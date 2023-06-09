Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047054068.html
Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США - 09.06.2023 Украина.ру
Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
Дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico
2023-06-09T07:28
2023-06-09T07:28
новости
новости украины
украина
военная помощь
сша
джо байден
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046150232_0:78:960:618_1920x0_80_0_0_a838c5907e4cce661b3f45b8128bbbe6.jpg.webp
Авторы добавили, что за 16 месяцев спецоперации произошло немало решающих событий, однако анонсированное контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, в котором "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины.Любые ошибки украинской армии на этом фоне, продолжили авторы, могут привести к тому, что республиканцы возьмут инициативу в свои руки. Тогда помощь Украине иссякнет, что приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230608/1047048224.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046150232_105:0:960:641_1920x0_80_0_0_1cdaa1776a66009fcca4dd8bd6f15e37.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, военная помощь, сша, джо байден, politico
Новости, Новости Украины, Украина, военная помощь, США, Джо Байден, Politico

Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США

07:28 09.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУгранатомётчик ВСУ
гранатомётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Дальнейшая военная и финансовая поддержка Киева, как и репутация президента США Джо Байдена, будут зависеть от результатов контрнаступления украинской армии. Об этом 8 июня написало американское издание Politico
"Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка конфликта на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления", — сообщили обозреватели издания Джонатан Лемайр и Александр Уорд.
Авторы добавили, что за 16 месяцев спецоперации произошло немало решающих событий, однако анонсированное контрнаступление ВСУ имеет особое значение для Вашингтона, в котором "внутренняя политика затуманивает общую картину" дальнейшей поддержки Украины.
Любые ошибки украинской армии на этом фоне, продолжили авторы, могут привести к тому, что республиканцы возьмут инициативу в свои руки. Тогда помощь Украине иссякнет, что приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева от Америки, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.
Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук
Вчера, 20:23
Генерал-полковник Романчук рассказал о потерях ВСУ при попытке наступленияБоевые вертолёты ВС РФ наносили удары с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику ВСУ, отражая попытку наступления на Запорожском направлении, заявил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук 8 июня
США активнее всех других западных стран помогает Украине вооружением. Очередной пакет на $300 миллионов был анонсирован неделю назад.
В Пентагоне отметили, что в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger, систем ПВО Avenger, ракеты "воздух — воздух" с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для ПВО, более 20 млн патронов к стрелковому оружию и многое другое.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинавоенная помощьСШАДжо БайденPolitico
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
09:28СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще
09:26Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня
08:48Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
08:38"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море
08:10В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
08:09Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T
07:57Мы делили... Черноморский флот
07:49Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
07:39Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
07:28Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
07:09Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона
06:45Тамань заменит Одессу: чем Россия ответит на подрыв аммиакопровода
06:33Американец Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя
05:45"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС
05:30"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины
05:21Генерал-перевертыш. На войне он жил, а мир его убил
05:17Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"
05:15"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за пределы Украины
Лента новостейМолния