https://ukraina.ru/20230611/1047080166.html

Антигетманское восстание Мартына Пушкаря

Антигетманское восстание Мартына Пушкаря - 11.06.2023 Украина.ру

Антигетманское восстание Мартына Пушкаря

Мартын Иванович Пушкарь родился в 1598 году в Овруче, в Киевском воеводстве Малопольской провинции Короны Королевства Польского – сегодня этот город находится в Украина.ру, 11.06.2023

2023-06-11T08:00

2023-06-11T08:00

2023-06-11T08:00

история

история

история украины

руина

богдан хмельницкий

гетман выговский

xvii век

казаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047079995_0:0:473:266_1920x0_80_0_0_92237f968c5df31eafd89bb713104b45.jpg

Мартын Иванович Пушкарь родился в 1598 году в Овруче, в Киевском воеводстве Малопольской провинции Короны Королевства Польского – сегодня этот город находится в современной Житомирской области. Род Мартына происходил из Любецкой шляхты — семья Пушкарей-Ресинских получила нобилитацию (дворянский титул) во времена Сигизмунда II Августа. До 1648 года Пушкарь находился на Запорожье. В реестре 1649 года под именем "Мартына Пушкаренко" его записали полковником полтавским, и в следующий раз он упоминается в походе 1649 года к Збаражу. Пушкарь стал соратником Хмельницкого, всецело поддерживал дружбу с Москвой и участвовал во всех походах Гетмана против шляхты.6 августа 1657 года в Чигирине умер гетман Богдан Хмельницкий, булаву он завещал своему малолетнему сыну Юрию. Однако до достижения им совершеннолетия гетман завещал стать опекуном своему писарю, Ивану Выговскому.После похорон Хмельницкого состоялась рада, на которой, вроде как единогласно, гетманом избрали Ивана Выговского и вручили булаву ему. Это событие положило начало следующему 30-летнему периоду истории Украины, который получил название Руина. Последовавшие затем восстания, гражданские войны, иноземные нашествия практически привели к тому, что левый берег Днепра практически обезлюдел, а население правого было сильно прорежено. Началось всё с того, что по соглашению с Московским царством Выговский должен был объявить войну Крымскому ханству, но вместо этого он с ним замирился, заключил перемирие с польской короной и подписал мирный договор со Швецией.Мартын Пушкарь не желал мира с Крымом, так как войско полтавское ходило к татарам за добычей. Кроме того, у полтавчан в плену было много татарских пленных, которых надо было бы отпустить, что тоже сулило полку огромные убытки. Ко всему прочему гетман позволил вернуться на Полтавщину одному из её крупнейших магнатов – кровопийце Немиричу – и вернул ему все его владения. Магнат тут наложил на полтавчан непосильные поборы.Последней каплей стало то, что гетман вдрызг разругался с запорожцами – из-за того же мира с татарами. В сентябре 1657 года сечевики утопили в Днепре посланцев Выговского к крымскому хану, в ответ тот попытался силами казаков Нежинского и Прилуцкого полков остановить торговлю запорожцев с Гетманщиной, и это вконец обострило его отношения с Сечью.Встав на сторону запорожцев, Пушкарь разругался с гетманом. Для защиты Полтавы от его войск с Запорожья прибыли порядка 600 добровольцев под командованием полковника Якова Барабаша.Москва, поняв, что Выговский взял курс на абсолютную независимость, поспособствовала организации антигетманской оппозиции, тем более, что через послов Пушкарь уверил царя в своей преданности. Консолидация антигетманских сил ускорила установление дипломатических отношений гетмана с крымским ханом.Выговский сначала попытался разрешить конфликт с оппозицией мирным путём. Он направил к Пушкарю гадячского наместника Тимоша. Но Пушкарь заковал его в кандалы, обвинил в содействии разгрому татарами у Подолок донских казаков, и отослал к русскому воеводе.В ответ на действия Пушкаря, Выговский отправил на расправу с восставшими свой сербский компанейский полк, который натолкнулся на запорожцев во главе с Барабашем. Запорожцы за долиной Голтвы под Диканькой нанесли сербам сокрушительное поражение, убив порядка 300 человек. Именно этот бой считается началом мятежа Пушкаря. Казацкий летописец Самойло Величко, описавший данные события через 70 лет, написал так: "таким началом и через такие действия пришло бедствие с той стороны Днепра на этот бок, и запылал огонь раздорного казацкого несогласия".После победы над сербами Пушкарь стал готовиться к дальнейшей войне против Выговского и его сторонников: полковников — миргородского Григория Лесницкого, нежинского – Гуляницкого, лубенского – Павла Сапожника, черниговского – Силыча, прилуцкого — Петра Дорошенко и других.