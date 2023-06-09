https://ukraina.ru/20230609/1047037652.html
"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины
"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины - 09.06.2023 Украина.ру
"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины
Как только наступление ВСУ окончательно захлебнется, Россия должна будет предъявить Западу ультиматум. И если он откажется выполнить наши условия, мы будет вынуждены перенести конфликт территорию стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T05:15
2023-06-09T05:15
2023-06-09T05:15
новости
истребители
f-16
ультиматум
аэродромы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036848233_0:8:1540:874_1920x0_80_0_0_78c5477dadec17e09eaea9d836fc08a1.jpg.webp
Жизнь подсказывает, что другого варианта у нас нет. В ультиматуме от декабря 2021 года Россия напрямую заявила: "Не приближайтесь к нашим границам, иначе мы создадим буферную зону, которая не позволит вас нам атаковать", рассказал эксперт.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, добавил он.Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036848233_185:0:1350:874_1920x0_80_0_0_af75ed64cc24c60861295dd6448f6c28.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, истребители, f-16, ультиматум, аэродромы
Новости, истребители, F-16, ультиматум, аэродромы
"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины
Как только наступление ВСУ окончательно захлебнется, Россия должна будет предъявить Западу ультиматум. И если он откажется выполнить наши условия, мы будет вынуждены перенести конфликт территорию стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Жизнь подсказывает, что другого варианта у нас нет. В ультиматуме от декабря 2021 года Россия напрямую заявила: "Не приближайтесь к нашим границам, иначе мы создадим буферную зону, которая не позволит вас нам атаковать", рассказал эксперт.
Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, добавил он.
"Если мы уничтожим только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины [истребители F-16] не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать. Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники", - подчеркнул Насонов.
Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь