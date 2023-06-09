В Польше обокрали поезд с оружием для Украины - 09.06.2023 Украина.ру
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В Польше обокрали поезд с оружием для Украины
В Польше обокрали поезд с оружием для Украины - 09.06.2023 Украина.ру
В Польше обокрали поезд с оружием для Украины
В Польше обокрали спецпоезд, охраняемый военными НАТО, со снарядами для Украины, сообщает издание Wyborcza
2023-06-09T15:20
2023-06-09T15:25
новости
нато
боеприпасы
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Ограбление произошло во время остановки поезда в польском Венглинеце возле Згожелца. Сломанные пломбы в двух вагонах во время обхода обнаружили сотрудники службы безопасности железных дорог.Как сообщило Wyborcza, из вагонов спецпоезда, которым управляли американские солдаты, исчезли четыре ящики с боеприпасами.Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29.Эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств любое наступление приведет к масштабным потерям в соотношении пять к одному не в пользу Киева, добавил он.
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новости, нато, боеприпасы
Новости, НАТО, боеприпасы

В Польше обокрали поезд с оружием для Украины

15:20 09.06.2023 (обновлено: 15:25 09.06.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В Польше обокрали спецпоезд, охраняемый военными НАТО, со снарядами для Украины, сообщает издание Wyborcza
Ограбление произошло во время остановки поезда в польском Венглинеце возле Згожелца. Сломанные пломбы в двух вагонах во время обхода обнаружили сотрудники службы безопасности железных дорог.
"На железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии были украдены ящики с боеприпасами из поезда, охраняемого солдатами НАТО. Снаряды, вероятнее всего, направлялись на Украину", - говорится в сообщении.
Как сообщило Wyborcza, из вагонов спецпоезда, которым управляли американские солдаты, исчезли четыре ящики с боеприпасами.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29.
Эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств любое наступление приведет к масштабным потерям в соотношении пять к одному не в пользу Киева, добавил он.
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Вчера, 10:48
Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о полякахНа стенах одного придомового помещения на улице Повстаньцув Слёнских польского города Краков граждане Украины написали оскорбления в адрес Польши и её жителей, соответствующие видео появились в сети 8 июня
 
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