https://ukraina.ru/20230611/1047117968.html

Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России

Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России - 11.06.2023 Украина.ру

Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство. Соответствующий указ появился 11 июня на сайте Зеленского

2023-06-11T12:58

2023-06-11T12:58

2023-06-11T12:58

санкции

конституционный суд рф

новости

владимир зеленский

снбо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102425/31/1024253153_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a1ef457fa6a35aee2bf84e7db8526e69.jpg

Указом №321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", санкции вводятся в отношении 178 человек, в том числе – против главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.Согласно документу, санкции вводятся сроком на пять лет, среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.

https://ukraina.ru/20230610/1047093043.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, конституционный суд рф, новости, владимир зеленский, снбо