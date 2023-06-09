Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
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Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ - 09.06.2023 Украина.ру
Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области. Об этом 9 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-06-09T07:49
2023-06-09T07:49
новости
белгородская область
обстрелы
всу
шебекино
вячеслав гладков
пострадавшие
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Также Гладков рассказал о том, что результате обстрелов повреждения получили многоквартирный жилом дом и частные дома в Разумном. Там, пообещал губернатор, уже в ближайшие часы начнется восстановление."В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой", - подытожил Гладков. Вечером 8 июня ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе региона. Результат атаки - повреждения на территории производственной базы. Люди при обстреле не пострадали.
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новости, белгородская область, обстрелы, всу, шебекино, вячеслав гладков, пострадавшие
Новости, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, Шебекино, Вячеслав Гладков, пострадавшие

Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ

07:49 09.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия ЛисковецПожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области. Об этом 9 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице", - сказал он.
Также Гладков рассказал о том, что результате обстрелов повреждения получили многоквартирный жилом дом и частные дома в Разумном. Там, пообещал губернатор, уже в ближайшие часы начнется восстановление.
"В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой", - подытожил Гладков.
Вечером 8 июня ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе региона. Результат атаки - повреждения на территории производственной базы. Люди при обстреле не пострадали.
гранатомётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
07:28
Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны СШАДальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico
 
НовостиБелгородская областьобстрелыВСУШебекиноВячеслав Гладковпострадавшие
 
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