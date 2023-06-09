"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047037652.html
"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины
"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины - 09.06.2023 Украина.ру
"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины
Как только наступление ВСУ окончательно захлебнется, Россия должна будет предъявить Западу ультиматум. И если он откажется выполнить наши условия, мы будет вынуждены перенести конфликт территорию стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T05:15
2023-06-09T05:15
новости
истребители
f-16
ультиматум
аэродромы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036848233_0:8:1540:874_1920x0_80_0_0_78c5477dadec17e09eaea9d836fc08a1.jpg.webp
Жизнь подсказывает, что другого варианта у нас нет. В ультиматуме от декабря 2021 года Россия напрямую заявила: "Не приближайтесь к нашим границам, иначе мы создадим буферную зону, которая не позволит вас нам атаковать", рассказал эксперт.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, добавил он.Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036848233_185:0:1350:874_1920x0_80_0_0_af75ed64cc24c60861295dd6448f6c28.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, истребители, f-16, ультиматум, аэродромы
Новости, истребители, F-16, ультиматум, аэродромы

"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины

05:15 09.06.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские истребители с ракетами "Кинжал" прибыли на учения в Сирию
Российские истребители с ракетами Кинжал прибыли на учения в Сирию
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Как только наступление ВСУ окончательно захлебнется, Россия должна будет предъявить Западу ультиматум. И если он откажется выполнить наши условия, мы будет вынуждены перенести конфликт территорию стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Жизнь подсказывает, что другого варианта у нас нет. В ультиматуме от декабря 2021 года Россия напрямую заявила: "Не приближайтесь к нашим границам, иначе мы создадим буферную зону, которая не позволит вас нам атаковать", рассказал эксперт.
Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, добавил он.
"Если мы уничтожим только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины [истребители F-16] не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать. Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники", - подчеркнул Насонов.
Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиистребителиF-16ультиматумаэродромы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:09Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона
06:45Тамань заменит Одессу: чем Россия ответит на подрыв аммиакопровода
06:33Американец Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя
05:45"Нация победителей". Полковник запаса о том, почему российское общество тяжело переживает неудачи в СВО
05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС
05:30"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины
05:21Генерал-перевертыш. На войне он жил, а мир его убил
05:17Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"
05:15"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины
04:51Евгений Ющук об условиях применения Россией ядерного оружия и о том, как армия РФ сохранила десантников
04:45"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ
04:45Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей
04:43Джон Дуган: Зеленский продал украинский народ — его нужно поймать и судить как предателя (англ. версия)
04:41"Мины ушли по течению". Полковник запаса рассказал о последствиях теракта на Каховской ГЭС
04:39Называл русскую культуру великой. Киевскому журналисту Скворцову грозят 15 лет заключения за убеждения
04:32НАТО делит Украину: что дальше?
04:21Венгерский реваншизм в действии: как Будапешт и Бухарест сцепились из-за Трансильвании
04:15Полковник запаса рассказал, как ВС РФ выжигали немецкую броню ВСУ на Южно-Донецком направлении
04:11Владимир Быстряков: Цою повезло, что он умер до всего этого и не попал на "Миротворец"
04:00Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО
Лента новостейМолния