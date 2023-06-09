https://ukraina.ru/20230609/1047065586.html
Киевские чиновники разворовывали деньги на ремонте бомбоубежищ – прокуратура
Киевские чиновники разворовывали деньги на ремонте бомбоубежищ – прокуратура - 09.06.2023 Украина.ру
Киевские чиновники разворовывали деньги на ремонте бомбоубежищ – прокуратура
Сотрудники Голосеевской районной городской администрации (РГА) Киева сфальсифицировали тендер на капитальный ремонт укрытий, сообщает 9 июня пресс-служба столичной прокуратуры
2023-06-09T12:32
2023-06-09T12:32
2023-06-09T12:37
новости
бомбоубежища
киев
прокуратура
коррупция
украина
чиновники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790106_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_9609d74092b3958d8a03a85b577f2b17.jpg
"Согласно материалам следствия, в июле 2022 года чиновники Голосеевской РГА обеспечили подконтрольному товариществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе", - сказано в релизе.Убытки киевского бюджета составили более 500 тыс. гривен, уточнили в прокуратуре.Подозрение в данный момент получил руководитель подрядной организации, однако следствие продолжается.Разбирательства вокруг бомбоубежищ в школах и других госучреждений украинской столицы продолжаются с 1 июня, когда в результате падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, включая 11-летнюю девочку. Укрытие, в котором люди пытались спастись, оказалось закрытым, что спровоцировало общественный резонанс.После проверки выяснилось, что каждое четвертое бомбоубежище Киева неисправно или заперто.На сайте Офиса президента Украины появились петиции с призывом отстранить от должности мэра Киева Виталия Кличко, Владимир Зеленский намекнул, что винит в произошедшем Кличко.В ответ Кличко назвал виновными глав районных администраций, которых назначает президент.Аналогичные скандалы с укрытиями регулярно происходят и в других городах Украины, в том числе в Днепре (Днепропетровске), Полтаве, Тернополе.
https://ukraina.ru/20230608/1046986621.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790106_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5bd65c668f7fcfcca4c5e575977ee39f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бомбоубежища, киев, прокуратура, коррупция, украина, чиновники
Новости, бомбоубежища, Киев, Прокуратура, коррупция, Украина, чиновники
Киевские чиновники разворовывали деньги на ремонте бомбоубежищ – прокуратура
12:32 09.06.2023 (обновлено: 12:37 09.06.2023)
Сотрудники Голосеевской районной городской администрации (РГА) Киева сфальсифицировали тендер на капитальный ремонт укрытий, сообщает 9 июня пресс-служба столичной прокуратуры
"Согласно материалам следствия, в июле 2022 года чиновники Голосеевской РГА обеспечили подконтрольному товариществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе", - сказано в релизе.
Убытки киевского бюджета составили более 500 тыс. гривен, уточнили в прокуратуре.
Подозрение в данный момент получил руководитель подрядной организации, однако следствие продолжается.
Разбирательства вокруг бомбоубежищ в школах и других госучреждений украинской столицы продолжаются с 1 июня, когда в результате падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, включая 11-летнюю девочку. Укрытие, в котором люди пытались спастись, оказалось закрытым, что спровоцировало общественный резонанс.
После проверки выяснилось, что каждое четвертое бомбоубежище Киева неисправно или заперто.
На сайте Офиса президента Украины появились
петиции с призывом отстранить от должности мэра Киева Виталия Кличко, Владимир Зеленский намекнул, что винит в произошедшем Кличко.
В ответ Кличко назвал виновными глав районных администраций, которых назначает президент.
Аналогичные скандалы с укрытиями регулярно происходят и в других городах Украины, в том числе в Днепре (Днепропетровске), Полтаве, Тернополе.