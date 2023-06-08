Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели
12:01 08.06.2023 (обновлено: 12:58 08.06.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Индия как нынешний председатель G20 не приглашала Владимира Зеленского к участию в саммите "двадцатки", который состоится в Нью-Дели в сентябре, заявил на брифинге глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар 8 июня
Саммит G20 пройдёт 9–10 сентября в индийской столице. Как заявили в Кремле, вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите будет рассматриваться дополнительно.
"По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства - члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20", - сказал Джайшанкар.
Этот вопрос пересмотру не подлежит, заключил он.
Официальный представитель дипломатического ведомства Индии Ариндам Багчи ранее сказал, что Нью-Дели надеется на участие Москвы в запланированном на сентябрь саммите G20.
После введения со стороны ЕС эмбарго на поставки морем российской нефти и нефтепродуктов, РФ переориентировала поставки на Восток. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти.
Вчера, 04:38Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками ЗеленскогоВо вторник 6 июня на Украину с двухдневным визитом приехал посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи, глава посреднической миссии Ватикана по прекращению конфликта на Украине. С ним встретился Зеленский, а в дальнейшем, по сообщениям западных СМИ, кардинал хочет посетить Москву и встретиться с российским руководством.