https://ukraina.ru/20230607/1047003267.html

Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Министр Алла Бархатнова о гуманитарной ситуации в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Министр труда и социальной политики Алла Бархатнова в интервью изданию Украина.ру рассказала, сколько людей пострадало от затопления, а также как проходит эвакуация в регионе

2023-06-07T16:57

2023-06-07T16:57

2023-06-07T16:57

интервью

херсонская область

новая каховка

затопления

экологическая катастрофа

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— Алла Викторовна, какова сейчас гуманитарная обстановка в зоне затопления? Эвакуированы ли жители из затопленных районов? — Все мы сейчас находимся в МЧС. В два часа ночи 6 июня был произведен множественный обстрел Каховской ГЭС. В результате была разрушена верхняя часть дамбы, из-за чего и начался перелив воды с Каховского водохранилища, произошло катастрофическое затопление территорий левого и правого берега Днепра.Министерство труда и социальной политики работает во взаимодействии с министерством здравоохранения региона и региональными службами МЧС, а также Правительством Херсонской области. Создан штаб при нашем министерстве, который занимается эвакуацией граждан из подтопленных территорий.6 июня у нас буквально в пять утра начался обход всех пунктов временного размещения (ПВР). На 14:00 7 июня из зон подтопления мы эвакуировали 1 353 человека. Штаб ведет оперативный сбор данных, каждые два часа формируется сводный отчет.Из Алешкинского муниципального округа эвакуировали 157 человек. Людей эвакуируют в Железный Порт, в пансионат "Виктория". Из Голопристанского муниципального округа — 279 человек. Жителей перевозят из Голой Пристани в частный сектор Скадовска — пансионат "Виктория".Новокаховский городской округ — 900 человек, которые проживали в зоне подтопления. Слава богу, мы видим, что вода отходит, но этих людей расселили в районы того же округа, которые находятся выше над уровнем моря.МЧС полностью обеспечивает пострадавших продуктами питания и средствами гигиены. 7 июня идет конвой с водой в подтопленные районы — Алешки и Голую Пристань, туда, где уровень воды все еще очень высокий.Из общего числа эвакуированных — 47 детей. Они с родителями находятся в ПВР Скадовска и Железного порта.Также у нас более 60 маломобильных граждан. Сейчас все они временно находятся на обследовании в центральных районных больницах Скадовска, Новой Каховки, Геническа и Новотроицка.Работа очень слаженная, задействованы все члены правительства, все организации, ведомства, минтранс региона. Таким сплоченным коллективом у нас все быстро отрабатывается, потому что у нас есть печальный опыт эвакуации в октябре прошлого года из Херсона и с правого берега. Мы быстро мобилизовались, собрались и организовали работу.Мне очень нравится, что у нас есть постоянное взаимодействие между всеми заинтересованными учреждениями. Все друг другу помогают, все нацелены на результат — эвакуировать наших граждан, обеспечить им хорошие условия проживания.— А что с выплатами?— Этот вопрос сейчас прорабатывается. Буквально на днях будет подписан указ губернатора Херсонской области о дополнительных мерах поддержки. Могу сказать одно, эти меры поддержки будут серьезными — за утраченное жилье, за испорченное имущество. В данной ситуации люди, которых эвакуировали из затопленных районов, смогут достойно самостоятельно в какое-то время себя содержать. Однозначно, сохранятся все меры поддержки, установленные ранее. Работают проекты — жилищные сертификаты и единовременные выплаты.Наши граждане, которые сейчас эвакуировались, не ощущают, что они брошены. Они понимают, что это временная эвакуация. Мы надеемся, что вода сойдет, дома людей мы приведем в порядок, наладим водоснабжение, наши граждане смогут вернуться в свои дома.— Районы, которые находятся в зоне бедствия, сейчас обстреливаются ВСУ?— К сожалению, да. Вы вчера, наверное, видели, когда наш председатель правительства давал интервью, как рядом легли снаряды. Из-за обстрелов горят алешкинские леса. Передать вам, какой ужас испытывают люди, невозможно! Тут вода, там все горит, идет дым. Это очень тяжелая ситуация.Хотелось бы отдать должное нашим гражданам, которые попали сейчас в зону подтопления. Пусть они напуганы, но при этом организованы, прекрасно понимают, что не надо паниковать — нужно сидеть на месте. Нужно дождаться либо плавсредств, либо автомобилей.Люди верят в поддержку, люди видят, что их вывезут из зоны подтопления. Это говорит о том, что уровень доверия к России, к нам, правительству Херсонской области, вырос. Это действительно ощущается в процессе обратной связи с людьми. Мы людям за это очень благодарны, мы продолжаем свою работу.— Может быть, у вас есть предварительные отчеты экологов о масштабе бедствия?— На сегодня сложно сказать о последствиях, но я думаю, что это настоящая катастрофа больших масштабов. Эксперты дадут свою оценку и по почве, и по нашим урожаям.Потери — колоссальные. Правый берег Херсонской области — в такой же катастрофической ситуации. С той стороны никто не выходит на переговоры по решению вопросов, связанных с этой катастрофой.Там также все подтоплено, эвакуируют людей. Странно было бы нормальному правительству не задуматься, к чему привела ситуация. Мне кажется, на этом примере все-таки все политики, особенно украинские, должны подумать о том, что пора заканчивать войну.

https://ukraina.ru/20230404/1044991086.html

https://ukraina.ru/20230607/1047001453.html

https://ukraina.ru/20230404/1045002520.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, херсонская область, новая каховка, затопления, экологическая катастрофа