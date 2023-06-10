https://ukraina.ru/20230610/1047089777.html

Олег Царев: США кинули Украину с ленд-лизом, потому что на самом деле испугались Россию

Олег Царев: США кинули Украину с ленд-лизом, потому что на самом деле испугались Россию - 10.06.2023 Украина.ру

Олег Царев: США кинули Украину с ленд-лизом, потому что на самом деле испугались Россию

В США нет никакого единого "вашингтонского обкома". Есть "Партия войны" и "Партия мира" там, и там тоже боятся Российскую Федерацию. И то, что мы сейчас на фронте держим удар, и то, что мы поднимаем нашу промышленность – это все залог того, что все будет хорошо, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев

2023-06-10T11:31

2023-06-10T11:31

2023-06-10T11:31

интервью

россия

всу

сша

нато

каховская гэс

аммиак

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег Анатольевич, у себя в ТГ вы задали правильный вопрос: Зачем мы пытаемся оправдываться в СМИ перед своей же аудиторией, что это не Россия взорвала Каховскую ГЭС? В чем подобный феномен?– Я потому и спросил, потому что мне этот феномен непонятен. Согласно Конституции, Каховская ГЭС – это российская собственность, которая находится на российской территории. Если сравнивать ее уничтожение с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, то для ее восстановления нужны десятки миллиардов рублей и пять-десять лет.Как только я написал этот пост, то и украинские, и некоторые российские эксперты стали писать, что Каховскую ГЭС не надо восстанавливать, как не надо восстанавливать "Азовсталь".Это советская любовь к гигантомании. Мол, пахотные земли мы сэкономим. Там не будет пахотных земель. Там города, которые запитывались водой с Каховского водохранилища. Там поливные системы, 90% которых сейчас не будет работать, потому что вода подавалась самотеком. Весь юг Украины сейчас станет засушливым.Когда мы победим их – надо все восстанавливать. Надо нацеливаться на то, что мы не слабей, чем наши предки. Тогда, после той страшной Великой Отечественной войны, мы достаточно быстро все восстановили и отстроили всю страну. У нас сейчас масштаб разрушений станет меньше, поэтому надо все восстанавливать.- Насколько велика сейчас угроза для Северо-Крымского канала и Запорожской АЭС?– Сейчас сложно спрогнозировать, как будет складываться ситуация. Мы надеемся, что водой смело надстройку станции и шлюзов, а тело основания плотины сохранилось.Когда вода начнет спускаться, мы увидим, выдержит ли этот поток воды основание плотины. Там советский бетон, советские плиты, которые под давлением, возможно, еще и слежались. Будем надеяться, что выдержит.Лучший вариант, когда станция закрыта. Это значит, что вода не опустится ниже, чем верхушка основания дамбы. И тогда у нас останется какой-то объем воды в Каховском водохранилище. Тогда можно будет посмотреть, насколько хватает воды для Северо-Крымского канала.Поймите правильно – катастрофы для ЗАЭС нет. Но надо будет водозаборные трубы, которые будут пополнять бассейны-охладители для станции, проложить до новой воды. Они возможно, сейчас уже повиснут в воздухе. Надо будет проложить их в длину от 100 метров до километра проложить до воды, в зависимости от того, куда она уйдет.Это не Беломорканал прокопать, это просто проложить трубы. Эту работу можно сделать, причем можно уже сейчас к ней готовиться. В принципе, трубы сейчас набрались воды, на какое-то время ее хватит. Возможно, хватит на все время.Что касается Крыма, то мы восемь лет жили без воды Северо-Крымского канала. Будем надеяться, что хоть какой-то объем там останется.Если этого не произойдет, надо будет доводить до ума те программы, которые начались по Крыму. Мы с вами, кстати, говорили в свое время, что надо использовать очищенную воду в промышленных целях, а также делать накопители и все остальное.