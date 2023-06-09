Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУгранатомётчик ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico
"Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка конфликта на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления", — сообщили обозреватели издания Джонатан Лемайр и Александр Уорд.
Авторы добавили, что за 16 месяцев спецоперации произошло немало решающих событий, однако анонсированное контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, в котором "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины.
Любые ошибки украинской армии на этом фоне, продолжили авторы, могут привести к тому, что республиканцы возьмут инициативу в свои руки. Тогда помощь Украине иссякнет, что приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.
Вчера, 20:23Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступленияБоевые вертолёты ВС РФ наносили удары с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, отражая попытку наступления на Запорожском направлении, заявил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук 8 июня
США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.
В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.