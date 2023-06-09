Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T - 09.06.2023 Украина.ру
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Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T
Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T - 09.06.2023 Украина.ру
Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T
В пятницу, 9 июня, Минобороны США объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $2 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники в администрации США
2023-06-09T08:09
2023-06-09T08:09
новости
новости украины
украина
военная помощь
пакет
сша
пентагон
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Авторы публикации утверждают, что объявление о новом пакете военной помощи будет приурочено к началу контрнаступления Украины.Также уточняется, что новая поставка делается через фонд "Инициатива по оказанию помощи Украине" (USAI), а это предполагает оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет. Кроме того, указанное вооружение не извлекут из запасов США, а сделают на заказ или купят у производителей.Иными словами, пишут журналисты Bloomberg, Вашингтон планирует поддержать Украину в долгосрочной перспективе, а не для немедленного применения оружия на поле боя.Авторы другого американского издания - Politico - днем ранее написали, что будущая поддержка конфликта на Украине, как и глобальная репутация президента Джо Байдена, зависят от успеха украинского контрнаступления. В случае его провала власть в свои руки возьмут республиканцы и тогда помощь Киеву иссякнет.США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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новости, новости украины, украина, военная помощь, пакет, сша, пентагон
Новости, Новости Украины, Украина, военная помощь, пакет, США, Пентагон

Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T

08:09 09.06.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В пятницу, 9 июня, Минобороны США объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $2 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники в администрации США
Авторы публикации утверждают, что объявление о новом пакете военной помощи будет приурочено к началу контрнаступления Украины.

Также уточняется, что новая поставка делается через фонд "Инициатива по оказанию помощи Украине" (USAI), а это предполагает оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет. Кроме того, указанное вооружение не извлекут из запасов США, а сделают на заказ или купят у производителей.
Иными словами, пишут журналисты Bloomberg, Вашингтон планирует поддержать Украину в долгосрочной перспективе, а не для немедленного применения оружия на поле боя.
Авторы другого американского издания - Politico - днем ранее написали, что будущая поддержка конфликта на Украине, как и глобальная репутация президента Джо Байдена, зависят от успеха украинского контрнаступления. В случае его провала власть в свои руки возьмут республиканцы и тогда помощь Киеву иссякнет.
гранатомётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
07:28
Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны СШАДальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico
США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.
В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
 
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