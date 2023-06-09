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Городу угрожает экологическая катастрофа. Что происходит в Николаеве

Городу угрожает экологическая катастрофа. Что происходит в Николаеве - 09.06.2023 Украина.ру

Городу угрожает экологическая катастрофа. Что происходит в Николаеве

В Николаевскую область вслед за Херсоном начала прибывать вода — после подрыва ВСУ Каховской ГЭС. Местные жители сообщают, что и в самом Николаеве стремительно поднимается уровень воды, хотя город стоит на другой реке — Южный Буг и расположен в 100 километрах от Каховской ГЭС

2023-06-09T12:14

2023-06-09T12:14

2023-06-09T13:14

дмитрий ковалевич

эксклюзив

каховская гэс

николаев

николаевская область

подтопления

вода

днепр

всу

экологическая катастрофа

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Воды Днепра затопили также две крупных солнечных электростанции в Николаевской области, из-за чего без света остались около 20 тысяч потребителей. На 9 июня отключения света планируются уже по всей Николаевской области из-за дефицита генерации.Через Николаевскую область в Черное море также несет сорванные мины и трупы животных. Экологи также обнаружили в реке Ингулец превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций содержания аммонийного азота, нитритов, нефтепродуктов, железа общего, взвешенных веществ, что свидетельствует о попадании сточных вод в водный объект.Губернатор Виталий Ким предупреждает, что через две-три недели область столкнется с серьезной экологической проблемой из-за смешения речной и морской воды. При этом буквально на днях Ким злорадствовал, что Николаевская область якобы полностью готова к последствиям разрушения Каховской ГЭС, а вот в Крыму, дескать, воды не будет.Местные жители также пишут, что вода подступает к резервуарам со шламом Николаевского глиноземного завода, а чем это может грозить, показывает пример Венгрии. В 2010 году в Венгрии в районе города Айка произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории страны. В результате взрыва на заводе по производству алюминия рухнула плотина, которая сдерживала резервуар с красным шламом. На улицы вылился миллион кубометров токсичных отходов. Катастрофа затронула территорию в 40 квадратных километров в трёх областях. В результате аварии погибли десять человек, 140 пострадали. Тысячи были эвакуированы.Также из-за прорыва ГЭС отрезало от суши Кинбурнскую косу, которая формально относится к Николаевской области, но находится на левобережье Днепра и подконтрольна РФ. По данным госпредприятия «Леса Украины», коса отрезана в нижнем течении Днепра: полностью затоплена дорога, которая соединяла полуостров с материком. В украинских соцсетях радуются, что теперь российские войска оказались отрезанными, а ВСУ бьют по Кинбурнской косе, что уже вызвало там лесные пожары.Однако украинские эксперты утверждают, что паводок теперь сможет обезопасить Очаков в Николаевской области, откуда ВСУ обстреливают Крым. На Очаков уже давно положила глаз Великобритания, пытаясь сделать его своей базой. Примечательно, что подрыв Каховской ГЭС произошел в момент визита к Зеленскому главы МИД Великобритании Джеймса Кимберли.В целом в Николаеве, по данным на вечер 8 июня, уровень воды поднялся на 104 см, не дотянув до критической точки лишь сантиметр. Подтопления есть в некоторых микрорайонах города: Коренисе, Ракетном урочище, Намыве и Корабельном районе. Жителей просят не заниматься самостоятельным строительством дамб, так как это потом может помешать уходу воды. Тем временем коммунальщики все же сваливают тонны песка на побережье, укрепляя берега и сооружая временные дамбы.Предупреждают николаевцев и о риске вспышки кишечных заболеваний, включая холеру, призывая пить только бутилированную воду, дефицит которой уже ощущается.Николаев с прошлого года испытывает трудности с водоснабжением, после того как ВСУ разбомбили подконтрольную на тот момент РФ точку забора воды из Днепра. Воду подавали с тех пор из лимана, но солоноватая вода разрушала трубы. Теперь же, как говорит мэр города Александр Сенкевич, Николаев не скоро снова получит воду из Днепра, так как уровень воды там поднялся на 15 метров выше точки водозабора.Однако сам мэр при сложившейся ситуации пребывает не в городе, а в столице — на форуме «Диалоги о восстановлении Украины». На форуме мэр пожаловался, что получает зарплату лишь в размере 1400 евро, а когда работал в IT-сфере, зарабатывал больше. О ситуации в своем городе в связи с подтоплением он даже не упомянул.Тем временем на этой неделе Высший антикоррупционный суд наконец начал рассмотрение дела по поводу растраты бюджетных средств чиновниками горсовета, включая заместителя мэра Сергея Коренева. Речь идет о незаконном завладении суммой в 27 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию Серой площади Николаева. Дело тянется с 2021 года. Основного фигуранта дела, заместителя мэра, уже задерживали, но отпустили под залог 3,5 миллиона гривен, после чего вместе с мэром он не единожды выезжал заграницу совместно клянчить у иностранных фондов деньги на восстановление города. Сейчас подозреваемый в растрате Сергей Коренев возглавляет процесс послевоенного восстановления Николаева и пытается выбить деньги у правительства Дании.Нужно полагать, подтопление Николаева и экологическая катастрофа вследствие обстрела ВСУ Каховской ГЭС раскроет перед властями Николаева новые возможности по выманиванию денег у западных партнеров.

https://ukraina.ru/20230609/1047056892.html

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