– Здесь мы видим целую цепочку событий. Это и подрыв аммиакопровода, и в целом активизация ВСУ по всему фронту, и подрыв Каховской ГЭС. Это уже наступление ВСУ или еще нет? И какие масштабы оно может приобрести?– Лет пятнадцать назад в одной из комиссий Верховной Рады рассматривали несколько сценариев техногенных катастроф.Первый – это подрыв ракетного топлива на Павлоградском заводе, где это топливо утилизируют.Второй – это взрыв аммиакопровода.Каждый раз экологи рисовали катастрофическую картину, и в каждом и этих случаев писали о том, что будет второй Чернобыль.Я возражал, но меня тогда не слушали. Я говорил, что последствия будут, но не такие большие. Меня спрашивали: "А как же, аммиак? он же такой ядовитый". Я отвечал, что в Киргизии используют машину с синильной кислотой в новых технологиях при добыче золота. Ее вылили в Иссык-Куль, а в течение нескольких часов синильная кислота утилизировалась. Это настолько активное вещество, оно тут же вступило в реакцию. Точно так же, как и аммиак сейчас.Да, был взрыв. Но по тем прогнозам, которые рисовали экологи, его облако должно накрыть пол-Украины. Были бы погибшие дома, погибшие растения, погибшие люди. Этого не произошло.Но мы видим, что мы последовательно идем по всем болевым точкам, которые когда-то еще мы моделировали относительно того, какие могут быть катастрофы на Украине.К сожалению, даже в то время мы не могли подумать о том, что какая-нибудь из гидроэлектростанций может накрыться. Планировали-планировали, но такого себе придумать не могли.Что касается наступления, то я у себя в телеграм-канале написал ряд статей по этому поводу. Приходится некоторые вещи расшифровать и прописывать подробно.Почему я думал, что линия фронта будет статична, а украинское наступление не принесет им успеха? Потому что я проанализировал состав войск и количество техники.Россия опережает ВСУ по средствам борьбы. Соотношение по технике где-то один к десяти, по самолетам – один к двадцати. По живой силе украинцы декларируют около семисот тысяч живой силы, но, скорее всего, они преувеличивают. Скорее всего, у них тысяч на пятьдесят всего лишь больше, чем ВС РФ. Это больше, но это не дает такого перевеса, как это было под Харьковом.Плюс мы реально укрепились. Сейчас иностранные аналитические агентства подробно расписывают плюсы и минусы российской армии, и, к сожалению для них, вынуждены констатировать, что русские учатся воевать и воюют все лучше и лучше.У Пентагона и министерства обороны Великобритании есть огромное количество аналитических агентств, которые моделируют ситуацию. Их эксперты еще задолго до наступления поняли, что оно не может быть успешным.В результате мы получим локальные бои за небольшие населенные пункты. Где мы где-то выходим вперед, они где-то выходят вперед. Они могут быть и большие, но продвижение по территории при таком соотношении вооруженных сил вряд ли будет продуктивным – что с нашей, что с их стороны.Дальше будет ракетная война. Они этот вариант просчитали очень давно. Отмотайте назад новости. Когда впервые заговорили об иностранных самолетах? Когда они поняли, что украинское наступление успешным не будет.- А зачем Украине нужны иностранные самолеты?- В принципе, они могут продолжать поставлять СУшки, собирая и восстанавливая их по всему миру. Но для того, чтобы подцепить зарубежную ракету к нашему самолету, ее надо не просто подцепить на крюк, а подсоединить к электронике. Следовательно, в нашем самолете надо поменять электронику, а стоимость этой замены дороже, чем покупка или поставка бэушного F-16.Они понимают, что контрнаступление не будет успешным. А уровень ненависти, обстрелов и эскалации надо поддерживать для того, чтобы решать свои задачи. Для этого они сейчас начинают готовить программу по передаче самолетов.Потом будут передавать ракеты. Долгое время они будут говорить о том, что Украина не должна использовать эти самолеты и ракеты, чтобы бить по традиционным российским территориям. А потом скажут – ну и ладно. И мы должны быть к этому готовы.