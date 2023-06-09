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Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США

Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США - 09.06.2023 Украина.ру

Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США

Дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico

2023-06-09T07:28

2023-06-09T07:28

2023-06-09T07:28

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Авторы добавили, что за 16 месяцев спецоперации произошло немало решающих событий, однако анонсированное контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, в котором "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины.Любые ошибки украинской армии на этом фоне, продолжили авторы, могут привести к тому, что республиканцы возьмут инициативу в свои руки. Тогда помощь Украине иссякнет, что приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230608/1047048224.html

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новости, новости украины, украина, военная помощь, сша, джо байден, politico