В Польше обокрали поезд с оружием для Украины
15:20 09.06.2023 (обновлено: 15:25 09.06.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Польше обокрали спецпоезд, охраняемый военными НАТО, со снарядами для Украины, сообщает издание Wyborcza
Ограбление произошло во время остановки поезда в польском Венглинеце возле Згожелца. Сломанные пломбы в двух вагонах во время обхода обнаружили сотрудники службы безопасности железных дорог.
"На железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии были украдены ящики с боеприпасами из поезда, охраняемого солдатами НАТО. Снаряды, вероятнее всего, направлялись на Украину", - говорится в сообщении.
Как сообщило Wyborcza, из вагонов спецпоезда, которым управляли американские солдаты, исчезли четыре ящики с боеприпасами.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29.
Эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств любое наступление приведет к масштабным потерям в соотношении пять к одному не в пользу Киева, добавил он.