– Самолеты они поставляют, технику поставляют, но для этого надо обучить огромное количество людей и специалистов, а они имеют свойство заканчиваться в ходе боевых действий. Соответственно, рано или поздно мы неизбежно увидим использование западного контингента, когда его скрывать невозможно будет.– Вы очень правильно говорите. Поэтому сейчас мы наблюдаем определенную паузу.Украина сейчас на шпагате. Она анонсировала наступление. Они поддерживали высокий градус ожидания. Его сейчас нет, и они каждый день должны что-то придумывать. Это как наркоман, который каждый день должен повышать дозу. Понижать он ее не может, потому что начинается ломка. У них сейчас сложная ситуация.Что касается западного контингента, то если вы имеете в виду заявление бывшего генсекретаря НАТО Расмуссена, что "войска НАТО скорее всего могут зайти на территорию Украины, это было бы правильно", то на Украине всегда было принято покупать иностранцев.Их чиновники стоят очень недорого. Я помню расценки. Я помню, как мы покупали при Януковиче недорогих чиновников с Еврокомиссии.В СМИ писали, что Андрей Клюев платил комиссару по расширению и европейской политике соседства Штефану Фюле по 100 тысяч долларов в месяц. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этой информации. Я просто называю то, что говорилось в СМИ. Кстати, потом при Порошенко там было дело о коррупции.У нас проходили выборы. Мы на каждые выборы покупали иностранных наблюдателей. Иностранные наблюдатели "Партии регионов", иностранные наблюдатели "Блока Юлии Тимошенко". И такая ситуация на выборах:Я приезжаю на участок. Приезжает руководитель партийной организации "Блока Юлии Тимошенко" и зам руководителя. Каждый привозит своих наблюдателей, стоят иностранцы. Мы понимаем, сколько мы кому платим и как они потом будут писать отчеты.К сожалению – политика циничная вещь.– То есть ситуация с введением войск НАТО примерно из той же серии?– Я к тому, что Расмуссен давно уже получат деньги из Украины, заявляя то, что хочет слышать Украина. Совершенно не факт, что это решение будет принято.Но та пауза, которую мы сейчас наблюдаем, она связана с тем, что западные страны понимают, что победить Россию они не могут силами Украины.Советского оружия не так много. Сейчас они собирают по всему миру, оно иссякает. А поставлять натовское оружие они не хотят. Есть две причины: европейская и американская. Европейцы просто не могут, у них его нет.США могут. У них достаточно техники сейчас находится на хранении на складах. Они могли бы его совершенно спокойно в рамках действующего законодательства достаточно быстро отправить на Украину. Но они этого не делают и вряд ли будут делать.Почему они не хотят поставлять западную технику? Потому что ее надо поставлять вместе с западными специалистами. Причем не с теми бармалеями, которым вручают в руки автоматы Калашникова и отправляют на бойню, а высококлассных специалистов, которых они должны готовить. Это натовские солдаты. То есть, это прямое участие войск НАТО.Одно дело, когда они отправляют "Пэтриот" и два-три экипажа вместе с ним численностью до 40 человека. И другое дело, когда ни отправляют сорок тысяч человек. Это совершенно другая степень участия.Но они же все равно боятся. Они с одной стороны относятся к украинцам как к дикарям, у которых есть луки и стрелы. Они не хотят им давать автомат Калашникова, потому не знают, что эти дикари потом вытворят с этим автоматом.С другой стороны, они действительно боятся. Они не понимают, что украинцы – это те же русские. В конце концов, непонятно, что из этого получится.– С другой стороны когда-то они боялись поставлять те же "Пэтриоты" в Польшу. Когда-то они боялись поставлять танки, ракеты и тяжелое вооружение Украине, однако все это произошло.