https://ukraina.ru/20230609/1047053608.html

Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона

Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона - 09.06.2023 Украина.ру

Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона

Конечно, когда нынешнего фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского поймают где-нибудь в подвалах его последнего убежища и будут судить, отменив перед этим мораторий на смертную казнь, то в зале суда однозначно должен быть и портрет американского телеведущего Такера Карлсона.

2023-06-09T07:09

2023-06-09T07:09

2023-06-09T07:10

такер карлсон

сша

украина

мнения

владимир зеленский

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А может, если он согласится, то и вообще пригласить телеведущего осветить этот короткий процесс, проводимый исключительно для формального подтверждения вины, которая уже не требует доказательств. Это доказательство – уже налицо везде и повсеместно: разрушенная войной страна-Украина, с "убитой" экономикой и уничтоженным или разогнанным по всему миру населением, которое вынуждено спасть свою жизнь от невзгод на Родине.Судя по развитию украинского "контрнаступа", который Зеленский проверил лично, побывав в Херсоне, суда этого ждать осталось недолго. Главное -- чтобы удалось помешать охране президента, сегодня уже привычно выполняющей функции конвоя, "зачистить" клиента, "который слишком много знает".Конечно, "собаке собачья смерть" -- это тоже стихийное проявление справедливости, но все же лучше судить. Даже не человека, не подсудимого Зеленского, а само политическое явление – уничтожение собственной страны по заказу и приказу внешних кураторов, которые и платили "гонорар за смерть".Все о Зеленском и его почти эталонной никчемности, продажности, жестокости и кристальной лживости в Украине знают давно. Сразу, как он еще в 2019 году сразу после избрания на пост президента под лозунгами мира наплевал на волю голосовавших за него доверчивых украинцев и вверг свою страну в еще более кровопролитную войну, чем даже его предшественник Петр Порошенко, президента с гордым прозвищем "барыга", которому Зеленский завили, что будет ему "приговором".Злая ирония украинской судьбы в том, что Порошенко, даже Порошенко (!!!) может быть ходячим приговором Зеленскому, потому что он все же не позволял себе делать со страной то, что разрешили этот комик, до этого лишь отлично игравший гениталиями на рояле. У Порошенко в Украине все же был бизнес, а более молодой Зеленский – это уже типичное порождение космополитичной манкуртской глобализации, перекати-поле на зарплате у тех, кто больше пообещает и заплатит. Прислуга-наемник, для которого нет родины и который готов с легкостью поменять родную страну с могилами предков и живыми родными и близкими на уютную квартирку в Лондоне. И на заранее купленный домик в Израиле для папы и мамы (хоть что-то человеческое в нем можно зафиксировать справедливости ради).Все нюансы о Зеленском знали и те, кто его покупал. Но он им был нужен именно такой, и его информационно "вылизывали", творили из него образ "непреклонного борца за демократию против тирании". И именно Такер Карлсон первым на Западе возвысил голос и открыто заявил, что король-то (в смысле -- комик-клоун) голый.Сначала Карлсон в своих телешоу на канале Fox News, вскрывая всю гнусность украинской авантюры, называл Зеленского не иначе, как "коррупционер" и "менеджер стриптиз-клуба" (и лучше всего зашло лишь прозвище "королева попрошаек" от прозревших конкурентов). А теперь вот телеведущий просто нарисовал что называется, портрет Зеленского на века: "…Потный и крысообразный, комик, ставший олигархом, гонитель христиан, друг BlackRock. …Из всех людей на Земле, наш мутный, мертвоглазый украинский друг в спортивном костюме точно не способен взорвать плотину. Он буквально безгрешный, живой святой среди людей, поэтому Линдси Грэма и влечет к нему. Они просто два хороших человека, которые тусуются вместе и ведут себя хорошо, и, как и все добрые люди, когда они встречаются лично, они проводят много времени, говоря об убийстве людей и смеются, как это делают друзья".Это реально суть не только Зеленского, но и всего происходящего при нем в Украине: страну уже прожали оптом и в розницу американской компании BlackRock, а чтобы активы вернее перешли в "надежные руки", ее готовы залить водой или сжечь в пожаре войны, лишь бы был выполнен еще один план США – "нанести стратегической поражение России". Надо отдать должное американцам: это комплексное и системное уничтожение страны и прибирание ее к рукам.А апреле сего года Такера Карлсона уволили с Fox News именно из-за… Зеленского. В частности, американский журналист Джексон Хинкл так заявил: "Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского".При этом мистер Хинкл сослался на статью британского издания Independent, в которой говорится, что владелец Fox News Руперт Мэрдок был встревожен позицией Карлсона по Украине и общался с ее президентом перед увольнением телеведущего.Тогда же Карлсон пообещал, что вернется. И 7 июня вернулся с новым авторским шоу в Twitter. За сутки оно набрало свыше 100 миллионов просмотров. Ста миллионов, Карл! Ретвитнули его больше 200 тыс. раз, добавили в закладки 44 тыс. человек. И 767 тыс. человек поставили лайк словам Карлсона о том, что Зеленский — "потный, похожий на крысу" олигарх и преследователь христиан".