https://ukraina.ru/20230608/1047029787.html

Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев

Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев - 08.06.2023 Украина.ру

Запад по-прежнему пытается совершить госпереворот в Белоруссии, заявил Патрушев

Запад продолжает предпринимать попытки совершения госперевота в Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Об этом сообщила "Российская газета" 8 июня

2023-06-08T13:59

2023-06-08T13:59

2023-06-08T13:59

новости

белоруссия

цветная революция

цветные революции

запад

патрушев

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101547/78/1015477855_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_243b6eb7614cf7437f3fb79b188820bb.jpg

По его словам, для дестабилизации обстановки в республике западные спецслужбы используют все методы "цветных революций".Как отметил Патрушев, Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства.Главная цель, по его мнению, "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".Как заметил секретарь Совбеза РФ, англосаксы путём шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится

https://ukraina.ru/20230608/1047020695.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, цветная революция, цветные революции, запад, патрушев, одкб