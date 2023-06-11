Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой - 11.06.2023 Украина.ру
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Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой
Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой - 11.06.2023 Украина.ру
Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой
Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО. Своим недовольством они поделились 10 июня в интервью газете The Wall Street Journal
2023-06-11T12:46
2023-06-11T12:30
техника
всу
офицер
новости
украина
запад
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Как рассказал украинский командир с позывным Финн, из-за погодных условий западные машины с трудом перемещаются по территории страны, поскольку были созданы для городских боев и пустыни.Также боец пожаловался на недостаточную подготовку некоторых офицеров ВСУ и отсутствие у них боевого опыта, что приводит их к "дезориентации в стрессовых ситуациях".Кроме того, украинский военный сообщил о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ с первых дней контрнаступления. из-за тщательной подготовки российских войск к началу атак. "Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была "стальная стена"", — сказал он.В начале недели глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ. Информацию о начале наступательной операции ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.
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техника, всу, офицер, новости, украина, запад
техника, ВСУ, офицер, Новости, Украина, Запад

Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой

12:46 11.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУпулемётчик ВСУ
пулемётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО. Своим недовольством они поделились 10 июня в интервью газете The Wall Street Journal
Как рассказал украинский командир с позывным Финн, из-за погодных условий западные машины с трудом перемещаются по территории страны, поскольку были созданы для городских боев и пустыни.

"В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба", — указал он.

Также боец пожаловался на недостаточную подготовку некоторых офицеров ВСУ и отсутствие у них боевого опыта, что приводит их к "дезориентации в стрессовых ситуациях".
Кроме того, украинский военный сообщил о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ с первых дней контрнаступления. из-за тщательной подготовки российских войск к началу атак.
"Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была "стальная стена"", — сказал он.
В начале недели глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ.
Информацию о начале наступательной операции ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Вчера, 15:57
Запад беспокоится из-за значительных потерь техники Киевом Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой военной техники, которую поставляют на Украину. Об этом он рассказал журналистам 10 июня
 
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