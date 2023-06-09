https://ukraina.ru/20230609/1047037652.html

"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины

"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины - 09.06.2023 Украина.ру

"Не приближайтесь к нашим границам". Военный эксперт о том, почему СВО может выйти за границы Украины

Как только наступление ВСУ окончательно захлебнется, Россия должна будет предъявить Западу ультиматум. И если он откажется выполнить наши условия, мы будет вынуждены перенести конфликт территорию стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T05:15

2023-06-09T05:15

2023-06-09T05:15

новости

истребители

f-16

ультиматум

аэродромы

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Жизнь подсказывает, что другого варианта у нас нет. В ультиматуме от декабря 2021 года Россия напрямую заявила: "Не приближайтесь к нашим границам, иначе мы создадим буферную зону, которая не позволит вас нам атаковать", рассказал эксперт.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, добавил он.Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, истребители, f-16, ультиматум, аэродромы