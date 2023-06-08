https://ukraina.ru/20230608/1047011902.html

Дмитрий Выдрин: На Украине нравственные табу и религиозные нормы прорваны как плотина Каховской ГЭС

Дмитрий Выдрин: На Украине нравственные табу и религиозные нормы прорваны как плотина Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: На Украине нравственные табу и религиозные нормы прорваны как плотина Каховской ГЭС

У украинской элиты нет тормозов — все, что мешает ненавидеть русских, идет под нож. НАТО же наращивает помощь украинскому режиму и думает, что "варит в котле"... Украина.ру, 08.06.2023

2023-06-08T04:01

2023-06-08T04:01

2023-06-08T04:01

интервью

нато

турция

украина

каховская гэс

россия

греция

международные отношения

зерновая сделка

газ

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У украинской элиты нет тормозов — все, что мешает ненавидеть русских, идет под нож. НАТО же наращивает помощь украинскому режиму и думает, что "варит в котле" Россию — как лягушку в известной причте. А на деле Россия "варит" Альянс, истощая его ресурсы, считает известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Он также предположил, как изменятся отношения Москвы и Анкары, если Швеция вступит в НАТО.— Дмитрий Игнатьевич, в ночь на 6 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС. Ранее стреляли по Запорожской АЭС, пытались уничтожать инфраструктурные объекты в Донецкой области. Почему Украина уничтожает важные для населения объекты?— Еще раз напомню, что я не военный эксперт. В дипломе у меня в графе "специальность" записано "преподаватель философии". Поэтому мне ли спорить со всезнающими аналитиками о том, каким типом украинских морских дронов был взорван водосброс Каховской ГЭС или какой моделью HIMARS обстреливают Запорожскую АЭС. Тем более, я не знаю планов украинского командования. Даже не знаю, есть ли эти планы вообще. В данном случае, меня больше интересует метафизика возгонки, эскалации ненависти украинского режима по отношению к РФ.У ненависти как социального фактора, существуют определенные уровни ограничений. Первый— культурные каноны в широком смысле. Это и нравственные табу, и религиозные нормы, и многое другое. Этот уровень давно прорван как упомянутая плотина. Именно для этого в стране убивали каноническую церковь, классическую литературу, академическую философию. Все, что мешает ненавидеть — под нож.Второй уровень — общественные интересы. Ненависть не совместима с интересами развития общества: надо выбирать либо одно, либо другое. Выбрали первое, а попутно убили политику — в партийном аспекте и в аналитическом — как сферу оценки и согласования собственных и чужих интересов.Третий — инстинкт самосохранения. Нельзя давать волю разрушительному чувству, которое тебя же уничтожит. Условно говоря, если ты ненавидишь соседа, не стоит прыгать с крыши многоэтажки. Прыгнули-таки!Всё, что вы назвали в вопросе — это проявление слепой ненависти, которая блокирует даже инстинкт самосохранения. Ведь последствия названных действий могут привести к гибели не только войск, но целого народа. Жуткая стадия, и, наверное, не лечится. Тех, кто ее инициировал, уже не остановишь ни переговорами, ни уговорами.Поэтому возможны и взрывы других главных плотин. Их ведь целых шесть. И диверсии на любых энерготранзитах. И, даже, попытки ядерной атаки. Да, русскоязычные книги на Украине сжигают. Но в их сегменте Интернета есть запрос на апокалиптические фэнтази, где ядерные устройства протаскивают через подземные городские коммуникации. Надеюсь, они под контролем.Короче, у украинского руководства уже нет тормозов. Беспредельная ненависть толкнет этих субъектов на всё. Хотя не стоит забывать и выводы гениального Достоевского о том, что ненависть всегда опаснее для ее субъекта, чем для ее объекта. Но это их проблемы. Хотя инфраструктурные объекты, которые создали ценой лишений наши предки, конечно, жаль.— Реджеп Эрдоган после победы на выборах заявил о планах воплотить в жизнь проект международного газового хаба по инициативе Владимира Путина. Сдержит ли обещание президент Турции? Что думают турки о строительстве газопровода?— Турки сейчас думают как минимум о региональном лидерстве. Газовый хаб для них и, особенно, для самого турецкого пассионарного лидера — это один из инструментов реализации этой цели. Для геополитического лидерства необходим комплект неоспоримых преимуществ над соседями.Первое у них уже есть — география. Это понятно всем от Ирана до Китая, не говоря уже о нас. Второе складывается на наших глазах — это энергетическая самодостаточность и, даже, избыточность. Отсюда и такой запредельный интерес турецкой элиты к газовому и другим подобным проектам.Украинские специальные силы, которые только намекнули на возможность диверсии на Турецком потоке, просто не представляют себе последствий. Хотя, как мы выяснили, инстинкт самосохранения у украинского руководства то ли политически подавлен, то ли медикаментозно угнетен.Третье — технологическое лидерство. Здесь у османов пока сложности, но они над ними работают. В данном случае турецкая власть избрала интересную технологию. Они создают технологические кластеры, где сопутствующие выигрыши важнее прямых.