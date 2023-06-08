Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев - 08.06.2023 Украина.ру
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Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев
Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев - 08.06.2023 Украина.ру
Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев
Запад продолжает предпринимать попытки совершения госперевота в Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Об этом сообщила "Российская газета" 8 июня
2023-06-08T13:59
2023-06-08T13:59
новости
белоруссия
цветная революция
цветные революции
запад
патрушев
одкб
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По его словам, для дестабилизации обстановки в республике западные спецслужбы используют все методы "цветных революций".Как отметил Патрушев, Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства.Главная цель, по его мнению, "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".Как заметил секретарь Совбеза РФ, англосаксы путём шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
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новости, белоруссия, цветная революция, цветные революции, запад, патрушев, одкб
Новости, Белоруссия, цветная революция, цветные революции, Запад, Патрушев, ОДКБ

Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев

13:59 08.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОткрытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
Открытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Илья Тимин
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Запад продолжает предпринимать попытки совершения госперевота в Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Об этом сообщила "Российская газета" 8 июня
"Откровенные предатели родины, осевшие в европейских столицах, просят у своих спонсоров очередной транш на подрывную деятельность", - заявил Патрушев.
По его словам, для дестабилизации обстановки в республике западные спецслужбы используют все методы "цветных революций".
Как отметил Патрушев, Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства.
Главная цель, по его мнению, "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".
"Их задача - создать условия для внешнего управления происходящими в этих странах процессами в своих интересах, в том числе появление новых очагов напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ", - резюмировал Патрушев.
Как заметил секретарь Совбеза РФ, англосаксы путём шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться.
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