- Надо готовиться. Я хочу сказать, что мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Это залог того, что все будет хорошо. Не надеяться на позицию Евросоюза, США и Великобритании. Каждое из этих государств играет в свою игру.В России принято обвинять во всем США и Байдена. Но я общаюсь с украинскими политиками, многие из которых Байдена просто ненавидят. Потому что США не помогают Украине так, как на это рассчитывала Украина.США задекларировали, что передали Киеву военной помощи на 145 миллиардов долларов. Это именно помощь, а не кредиты. Сумма не такая большая, но достаточно большая, по пяти контрактам. Но если мы проанализируем, то поймем, что из этой суммы до реальных договоров и смет дошло чуть меньше 50 миллиардов.В эту сумму входит ремонт посольства США на Украине, помощь голодающим Африки, поставка вооружения и финансирование войск НАТО в Восточной Европе. А если вычленить конкретные статьи и финансирование будущих периодов, то лет на пять они оплачивают оружейным компаниям, которые потом будут поставлять оружие, которое возможно пойдет Украине.Если взять, что реально поставлено, то из этой суммы будет чуть больше двадцати миллиардов долларов. Это европейцы до конца года (у них финансовый год в сентябре) должны были поставлять из этой суммы по полмиллиарда. Решили, что это совсем мало. Поэтому они пересчитали старые поставки и добавили три миллиарда. Они вышли на ту же сумму, что поставки были раньше.Европейцы поставляют на тридцать миллиардов. Они тоже анонсировали гигантскую сумму. Но реальные поставки – за пятнадцать месяцев в районе 30 миллиардов. Много это или мало? Это совсем немного.Американцы тратили во время боев в Афганистане до трехсот миллионов в день. Сама военная кампания в Афганистане заняла от двух до трех триллионов долларов.Они воевали с басмачами, которые не были экзистенциальным злом для США. А Россия – это старый и сильный противник, на которого вроде бы денег не должно было быть жалко, но они их не поставляют.- Может быть, есть проблема в том, что нет голосов в Конгрессе?- Но Конгресс проголосовал за открытие ленд-лиза. Что такое ленд-лиз? Некоторые российские политики не понимают, что такое ленд-лиз. Кстати, в Украине тоже отдельная игра по этому поводу идет. Они говорят, что ленд-лиз ляжет бременем на украинский бюджет, поэтому по ленд-лизу за все это время поставка в размере 0 долларов.Нет. Ленд-лиз – это договор, по которому не надо спрашивать Конгресс. Сумма не ограничена ничем. Поставляй, что хочешь, отчитывайся перед Конгрессом. И Соединенные Штаты не поставляют. Нет отгрузок по ленд-лизу. Ленд-лиз не ложится на украинский бюджет.Ленд-лиз означает, что все вооружение, которое будет использовано в войне с Российской Федерацией, поставляется бесплатно. А платить нужно будет только за то, что останется после того, когда война закончится.Эта сумма, как правило, договорная. Невозможно точно подсчитать. Почему я говорю "как правило"? Потому что пример только с Советского Союза.Советский Союз взял ленд-лиз, рассчитался через шестьдесят лет, и сумма, по которой он рассчитался, составила полпроцента от всех их поставок. Потому что мы посчитали, что все остальное ушло на войну с Германией. Мы заплатили только за то, что какая-то техника поступила в порты, но не была использована. Только за ту технику!И США этот механизм не задействуют. О чем это говорит? О том, что все не так просто. И за границей нет единого обкома вашингтонского. Есть "Партия войны" и "Партия мира" там, и там тоже боятся Российскую Федерацию.И то, что мы сейчас на фронте держим удар, и то, что мы поднимаем нашу промышленность – это все залог того, что все будет хорошо.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html

https://ukraina.ru/20230609/1047048570.html

https://ukraina.ru/20230608/1047010993.html

https://ukraina.ru/20230607/1046972038.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, всу, сша, нато, каховская гэс, аммиак, украина