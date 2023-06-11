https://ukraina.ru/20230611/1047117968.html
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России - 11.06.2023 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство. Соответствующий указ появился 11 июня на сайте Зеленского
2023-06-11T12:58
2023-06-11T12:58
2023-06-11T12:58
санкции
конституционный суд рф
новости
владимир зеленский
снбо
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Указом №321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", санкции вводятся в отношении 178 человек, в том числе – против главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.Согласно документу, санкции вводятся сроком на пять лет, среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.
https://ukraina.ru/20230610/1047093043.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, конституционный суд рф, новости, владимир зеленский, снбо
санкции, Конституционный суд РФ, Новости, Владимир Зеленский, СНБО
Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 178 человек, большинство из которых имеют российское гражданство. Соответствующий указ появился 11 июня на сайте Зеленского