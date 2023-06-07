https://ukraina.ru/20230607/1046980339.html

ВСУ будут прикрываться детьми в Запорожской области - СМИ

ВСУ будут прикрываться детьми в Запорожской области - СМИ - 07.06.2023 Украина.ру

ВСУ будут прикрываться детьми в Запорожской области - СМИ

Киевский режим собирается разместить военнослужащих в образовательных учреждениях в подконтрольной ему части Запорожской области и возобновить очные дополнительные занятия для учащихся этих заведений, заявил сотрудник российских силовых структур, сообщает РИА Новости 7 июня

2023-06-07T10:24

2023-06-07T10:24

2023-06-07T10:24

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Как сообщалось ранее, жители одного из днепровских островов в районе Херсона заставили ВСУ артиллерийское орудие, которое те хотели разместить во дворе школы.Учебный процесс на Украине с апреля 2022 года по конец мая 2023 года проходил в удалённом режиме. Возобновление работы школ и детских садов преследует цель прикрыть от российских ракетных и авиаударов личный состав ВСУ, размещаемый в этих заведениях, заявил собеседник агентства.По его словам, военные будут размещены в спортзалах и подсобных помещениях.Местные жители жители встревожены, так как подозревают, что ВСУ могут устроить провокацию, устроив взрыв школы, как это уже было в Артемовске, заключил собеседник агентства.Ранее СМИ сообщали, что украинские боевики готовили схроны с оружием в Белгородской области в жилых домах.

https://ukraina.ru/20230607/1046941571.html

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новости, всу, школы, живой щит, дети