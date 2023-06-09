https://ukraina.ru/20230609/1047077137.html

В Польше обокрали поезд с оружием для Украины

В Польше обокрали поезд с оружием для Украины - 09.06.2023 Украина.ру

В Польше обокрали поезд с оружием для Украины

В Польше обокрали спецпоезд, охраняемый военными НАТО, со снарядами для Украины, сообщает издание Wyborcza

2023-06-09T15:20

2023-06-09T15:20

2023-06-09T15:25

новости

нато

боеприпасы

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Ограбление произошло во время остановки поезда в польском Венглинеце возле Згожелца. Сломанные пломбы в двух вагонах во время обхода обнаружили сотрудники службы безопасности железных дорог.Как сообщило Wyborcza, из вагонов спецпоезда, которым управляли американские солдаты, исчезли четыре ящики с боеприпасами.Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши передали Киеву большую часть своих истребителей МиГ-29.Эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств любое наступление приведет к масштабным потерям в соотношении пять к одному не в пользу Киева, добавил он.

https://ukraina.ru/20230608/1047018176.html

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новости, нато, боеприпасы