2015 года на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.К слову, 8 мая у ООН первый из двух дней "примирения, посвященных памяти жертв Второй мировой войны". Иными словами, ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, считает, что надо помирить тех, кто жег людей в концлагерях, и тех, кого жгли.
https://ukraina.ru/20230612/1047136159.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, владимир зеленский, день победы, 9 мая
Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал его
Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому День Победы на Украине будет праздноваться 8 мая, а сам праздник теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Соответствующая информация была опубликована 12 июня на сайте Верховной Рады Украины
Сам законопроект был зарегистрирован 8 мая 2023 года, тогда же Зеленский объявил, что 9 мая станет в стране Днем Европы.
"Осознавая европейскую идентичность украинского народа постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза", — говорилось в документе, где также уточнялось, что такое решение принято "с целью укрепления единства народов Европы" и для "обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте".
С 2015 года на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
К слову, 8 мая у ООН первый из двух дней "примирения, посвященных памяти жертв Второй мировой войны". Иными словами, ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, считает, что надо помирить тех, кто жег людей в концлагерях, и тех, кого жгли.