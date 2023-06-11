https://ukraina.ru/20230611/1047106561.html
Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине
Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине - 11.06.2023 Украина.ру
Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 июня обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Индии
2023-06-11T09:08
2023-06-11T09:08
2023-06-11T09:09
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"Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине. Премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии как пути продвижения вперед", - говорится в заявлении ведомства.По данным МИД, во время телефонного разговора Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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юар, индия, украина, новости, инициативы
Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине
09:08 11.06.2023 (обновлено: 09:09 11.06.2023)
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 июня обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Индии
"Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине. Премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии как пути продвижения вперед", - говорится
в заявлении ведомства.
По данным МИД, во время телефонного разговора Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.
Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.