https://ukraina.ru/20230607/1047003267.html
Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Министр труда и социальной политики Алла Бархатнова в интервью изданию Украина.ру рассказала, сколько людей пострадало от затопления, а также как проходит эвакуация в регионе
2023-06-07T16:57
2023-06-07T16:57
2023-06-07T16:57
интервью
херсонская область
новая каховка
затопления
экологическая катастрофа
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045020226_157:50:760:389_1920x0_80_0_0_58e259d1ac8b29f1a1f97c727c748f8d.jpg
— Алла Викторовна, какова сейчас гуманитарная обстановка в зоне затопления? Эвакуированы ли жители из затопленных районов? — Все мы сейчас находимся в МЧС. В два часа ночи 6 июня был произведен множественный обстрел Каховской ГЭС. В результате была разрушена верхняя часть дамбы, из-за чего и начался перелив воды с Каховского водохранилища, произошло катастрофическое затопление территорий левого и правого берега Днепра.Министерство труда и социальной политики работает во взаимодействии с министерством здравоохранения региона и региональными службами МЧС, а также Правительством Херсонской области. Создан штаб при нашем министерстве, который занимается эвакуацией граждан из подтопленных территорий.6 июня у нас буквально в пять утра начался обход всех пунктов временного размещения (ПВР). На 14:00 7 июня из зон подтопления мы эвакуировали 1 353 человека. Штаб ведет оперативный сбор данных, каждые два часа формируется сводный отчет.Из Алешкинского муниципального округа эвакуировали 157 человек. Людей эвакуируют в Железный Порт, в пансионат "Виктория". Из Голопристанского муниципального округа — 279 человек. Жителей перевозят из Голой Пристани в частный сектор Скадовска — пансионат "Виктория".Новокаховский городской округ — 900 человек, которые проживали в зоне подтопления. Слава богу, мы видим, что вода отходит, но этих людей расселили в районы того же округа, которые находятся выше над уровнем моря.МЧС полностью обеспечивает пострадавших продуктами питания и средствами гигиены. 7 июня идет конвой с водой в подтопленные районы — Алешки и Голую Пристань, туда, где уровень воды все еще очень высокий.Из общего числа эвакуированных — 47 детей. Они с родителями находятся в ПВР Скадовска и Железного порта.Также у нас более 60 маломобильных граждан. Сейчас все они временно находятся на обследовании в центральных районных больницах Скадовска, Новой Каховки, Геническа и Новотроицка.Работа очень слаженная, задействованы все члены правительства, все организации, ведомства, минтранс региона. Таким сплоченным коллективом у нас все быстро отрабатывается, потому что у нас есть печальный опыт эвакуации в октябре прошлого года из Херсона и с правого берега. Мы быстро мобилизовались, собрались и организовали работу.Мне очень нравится, что у нас есть постоянное взаимодействие между всеми заинтересованными учреждениями. Все друг другу помогают, все нацелены на результат — эвакуировать наших граждан, обеспечить им хорошие условия проживания.— А что с выплатами?— Этот вопрос сейчас прорабатывается. Буквально на днях будет подписан указ губернатора Херсонской области о дополнительных мерах поддержки. Могу сказать одно, эти меры поддержки будут серьезными — за утраченное жилье, за испорченное имущество. В данной ситуации люди, которых эвакуировали из затопленных районов, смогут достойно самостоятельно в какое-то время себя содержать. Однозначно, сохранятся все меры поддержки, установленные ранее. Работают проекты — жилищные сертификаты и единовременные выплаты.Наши граждане, которые сейчас эвакуировались, не ощущают, что они брошены. Они понимают, что это временная эвакуация. Мы надеемся, что вода сойдет, дома людей мы приведем в порядок, наладим водоснабжение, наши граждане смогут вернуться в свои дома.— Районы, которые находятся в зоне бедствия, сейчас обстреливаются ВСУ?— К сожалению, да. Вы вчера, наверное, видели, когда наш председатель правительства давал интервью, как рядом легли снаряды. Из-за обстрелов горят алешкинские леса. Передать вам, какой ужас испытывают люди, невозможно! Тут вода, там все горит, идет дым. Это очень тяжелая ситуация.Хотелось бы отдать должное нашим гражданам, которые попали сейчас в зону подтопления. Пусть они напуганы, но при этом организованы, прекрасно понимают, что не надо паниковать — нужно сидеть на месте. Нужно дождаться либо плавсредств, либо автомобилей.Люди верят в поддержку, люди видят, что их вывезут из зоны подтопления. Это говорит о том, что уровень доверия к России, к нам, правительству Херсонской области, вырос. Это действительно ощущается в процессе обратной связи с людьми. Мы людям за это очень благодарны, мы продолжаем свою работу.— Может быть, у вас есть предварительные отчеты экологов о масштабе бедствия?— На сегодня сложно сказать о последствиях, но я думаю, что это настоящая катастрофа больших масштабов. Эксперты дадут свою оценку и по почве, и по нашим урожаям.Потери — колоссальные. Правый берег Херсонской области — в такой же катастрофической ситуации. С той стороны никто не выходит на переговоры по решению вопросов, связанных с этой катастрофой.Там также все подтоплено, эвакуируют людей. Странно было бы нормальному правительству не задуматься, к чему привела ситуация. Мне кажется, на этом примере все-таки все политики, особенно украинские, должны подумать о том, что пора заканчивать войну.
https://ukraina.ru/20230404/1044991086.html
https://ukraina.ru/20230607/1047001453.html
https://ukraina.ru/20230404/1045002520.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, херсонская область, новая каховка, затопления, экологическая катастрофа
Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Министр труда и социальной политики Алла Бархатнова в интервью изданию Украина.ру рассказала, сколько людей пострадало от затопления, а также как проходит эвакуация в регионе
— Алла Викторовна, какова сейчас гуманитарная обстановка в зоне затопления? Эвакуированы ли жители из затопленных районов?
