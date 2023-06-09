https://ukraina.ru/20230609/1047054369.html
Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области. Об этом 9 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-06-09T07:49
2023-06-09T07:49
2023-06-09T07:49
новости
белгородская область
обстрелы
всу
шебекино
вячеслав гладков
пострадавшие
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Также Гладков рассказал о том, что результате обстрелов повреждения получили многоквартирный жилом дом и частные дома в Разумном. Там, пообещал губернатор, уже в ближайшие часы начнется восстановление."В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой", - подытожил Гладков. Вечером 8 июня ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе региона. Результат атаки - повреждения на территории производственной базы. Люди при обстреле не пострадали.
https://ukraina.ru/20230609/1047054068.html
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новости, белгородская область, обстрелы, всу, шебекино, вячеслав гладков, пострадавшие
Новости, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, Шебекино, Вячеслав Гладков, пострадавшие
Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области. Об этом 9 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице", - сказал он.
Также Гладков рассказал о том, что результате обстрелов повреждения получили многоквартирный жилом дом и частные дома в Разумном. Там, пообещал губернатор, уже в ближайшие часы начнется восстановление.
"В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой", - подытожил Гладков.
Вечером 8 июня ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе региона. Результат атаки - повреждения на территории производственной базы. Люди при обстреле не пострадали.