В шоу, кроме точнейшего портрета Зеленского, Карлсон указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС, назвав этот удар, если он не был случайностью, актом терроризма. А также выразил уверенность в том, что вина за уничтожение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" тоже лежит на нынешних украинских властях.И даже богатейший человек планеты Илон Маск репостнул это видео, и дописал: "Было бы здорово, если бы на этой платформе были шоу из всех частей политического спектра". Это однозначно признание.Триумфальное возвращение Карлсона – это однозначно симптоматичное и символичное явление. Оно свидетельствует, во-первых, о главном – о невероятном спросе и запросе на правду даже в нынешнем ходульно-синтетическом, цензурно-выхолощенном и приглаженно-искаженном четко сфокусированном в нужном направлении потоке информации. Людям по-прежнему нужна правда, они хотя разобраться в происходящем, и Такер Карлсон дал им такую возможность. Как написал на сайт RT Кирилл Бенедиктов, политолог и автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь", "хватило десяти минут, чтобы тщательно выстраиваемый ими дискурс "Украина — хорошая, Россия — плохая, Путин — воплощение мирового зла, Зеленский — святой" зашатался и начал сыпаться как карточный домик".Во-вторых, -- и это самое страшное и небезопасное! – в США уже открыли сезон охоты на непокорного телеведущего. В прямом и переносном смысле этого слова. По словам того же Бенедиктова, многие американцы "впервые осознали, что правительство и СМИ манипулируют ими, заставляя поддерживать Украину просто потому, что так нужно западным элитам. "Поддерживайте Украину и заткнитесь, не то у вас будут проблемы". И началось.Информационный портал Axios со ссылкой на копию соответствующего письменного уведомления сообщил, что телеканал Fox News обвинил Такера Карлсона, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия правительства США, в нарушении условий контракта. Он-де должен сотрудничать по условиям контракта лишь с Fox News, а он запустил первую серию своего самостоятельного шоу."Сегодня вечером нам стало известно о появлении Такера Карлсона в Twitter в видеоролике, который длился более 10 минут. В соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox", — утверждает телеканал, забывая, что это именно он уволил Карлсона. Ему, значит, можно увольнять телеведущего, а тому продолжать работать нельзя.Просто блеск! Американские двойные стандарты, ложь, фарисейство во всей красе! Но в США, скорее всего, и будут давить на это юридически.Адвокат Карлсона Брайан Фридман пока смеется над этим и указывает, что по поправкам к американской Конституции нельзя отстаивать свободу слова в одном месте зажимая ее в другом. "Fox защищает само свое существование на основании принципа свободы слова. Теперь они хотят лишить Такера Карлсона права свободно говорить, потому что для того, чтобы поделиться своими мыслями о текущих событиях, ему потребовались социальные сети", — уверяет адвокат. Он однозначно будет настаивать на том, что любые судебные иски со стороны Fox нарушают права их клиента, закрепленные в Первой поправке к Конституции США.Но параллельно защитники американских властей в СМИ уже бросились поливать Такера Карлсона грязью. И попытаются представить Карлсона изгоем и умалишенным социопатом, обуреваемым чувством мести и манией преследования в плену конспирологических теорий.Бенедиктов уже обратил внимание, что телекритик The New York Times Джеймс Понивозик с натужной иронией попытался изобразить Карлсона безумным сторонником теории заговора, а его программу — "смесью Fox News и Фокса Малдера". Он хочет убедить американцев в параноидальности Карлсона, который-де не любит американские власти и зряшно обвиняет их во всех грехах.Другой критик Лукас Ропек на сайте Gizmodo сделал то же самое идя от противного – от того, что Зеленский – все же "бубочка демократии": "Может быть, Зеленский и неидеален, но он, по крайней мере, что-то делает, например пытается остановить гибель своей страны от вторжения орды. Это лучше, чем сидеть в позолоченном особняке и сыпать оскорблениями в адрес людей в соцсетях".И такие обвинения в адрес непокорного, но популярного ведущего будут только нарастать. Равно как, скорее всего, пойдут и заказные судебные иски. Но вот беда-то – многие уверены, что, как пишет RT, "любой судебный процесс против Карлсона будет только добавлять популярности его шоу и неизбежно выносить на поверхность крайне неприятные для официального Вашингтона сюжеты".И в США могут начать стрелять. Там и так привыкли расправляться с теми, кто не подчиняется общепринятому мейнстриму. Братья Кеннеди, Джон и Роберт в 1963 и 1968 годах, Малкольм Икс в 1965-м, Мартин Лютер Кинг в 1968-м – тому ярчайшие подтверждения. А ведь все эти люди тоже хотели помочь Америке стать лучше.Такер Карлсон же, как известно, отвечая на обвинения во лжи и подаче непроверенных данных, в сентябре 2020 года сказал, что в отличие от телевизионных дикторов, которые, по его словам, "систематически лгут", он будет лгать только "если я действительно загнан в угол или что-то в этом роде". "Я лгу. Я действительно стараюсь этого не делать. Я стараюсь никогда не лгать по телевизору. ...Я не люблю лгать. Я, конечно, делаю это, знаете, из слабости или чего-то еще", — путано признался он как-то. Но многие ему поверили, потому что хотят хоть кому-то верить. А это в современных США вполне может быть поводом для приговора, который исполнит киллер.

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такер карлсон, сша, украина, мнения, владимир зеленский