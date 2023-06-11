Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России - 11.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230611/1047117968.html
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России - 11.06.2023 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство. Соответствующий указ появился 11 июня на сайте Зеленского
2023-06-11T12:58
2023-06-11T12:58
санкции
конституционный суд рф
новости
владимир зеленский
снбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102425/31/1024253153_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a1ef457fa6a35aee2bf84e7db8526e69.jpg
Указом №321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", санкции вводятся в отношении 178 человек, в том числе – против главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.Согласно документу, санкции вводятся сроком на пять лет, среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.
https://ukraina.ru/20230610/1047093043.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102425/31/1024253153_35:0:962:695_1920x0_80_0_0_03cbe7037c3a8f1fc3b58e550aff4df0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
санкции, конституционный суд рф, новости, владимир зеленский, снбо
санкции, Конституционный суд РФ, Новости, Владимир Зеленский, СНБО

Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России

12:58 11.06.2023
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство. Соответствующий указ появился 11 июня на сайте Зеленского
Указом №321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", санкции вводятся в отношении 178 человек, в том числе – против главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.
Согласно документу, санкции вводятся сроком на пять лет, среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Вчера, 10:03
Володин оценил влияние западных санкций на благосостояние РоссииВведённые Западом экономические ограничения против РФ сделали страну только сильнее, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале 10 июня
 
санкцииКонституционный суд РФНовостиВладимир ЗеленскийСНБО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
13:38Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт
13:28Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте
13:10Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
13:07Членство в НАТО, тероборона Пскова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 июня
12:58Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
12:56В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления
12:46Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой
12:23Кремль оценил возможность переговоров с Киевом
12:00Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев
11:58О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США
11:40NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины
11:33К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными
11:15Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
11:10Ростислав Ищенко: Украине не жалко граждан своей страны, потому что они ее теряют
11:05В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО
10:56Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине
10:33"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации
10:23Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ
10:13Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ
Лента новостейМолния