— Все мы сейчас находимся в МЧС. В два часа ночи 6 июня был произведен множественный обстрел Каховской ГЭС. В результате была разрушена верхняя часть дамбы, из-за чего и начался перелив воды с Каховского водохранилища, произошло катастрофическое затопление территорий левого и правого берега Днепра.
Министерство труда и социальной политики работает во взаимодействии с министерством здравоохранения региона и региональными службами МЧС, а также Правительством Херсонской области.
Создан штаб при нашем министерстве, который занимается эвакуацией граждан из подтопленных территорий.
6 июня у нас буквально в пять утра начался обход всех пунктов временного размещения (ПВР). На 14:00 7 июня из зон подтопления мы эвакуировали 1 353 человека. Штаб ведет оперативный сбор данных, каждые два часа формируется сводный отчет.
Из Алешкинского муниципального округа эвакуировали 157 человек. Людей эвакуируют в Железный Порт, в пансионат "Виктория". Из Голопристанского муниципального округа — 279 человек. Жителей перевозят из Голой Пристани в частный сектор Скадовска — пансионат "Виктория".
Новокаховский городской округ — 900 человек, которые проживали в зоне подтопления. Слава богу, мы видим, что вода отходит, но этих людей расселили в районы того же округа, которые находятся выше над уровнем моря.
МЧС полностью обеспечивает пострадавших продуктами питания и средствами гигиены. 7 июня идет конвой с водой в подтопленные районы — Алешки и Голую Пристань, туда, где уровень воды все еще очень высокий.
Из общего числа эвакуированных — 47 детей. Они с родителями находятся в ПВР Скадовска и Железного порта.
Также у нас более 60 маломобильных граждан. Сейчас все они временно находятся на обследовании в центральных районных больницах Скадовска, Новой Каховки, Геническа и Новотроицка.
Работа очень слаженная, задействованы все члены правительства, все организации, ведомства, минтранс региона. Таким сплоченным коллективом у нас все быстро отрабатывается, потому что у нас есть печальный опыт эвакуации в октябре прошлого года из Херсона и с правого берега.
Мы быстро мобилизовались, собрались и организовали работу.
Мне очень нравится, что у нас есть постоянное взаимодействие между всеми заинтересованными учреждениями. Все друг другу помогают, все нацелены на результат — эвакуировать наших граждан, обеспечить им хорошие условия проживания.
— Этот вопрос сейчас прорабатывается. Буквально на днях будет подписан указ губернатора Херсонской области о дополнительных мерах поддержки.
Могу сказать одно, эти меры поддержки будут серьезными — за утраченное жилье, за испорченное имущество. В данной ситуации люди, которых эвакуировали из затопленных районов, смогут достойно самостоятельно в какое-то время себя содержать.
Однозначно, сохранятся все меры поддержки, установленные ранее. Работают проекты — жилищные сертификаты и единовременные выплаты.
Наши граждане, которые сейчас эвакуировались, не ощущают, что они брошены. Они понимают, что это временная эвакуация. Мы надеемся, что вода сойдет, дома людей мы приведем в порядок, наладим водоснабжение, наши граждане смогут вернуться в свои дома.
— Районы, которые находятся в зоне бедствия, сейчас обстреливаются ВСУ?
— К сожалению, да. Вы вчера, наверное, видели, когда наш председатель правительства давал интервью, как рядом легли снаряды. Из-за обстрелов горят алешкинские леса. Передать вам, какой ужас испытывают люди, невозможно! Тут вода, там все горит, идет дым.
Это очень тяжелая ситуация.
Хотелось бы отдать должное нашим гражданам, которые попали сейчас в зону подтопления. Пусть они напуганы, но при этом организованы, прекрасно понимают, что не надо паниковать — нужно сидеть на месте. Нужно дождаться либо плавсредств, либо автомобилей.
Люди верят в поддержку, люди видят, что их вывезут из зоны подтопления. Это говорит о том, что уровень доверия к России, к нам, правительству Херсонской области, вырос. Это действительно ощущается в процессе обратной связи с людьми. Мы людям за это очень благодарны, мы продолжаем свою работу.
— Может быть, у вас есть предварительные отчеты экологов о масштабе бедствия?
— На сегодня сложно сказать о последствиях, но я думаю, что это настоящая катастрофа больших масштабов. Эксперты дадут свою оценку и по почве, и по нашим урожаям.
Потери — колоссальные. Правый берег Херсонской области — в такой же катастрофической ситуации. С той стороны никто не выходит на переговоры по решению вопросов, связанных с этой катастрофой.
Там также все подтоплено, эвакуируют людей. Странно было бы нормальному правительству не задуматься, к чему привела ситуация. Мне кажется, на этом примере все-таки все политики, особенно украинские, должны подумать о том, что пора заканчивать войну.