Например, атомные станции, которые Турция уже строит и планирует с Росатомом, в короткой перспективе для страны с большим потенциалом гидроэнергетики, вроде не так уж необходимы. Но их строительство и эксплуатация фактически создаст в Турции ядерную физику с тысячами специалистов. Лучшие турецкие студенты уже обучаются в России. В перспективе они же потом будут обучать молодых коллег из той же Организации тюркских государств. И это серьезная заявка на технологическое лидерство.Похожее происходит в области строительства железных дорог, портов и судоходных каналов с привлечением КНР… То есть у Турции масштабные планы, и для этих планов необходимы серьезные инструменты. Один из них вы назвали.— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Анкаре заявил, что Турция готова одобрить заявку о вступлении Швеции в НАТО. 12 июня пройдет встреча лидеров упомянутых сторон. Одобрит ли Эрдоган вступление Швеции в НАТО?— Да. Вроде бы Швеция выполнила турецкие условия, и повода ее тормозить уже нет. С большой вероятностью тормозить и не будут. Но надо учесть восточный менталитет, где уступчивого клиента всегда подгружают дополнительными условиями. Нет, не из вредности, а по традиции — лоха надо раскрутить максимально. Что и будет сделано.При этом мне представляется, что турецкое руководство к Альянсу относится уже с долей иронии. Прошло время былого послушного подобострастия. Турция вступила в НАТО семьдесят один год назад. Не повезло — стала тринадцатым членом. Наверное, это и наложило отпечаток на их отношения.Хотя и Альянс сильно поменялся. В момент вступления Анкары, он исповедовал принцип так называемого шведского стола, вспоминая нового возможного члена. То есть каждый имел от НАТО все, что хотел — в плане оружия, оснащения, подготовки. Но потом постаревший Альянс перешел в режим шведской семьи — сам пытается э-э-э… поиметь многочисленных своих участников по полной программе.Туркам первый вариант нравился. Они даже канонизировали его в своих отелях. А второй —противоречит их османской натуре. Харам! Поэтому они и относятся к играм внутри Альянса с некоторым пренебрежением. Типа — пусть их… Их куда больше, на мой взгляд, уже заботит создание собственной военной структуры внутри Организации тюркских государств.— Если Турция одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО, как это повлияет на отношения с Россией? Зерновая сделка была выгодна России в политическом смысле, пока Эрдоган блокировал вступление Стокгольма в Альянс. Теперь она будет остановлена? Будет ли Россия и дальше вести тонкую дипломатию с "ванским котом" Эрдоганом или захочет схватить его, образно говоря, за хвост?— Думаю, никак не повлияет. Россия тоже считает НАТО "уходящей натурой", которая истощила себя и приблизила этим свой неизбежный конец в ходе бессмысленного расширения. И еще более бессмысленно вложившись в украинский конфликт. Но здесь разворачивается очень забавная интрига.НАТО думает, что, постепенно наращивая свою помощь украинскому режиму, оно "варит в котле" Россию, как лягушку в известной причте. А на деле — Россия "варит" Альянс, истощая его ресурсы, волю, компетенцию. России не выгодно, чтобы так называемая натовская лягушка выпрыгнула из котла раньше времени. Турция здесь в помощь. Своими якобы уступками Анкара создает иллюзию живучести НАТО.Был такой анекдот. Стюардесса убеждает пассажиров пристегнуться и говорит: "На прошлом рейсе часть людей не пристегнулась. Когда самолет упал, их буквально размазало по стенке. А те, кто пристегнулся, сидели как живые".Пока Альянс "пристегнут" к Турции с ее более мощной армией, чем в совокупности у всех европейцев вместе взятых, НАТО выглядит как живое, и само себя таковым считает. Поэтому не стоит отстегивать ремни. России необходимо время, чтобы измениться и сосредоточиться, а Турции — чтобы создать собственный альянс. Еще и зятя "султана" поставить на крыло не только в техническом, но и политическом смысле.А пресловутая зерновая сделка — просто повод потянуть кота за хвост. Но не ванского.— Как турецко-греческий конфликт вокруг Кипра влияет на сами страны и на ситуацию внутри Североатлантического альянса?— Про будущее Альянса я уже намекнул — дальше думайте сами. Конфликт же Турции с Грецией весьма вероятен, но главное в нем не территориальные претензии, а различный масштаб личностей руководителей.В Турции победила стандартная в Евразии модель (и прошедшие выборы это подтвердили), где лидер правит. Поэтому его за глаза и называют "султаном", но не с осуждением, а скорее с почтением. В Греции победила стандартная в Западной Европе модель, где лидером правят. Не буду уточнять кто и как, поскольку и так ясно. Поэтому там политиков за глаза часто называют нецензурными словами, с осуждением, с пренебрежением.Мирно и спокойно сосуществовать рядышком столь различные протоколы власти не могут. Как говориться в другом анекдоте "рано или поздно природа возьмет свое".

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, турция, украина, каховская гэс, россия, греция, международные отношения, зерновая сделка, газ, швеция, ненависть