https://ukraina.ru/20230609/1047054369.html

Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру

Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ

Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области. Об этом 9 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2023-06-09T07:49

2023-06-09T07:49

2023-06-09T07:49

новости

белгородская область

обстрелы

всу

шебекино

вячеслав гладков

пострадавшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046844959_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_c892bd1a45fe2b29738a9b37c1c971c0.jpg

Также Гладков рассказал о том, что результате обстрелов повреждения получили многоквартирный жилом дом и частные дома в Разумном. Там, пообещал губернатор, уже в ближайшие часы начнется восстановление."В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой", - подытожил Гладков. Вечером 8 июня ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе региона. Результат атаки - повреждения на территории производственной базы. Люди при обстреле не пострадали.

https://ukraina.ru/20230609/1047054068.html

шебекино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, обстрелы, всу, шебекино, вячеслав гладков, пострадавшие