Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине - 11.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230611/1047106561.html
Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине
Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине - 11.06.2023 Украина.ру
Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 июня обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Индии
2023-06-11T09:08
2023-06-11T09:09
юар
индия
украина
новости
инициативы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101226/31/1012263191_0:0:2643:1487_1920x0_80_0_0_32642519e86a070f67f0cd6046425168.jpg
"Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине. Премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии как пути продвижения вперед", - говорится в заявлении ведомства.По данным МИД, во время телефонного разговора Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ukraina.ru/20230601/1046789959.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101226/31/1012263191_0:0:2643:1983_1920x0_80_0_0_319db95b1831cc0227a46fd94ed02787.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
юар, индия, украина, новости, инициативы
ЮАР, Индия, Украина, Новости, инициативы

Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине

09:08 11.06.2023 (обновлено: 09:09 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Индию
Официальный визит В.Путина в Индию - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 июня обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Индии
"Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине. Премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии как пути продвижения вперед", - говорится в заявлении ведомства.
По данным МИД, во время телефонного разговора Моди и Рамафоса также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.
Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 10:51
ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по УкраинеЧетыре министра направлены в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и позиции ЮАР по конфликту на Украине, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на телеканале SABC 1 июня
 
ЮАРИндияУкраинаНовостиинициативы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными
11:15Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
11:10Ростислав Ищенко: Украине не жалко граждан своей страны, потому что они ее теряют
11:05В МИД Италии назвали сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО
10:56Правительство Канады хочет арестовать российский Ан-124 и передать его Украине
10:33"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации
10:23Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в украинском конфликте - СМИ
10:13Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ
10:03Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня
09:51Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса - Офис Зеленского
09:35Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС
09:24Маск усомнился в пользе нового пакета американской военной помощи Украине
09:08Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине
08:42Западная Украина за минувшую неделю.Фейковые страницы губернаторов и передача пленных закарпатцев Венгрии
08:00Антигетманское восстание Мартына Пушкаря
06:30"Момент истины". Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не нужно ждать окончания наступления ВСУ
06:15Военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
06:00"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС
05:10Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть
04:35Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского
Лента новостейМолния