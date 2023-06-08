https://ukraina.ru/20230608/1047022644.html

Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели

Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели - 08.06.2023 Украина.ру

Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели

Индия как нынешний председатель G20 не приглашала Владимира Зеленского к участию в саммите "двадцатки", который состоится в Нью-Дели в сентябре, заявил на брифинге глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар 8 июня

2023-06-08T12:01

2023-06-08T12:01

2023-06-08T12:58

новости

саммит

владимир зеленский

индия

g20

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045052712_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_2d1a364d558979d0f3e746c45cbdf86c.jpg

Саммит G20 пройдёт 9–10 сентября в индийской столице. Как заявили в Кремле, вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите будет рассматриваться дополнительно.Этот вопрос пересмотру не подлежит, заключил он.Официальный представитель дипломатического ведомства Индии Ариндам Багчи ранее сказал, что Нью-Дели надеется на участие Москвы в запланированном на сентябрь саммите G20.После введения со стороны ЕС эмбарго на поставки морем российской нефти и нефтепродуктов, РФ переориентировала поставки на Восток. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти.

https://ukraina.ru/20230607/1046976662.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, саммит, владимир зеленский, индия, g20, украина, россия