Полтавский полковник сформировал пехотный полк, куда набрал простых мещан: "винников", "пивоварников", пастухов и батраков (летописец называет их дейнеками – это обозначение для простых селян и мещан, которые "показачились"). Из оружия они имели только рогатины, косы и кии – то есть дубинки. Восставшие требовали вернуть "казацкие вольности" – право свободно гнать горилку, беспошлинно вести лов диких зверей и рыболовство, свободно переходить на Запорожье и избирать гетмана так называемой "чёрной Радой", то есть при участии малоимущих казаков.19 марта 1658 года Выговский отослал к царю в Москву своего посланника Григория Лесницкого с челобитной, в которой клялся в преданности и просил остановить мятежников полтавского полковника Пушкаря и запорожского – Барабаша. Он просил также, чтобы: "эти крамольники были, согласно его, монаршей, обеты погамлены и посрамлены". На самом деле истинная цель послов заключалась в том, чтобы оправдать Выговского, который в Москву не поехал, и снять с него обвинения в предательстве, которые звучали от оппозиции. Они были полностью справедливы – гетман действительно собирался заключить договор с поляками, которые вели с "московитами" беспощадную войну.Из Москвы к Пушкарю и Барабашу отправили стольника Олфимова и дворянина Никифора Волкова с монаршими грамотами с требованием прекратить бунт, однако, повстанцы на них никак не отреагировали. Выговский во второй раз отправил послание к русскому царю с требованием помочь в подавлении бунта. Тот приказал окольничему князю Григорию Ромодановскому с великороссийскими войсками идти на Украину для усмирения бунта. Но к тому времени восстание уже подавили сами гетманцы.В это же время, весной 1658 года, Выговский направил посольство и в Крым и татары во главе с Карач-Беем в количестве 10 000 человек (встречаются сообщения о 12-ти, 15-ти, и даже 40 тысячах человек) прибыли на помощь к гетману.60 тысяч казаков Выговского вместе с крымчаками переправился через Днепр и 25 мая остановились в трех с половиной километрах от Полтавы. Пушкарь считал, что он готов к ведению боевых действий против гетмана, но когда узнал об истинных размерах приближающегося войска Выговского, несколько поубавил свою уверенность. Он решил не выходить из города, а защищаться в Полтаве за крепостными стенами.Решающее сражение, когда и погиб Пушкарь, состоялось 11 июня 1658 года по новому стилю. По свидетельству Самойла Величко, Пушкарь вышел из Полтавы и напал на обоз Выговского, что как раз находился неподалеку. Завязалась кровопролитная битва, судьбу которой чуть не решили запорожцы Барабаша, подоспевшие как раз в то время, когда пушкарёвцы "засели у водочных куф, и уже не надеялись перемены своему успеху". Гетману пришлось отступать, да при том так стремительно, что он даже забыл в шатре гетманскую булаву. Отступив, Выговский соединился с казаками и двумя наемными немецкими полками и пошел в контратаку. Впереди шли немцы, однако, дейнеки сумели обратить их в бегство.После бегства немцев, Выговский с казаками и татарами крепко ударил по войску Пушкаря. Надо заметить, что к тому времени войско полковника уже вовсю занималось грабежом лагеря гетманцев. Там вдобавок ко всему оказался водочный обоз, и казаки уже успели перепиться. Атаковавшее войско гетмана застало восставших врасплох, и "совершило великую сечу, наконец сломил его и побил все до ноги".В летописи сообщается, что Барабаш с запорожцами "поработали немного", но вскоре поняли, что это конец, и бежали с поля боя, правда, часть запорожцев осталась с Пушкарём до конца. По одним сведениям, выжившие запорожцы вернулись в Сечь, по другим – впоследствии полковник Барабаш и его люди попали в руки Выговского, но тот их помиловал.Пушкарь же в этом бою погиб: его зарубил какой-то казак, а после отсёк ему голову и, нацепив на копье, доставил гетману. Окрестности Полтавы подверглись разграблению татарами. Саму Полтаву Выговский сохранил, как и Полтавский полк. Гетман разрешил татарам взять, в оплату своих услуг, на украинской земле ясырь, но казацкое войско взбунтовалось против этого, и Выговскому пришлось потребовать от недавних своих крымских союзников, чтоб пленных оставили на Украине.Восстание оказалось подавленным на время. После Конотопской битвы, случившейся 8 июля 1659 года, оно вспыхнуло с новой силой.События восстания Пушкаря всегда были живы в народной памяти украинцев. В 1956 году режиссер Тимофей Левчук даже снял о них фильм "Пламя гнева", он основывался на мотивах драмы Любомира Дмитерко "Навеки вместе". Но сегодня этот фильм, как и события 1658 года, почти забыты. Украинцам настойчиво пытаются вбить в их прикрытые кастрюлями головы, что православие, дружба с русским народом и враги в лице униатов и поляков, это совсем не про украинских казаков, а про кого-то другого. Это несоответствие современного украинского народа той морально-смысловой матрице, благодаря которой он и сложился, собственно, как народ, являются основной причиной всех преследующих его последние 30 лет его существования бед. Жаль только, что объяснить это современным украинцам в силу их массовой исторической амнезии и коллективного помешательства, практически невозможно.

https://ukraina.ru/20191025/1025464467.html

https://ukraina.ru/20230227/1043825775.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, руина, богдан хмельницкий, гетман выговский, xvii век, казаки