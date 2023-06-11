https://ukraina.ru/20230611/1047116354.html

Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой

Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой - 11.06.2023 Украина.ру

Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой

Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО. Своим недовольством они поделились 10 июня в интервью газете The Wall Street Journal

2023-06-11T12:46

2023-06-11T12:46

2023-06-11T12:30

техника

всу

офицер

новости

украина

запад

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Как рассказал украинский командир с позывным Финн, из-за погодных условий западные машины с трудом перемещаются по территории страны, поскольку были созданы для городских боев и пустыни.Также боец пожаловался на недостаточную подготовку некоторых офицеров ВСУ и отсутствие у них боевого опыта, что приводит их к "дезориентации в стрессовых ситуациях".Кроме того, украинский военный сообщил о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ с первых дней контрнаступления. из-за тщательной подготовки российских войск к началу атак. "Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была "стальная стена"", — сказал он.В начале недели глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ. Информацию о начале наступательной операции ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.

https://ukraina.ru/20230610/1047100608.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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техника, всу, офицер, новости, украина, запад